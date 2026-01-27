Skoda Slavia 2026 lộ diện: Thiết kế tinh chỉnh, thêm phanh điện tử, ADAS, dễ sớm được lắp tại Việt Nam

Skoda Slavia đang chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời với phiên bản facelift dự kiến ra mắt trong năm 2026. Thay vì một cuộc “lột xác” toàn diện, mẫu sedan hạng B+ này được tinh chỉnh theo hướng hoàn thiện hơn, tập trung vào thiết kế, trang bị và công nghệ an toàn nhằm duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ như Honda City, Hyundai Verna hay Volkswagen Virtus.

Skoda Slavia facelift được tinh chỉnh thiết kế, giữ phom dáng sedan quen thuộc nhưng trông hiện đại hơn. Ảnh: Cartoq

Về ngoại hình, Skoda Slavia facelift vẫn giữ nguyên phom dáng sedan quen thuộc nhưng được chỉnh sửa ở nhiều chi tiết để tạo cảm giác mới mẻ hơn. Phần đầu xe dự kiến có lưới tản nhiệt tinh chỉnh lại họa tiết, kết hợp cùng cụm đèn pha LED được làm sắc nét hơn. Cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại, mang hơi hướng thể thao hơn nhưng không quá phô trương. Ở phía sau, đèn hậu LED được làm mới đồ họa ánh sáng, trong khi bộ mâm hợp kim có thể được thay đổi thiết kế nhằm tăng tính nhận diện cho bản facelift.

Không gian nội thất là nơi ghi nhận nhiều nâng cấp rõ rệt hơn. Khoang lái của Slavia facelift được kỳ vọng sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn hơn, khoảng 10,25 inch, mang lại khả năng hiển thị trực quan và hiện đại hơn so với bản hiện hành. Hệ thống giải trí trung tâm cũng được cải tiến cả về giao diện lẫn tính năng, đi kèm hệ thống âm thanh nâng cấp. Một số tiện nghi vốn chưa phổ biến trên Slavia trước đây như phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold hay camera 360 độ nhiều khả năng sẽ xuất hiện, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đáng chú ý nhất là việc Skoda được cho là sẽ bổ sung gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 cho Slavia facelift. Gói công nghệ này có thể bao gồm các tính năng như ga hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo và phanh khẩn cấp tự động. Đây được xem là bước đi cần thiết để Slavia bắt kịp xu hướng trang bị an toàn đang ngày càng phổ biến trong phân khúc sedan hạng B+ tại nhiều thị trường.

Các tùy chọn động cơ tăng áp quen thuộc tiếp tục được duy trì trên phiên bản facelift. Ảnh: Cartoq

Ở khía cạnh vận hành, Skoda Slavia facelift gần như chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ quen thuộc. Phiên bản động cơ xăng 1.0L tăng áp cho công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động. Trong khi đó, phiên bản 1.5L tăng áp mạnh mẽ hơn, đạt 150 mã lực và 250 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp, vẫn là lựa chọn dành cho những khách hàng ưu tiên cảm giác lái và khả năng tăng tốc.

Slavia facelift được kỳ vọng bổ sung thêm các công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Ảnh dựng đồ họa

Việc không thay đổi hệ truyền động cho thấy Skoda lựa chọn chiến lược an toàn, giữ lại những cấu hình đã được kiểm chứng về hiệu suất và độ ổn định, đồng thời tập trung nâng cấp trải nghiệm tổng thể cho người dùng. Với những cải tiến về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn, Skoda Slavia facelift được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những mẫu sedan châu Âu đáng chú ý trong phân khúc khi chính thức ra mắt.

Tại Việt Nam, Slavia là một trong những mẫu xe chiến lược của hãng và đang được lắp ráp. Do đó, bản facelift này có thể cũng sẽ xuất hiện trong thời gian tới.