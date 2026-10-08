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Skoda Octavia có bản hybrid 'full': Chạy thuần điện được ... 2 km, đi dưới 60 km/h vận hành như VF Wild

Thanh Nhã
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Octavia Hybrid đạt công suất tối đa 168 mã lực. Xe có khả năng di chuyển quãng đường ngắn chỉ bằng năng lượng điện.

Hiện tại, Skoda đang kinh doanh 5 mẫu xe thuần điện và 3 mẫu xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid). Tuy nhiên, hãng chưa từng cung cấp dòng xe được gọi là hybrid toàn phần (full hybrid). Octavia Hybrid là sản phẩm đầu tiên của hãng.

- Ảnh 1.

Skoda Octavia Hybrid được phân phối với 2 biến thể hatchback và estate. Ảnh: Skoda

Skoda Octavia Hybrid có gì đáng chú ý?

Được phát triển dựa trên dòng Octavia, mẫu xe này sử dụng hệ thống hybrid kết hợp nối tiếp và song song. Xe được trang bị một động cơ đốt trong 1,5L, hai mô-tơ điện và hộp số tự động một cấp. Mô-tơ điện nhỏ hơn đóng vai trò là máy phát điện, đồng thời kiêm nhiệm chức năng khởi động động cơ đốt trong. Trong khi đó, mô-tơ điện lớn hơn chịu trách nhiệm dẫn động bánh trước và thu hồi năng lượng khi phanh.

Hệ thống truyền động sẽ tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ vận hành tùy theo nhu cầu thực tế. Ở dải tốc độ thấp, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 2 km chỉ bằng năng lượng điện. Khi đạt tốc độ khoảng 60 km/h, xe chuyển sang chế độ hybrid nối tiếp. Lúc này, động cơ đốt trong cung cấp năng lượng cho máy phát điện để tạo ra điện năng vận hành mô-tơ kéo, từ đó dẫn động các bánh xe.

Ở tốc độ trên 60 km/h, xe vận hành ở chế độ hybrid song song, sử dụng động cơ 1,5L làm nguồn lực chính để dẫn động bánh xe, tuy nhiên mô-tơ điện vẫn có thể cung cấp thêm lực hỗ trợ.

- Ảnh 2.

Khối động cơ của Octavia Hybrid. Ảnh: Skoda

Hệ thống truyền động này có hai tùy chọn cấu hình dựa trên động cơ xăng TSI 1,5L. Bao gồm phiên bản công suất 129 mã lực và phiên bản 148 mã lực. Skoda Octavia hybrid bản tiêu chuẩn sẽ có tổng công suất hệ thống đạt 134 mã lực, trong khi cấu hình tùy chọn cao hơn mang lại tổng công suất 168 mã lực.

Mặc dù sử dụng động cơ đốt trong khác nhau, các phiên bản này đều dùng chung bộ pin 1,6 kWh và hệ thống mô-tơ điện giống nhau. Skoda không đề cập đến mức tiêu thụ nhiên liệu. Hãng cho biết cả hai phiên bản đều sẽ có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 180 km/h.

- Ảnh 3.

Octavia Hybrid hiện vẫn chưa có giá bán chính thức. Ảnh: Skoda

Thời điểm mở bán Skoda Octavia Hybrid

Hệ truyền động hybrid sẽ được trang bị trên các biến thể Octavia hatchback và estate, đi kèm 2 cấp độ trang bị là Selection và Sportline. So với các phiên bản sử dụng động cơ truyền thống, những mẫu xe này sẽ sở hữu thêm các trang bị tiêu chuẩn như cụm đồng hồ kỹ thuật số 10 inch và hệ thống thông tin giải trí 13 inch. Ngoài ra, xe còn có huy hiệu "Hybrid" đặc trưng gắn trên cửa cốp sau.

Việc nhận đơn đặt hàng sẽ bắt đầu trong tháng này và những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 12. Hiện chưa có thông tin về giá bán, nhưng tại Cộng hòa Séc, mẫu Octavia Selection phiên bản mild-hybrid có giá khởi điểm từ 31.660 USD, tương đương 822 triệu đồng.

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Skoda Octavia

Skoda

hybrid

hatchback

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