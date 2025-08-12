Skoda Kushaq, Slavia có bản mới ngầu hơn hẳn: Ngoại hình thể thao hơn, nếu về Việt Nam sẽ cạnh tranh Creta N Line, City RS

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm hiện diện tại Ấn Độ và 130 năm lịch sử toàn cầu, Skoda vừa giới thiệu loạt phiên bản giới hạn dành cho ba mẫu xe Kushaq, Slavia và Kylaq. Đây là những phiên bản đặc biệt mang tính tri ân khách hàng, tập trung vào nâng cấp thiết kế, bổ sung tiện ích và gắn huy hiệu kỷ niệm, nhưng giữ nguyên giá bán so với bản tiêu chuẩn.

3 xe Skoda bản giới hạn được giới thiệu tại Ấn Độ. Ảnh: Skoda

Các phiên bản giới hạn được phát triển từ cấu hình cao cấp nhất của từng mẫu: Monte Carlo cho Kushaq và Slavia, Prestige và Signature+ cho Kylaq. Mỗi mẫu chỉ giới hạn 500 chiếc,

Điểm nhấn ở bản đặc biệt này là bộ phụ kiện tặng kèm gồm camera 360 độ, đèn soi mặt đất, đèn gầm, ốp trang trí ngoại thất và huy hiệu “25th Anniversary” đặt tại cột B. Riêng Kushaq được bổ sung thêm cánh gió đuôi. Nhờ đó, ngoại hình xe trông cũng thể thao hơn.

Các điểm nâng cấp có trên Kushaq mới. Ảnh: Skoda

Kushaq Monte Carlo Limited Edition có hai màu tùy chọn Deep Black (đen) hoặc Tornado Red (đỏ), phối màu tương phản giữa thân xe và các chi tiết trang trí như viền đèn sương mù, ốp cốp sau và viền cửa.

Kushaq có diện mạo "ngầu" hơn với tông màu đen. Ảnh: Skoda

Slavia Monte Carlo Limited Edition nhận cách phối màu tương tự, kèm cánh lướt gió cản trước.

Slavia có điểm nhấn thể thao hơn hẳn nhờ ốp lướt gió phía trước. Ảnh: Skoda

Về vận hành, cả ba mẫu xe không thay đổi cấu hình động cơ và hộp số. Kushaq và Slavia vẫn dùng động cơ 1.0L TSI kết hợp số sàn hoặc tự động hoặc 1.5L TSI kết hợp số tự động ly hợp kép. Tại Việt Nam, Kushaq dùng động cơ 1.0L TSI kết hợp số tự động 6 cấp. Slavia sắp ra mắt nhiều khả năng cũng dùng hệ truyền động này.

Với ngoại hình thể thao hơn, đặc biệt là bản Kushaq Monte Carlo và Slavia Monte Carlo, những mẫu xe này khi xuất hiện tại Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp các phiên bản thể thao của đối thủ. Hyundai Creta N Line hiện là lựa chọn SUV/crossover cỡ B thể thao với gói trang trí riêng, lưới tản nhiệt tối màu và mâm xe đặc trưng. Trong khi đó, Honda City RS ở phân khúc sedan B lại nổi bật với bộ bodykit thể thao, lưới tản nhiệt đen và khoang lái mang phong cách thể thao trẻ trung.