HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Skoda Kodiaq 2027 lộ diện: Nâng cấp từ thiết kế đến trang bị, có phiên bản mạnh hơn 300 mã lực đủ khiến người dùng mê mẩn

Thanh Nhã
|

Phiên bản nâng cấp của Kodiaq có thể ra mắt vào năm tới với phần đầu xe được thiết kế lại, nội thất được cập nhật và những điều chỉnh về hệ thống truyền động.

Skoda gần đây đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe điện mới, bao gồm cả mẫu Epiq phổ thông. Tuy nhiên, thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc không quên dòng xe sử dụng động cơ đốt trong của mình, các nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh xe thử nghiệm mới đây đã bắt gặp phiên bản nâng cấp của Kodiaq.

Skoda Kodiaq mới có nhiều thay đổi bên ngoài. Ảnh: Carscoops

Được phát hiện đang thử nghiệm ở dãy Alps, mẫu xe được nâng cấp này dễ dàng nhận ra nhưng có thiết kế cản trước mới. Thiết kế của nó được che giấu bởi lớp ngụy trang nhưng có thể thấy cửa hút gió phía dưới hoàn toàn mới, thay thế lưới tổ ong bằng các đường ngang.

Các kỹ sư của Skoda dường như cũng đã cải tiến lưới tản nhiệt và các khe gió dọc. Không khó để có thể thấy một mép dưới mới trông dày hơn. Những thay đổi ở phần đuôi xe khó nhận ra hơn, nhưng có thể dự đoán một cản sau thay đổi và đèn hậu được cập nhật để phù hợp với kiểu dáng tổng thể.

Mẫu Kodiaq hiện tại được cung cấp với nhiều lựa chọn động cơ, bao gồm động cơ TSI 1.5L tăng áp với công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Bên cạnh đó còn có động cơ TSI 2.0L với công suất 201 mã lực và 262 mã lực. Khách hàng cũng có thể lựa chọn động cơ TDI 2.0L với công suất 148 mã lực và 190 mã lực. Ngoài ra còn có hệ thống truyền động hybrid cắm điện với công suất 201 mã lực kết hợp động cơ TSI 1.5L với một mô-tơ điện và bộ pin 25,7 kWh.

Mặc dù nhiều bộ phận trong số này có thể sẽ được giữ nguyên, nhưng có nhiều đồn đoán rằng Kodiaq RS có thể sẽ được trang bị động cơ mới với công suất hơn 300 mã lực. Sự thay đổi này được cho là liên quan đến khí thải.

Mẫu SUV này dự kiến có thêm phiên bản RS mạnh hơn 300 mã lực. Ảnh: Carscoops

Tại thị trường Việt Nam, Skoda Kodiaq được phân phối với 2 phiên bản Premium và Sportline, giá khởi điểm 1,628 tỷ đồng. Xe sử dụng khối động cơ 2.0 TSI sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động AWD.

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision
Tags

Tin ngắn

xe điện

Skoda

Skoda Kodiaq 2027

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại