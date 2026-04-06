SJC dừng bán vàng miếng trực tuyến từ 6/4

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết, tạm ngưng nhận đăng ký mua vàng trực tuyến từ ngày 6/4 nhằm phục vụ việc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Đại điện Công ty SJC cho biết không phát số thứ tự cho khách như trước, tại thời điểm khách đến mua vàng, công ty có bao nhiêu sẽ thực hiện bán bấy nhiêu. Hạn mức bán cho mỗi khách hàng giới hạn 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn. Lượng vàng bán ra cho khách phụ thuộc vào số lượng mà khách bán lại cho phía công ty.

Những ngày qua, SJC liên tục khuyến cáo người dân về việc xuất hiện các fanpage giả mạo công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua vàng miếng SJC trực tuyến.

Một số khách hàng không biết đã chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, mất tiền để mua vàng. Công ty SJC khẳng định không yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán trước khi nhận vàng, không thanh toán giữ cọc. Tất cả các giao dịch được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm chính thức của công ty.

Trước tình trạng trên, SJC lưu ý, doanh nghiệp này không thực hiện giao dịch tiền bạc qua không gian mạng; đồng thời không yêu cầu đặt cọc giữ hàng cũng như thanh toán trước.

Về cách nhận biết các trang fanpage giả mạo, công ty SJC cho hay các bài viết trên fanpage dù nhiều lượt thích nhưng khi nhấp vào sẽ không thấy bình luận. Ngoài ra, danh sách người theo dõi chủ yếu là tài khoản ảo, các bài viết được đăng trong cùng một ngày và trong khoảng thời gian ngắn.

Động thái tạm dừng kênh đăng ký trực tuyến diễn ra trong bối cảnh nhu cầu mua vàng tăng cao, trong khi nguồn cung có thời điểm hạn chế, khiến việc mua vàng tại các cửa hàng gặp khó khăn.

Không chỉ SJC, thời gian qua, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng giả mạo trên mạng xã hội. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vàng tăng cao để lập các fanpage, website giả danh thương hiệu nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Các doanh nghiệp khuyến nghị người dân chỉ giao dịch tại hệ thống cửa hàng chính thức và không thực hiện chuyển tiền trước khi nhận vàng.