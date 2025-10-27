Siu Black nhập viện cấp cứu, không còn nhận ra người thân

Mới đây, chia sẻ với Ngôi Sao, anh Đức Hùng - chồng của ca sĩ Siu Black cho biết vợ anh đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Hùng Vương. Nữ ca sĩ nhập viện khoảng 1 tuần trước.

Hiện tại, cô không còn nhận ra người thân, mất khả năng nói và ăn uống. Bác sĩ chẩn đoán giọng ca “Ly cà phê Ban Mê” bị suy thận giai đoạn cuối, kèm theo biến chứng ở phổi, tim và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Hình ảnh Siu Black chia sẻ trên trang cá nhân trước khi phải nhập viện cấp cứu

Bước qua tuổi 50, Siu Black phải đối diện với hàng loạt vấn đề sức khỏe. Căn bệnh tiểu đường, huyết áp cao cùng xương khớp yếu khiến nữ ca sĩ nhiều lần kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

“Có lúc tôi nằm liệt giường, không muốn nói chuyện với ai, may mà có người thân động viên mới vực dậy được", cô từng tâm sự trên Đời sống pháp luật.

Từ thân hình tròn trịa quen thuộc, Siu Black sụt từ 72kg xuống chỉ còn 54kg vì stress, mất ngủ triền miên và áp lực kinh tế đè nặng. Thế nhưng, thay vì than trách, cô chọn cách đối diện bằng niềm tin và nghị lực.

Khi sức khỏe sa sút, Siu Black tìm chỗ dựa tinh thần nơi nhà thờ - nơi cô được hát, được sống trong âm nhạc một cách bình yên nhất. Cô tham gia ca đoàn, ca ngợi Chúa bằng giọng hát trầm ấm, rồi dần quay lại với những buổi biểu diễn nhỏ tại quê nhà như hát đám cưới, sự kiện cộng đồng hay chương trình thiện nguyện.

Những năm gần đây, Siu Black gặp nhiều vấn đề về sức khỏe

Trên trang Facebook cá nhân, Siu Black thường đăng tải những đoạn video hát mộc, ghi lại cuộc sống giản dị tại quê nhà. Khoảng hai tuần trước, cô vẫn xuất hiện trong một buổi biểu diễn và sự kiện ở nhà thờ.

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, cô bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi, yếu dần. Chồng Siu Black đã nhanh chóng đưa vợ đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Dù được theo dõi, tình trạng của cô không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Vì thế, anh Đức Hùng quyết định chuyển vợ lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để tiếp tục điều trị. Theo chồng Siu Black, tình thần nữ ca sĩ rất bất ổn, tỏ ra hoảng sợ.