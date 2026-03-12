Ngày 12-3, sau 3 ngày xét xử, TAND TPHCM tuyên án đối với 33 bị cáo trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và lưu hành tiền giả.



Mua bán vũ khí qua nhóm "Phế liệu chiến tranh"

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022, các đối tượng đã thành lập nhóm kín trên Facebook mang tên "Phế liệu chiến tranh", sau đó đổi thành "Phế liệu chiến tranh BW" với hơn 11.000 thành viên. Mục đích của nhóm là cho các thành viên trao đổi, mua bán vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và linh kiện súng thông qua các ứng dụng tin nhắn bảo mật như Messenger hoặc Telegram. Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi giao dịch thành công, các đối tượng thường xóa tin nhắn nhằm tiêu hủy dấu vết.

Vụ án bị phát giác vào tháng 3-2024 khi Công an quận Bình Thạnh (cũ), TPHCM kiểm tra kho hàng của một nhà xe và thu giữ linh kiện súng K54. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra đã mở rộng truy xét và triệt phá toàn bộ đường dây hoạt động liên tỉnh.

Mua linh kiện trên Shopee để lắp ráp súng AR15 đem bán

Trong số các bị cáo, Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi; sinh viên quê Đắk Lắk) giữ vai trò then chốt với nhiều hành vi phạm tội phức tạp. Hiển bị cáo buộc đã lợi dụng sơ hở của bảo vệ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị để lấy trộm nhiều vũ khí quân dụng gồm súng K54, AK, P38 và các báng súng AR15 đem về cất giấu và rao bán. Ngoài vũ khí, Hiển còn tàng trữ và lưu hành 9.500 USD giả (mệnh giá 100 USD/tờ) mua từ Phạm Huy Cường và Tạ Thượng Thẩm.



Cơ quan công tố xác định Phạm Huy Cường (SN 1976; quê An Giang) đã nhận số tiền giả này từ một đối tượng chưa rõ lai lịch để thế chấp cho khoản vay 15 triệu đồng. Khi không đòi được nợ, Cường thông qua Tạ Thượng Thẩm (SN 1982; một giáo viên tại TPHCM) để tìm khách bán số tiền giả trên cho Hiển.

Các bị cáo tại toà - Ảnh: Hà Nguyễn

Nhiều bị cáo trong vụ án có trình độ tay nghề cao, đã tự chế tạo vũ khí từ các linh kiện phế liệu. Điển hình là bị cáo Nguyễn Văn Trưởng (SN 1986; thợ cơ khí tại Thái Nguyên) đã tự mua vật liệu, sử dụng máy móc tại xưởng cơ khí để chế tạo súng ngắn quân dụng. Trưởng cũng là đầu mối mua bán số lượng lớn đạn quân dụng (hàng trăm viên đạn các loại AK, K54) và súng trường K44 để phục vụ nhu cầu săn bắn và bán kiếm lời.



Tương tự, bị cáo Trần Đắc Lộc (SN 1990; quê Phú Thọ) đã mua các bộ phận rời rạc từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội và các trang thương mại điện tử như Shopee, AliExpress để lắp ráp thành súng AR15 hoàn chỉnh. Thậm chí, khi phải đi chấp hành án phạt tù ở một vụ án khác, Lộc vẫn tranh thủ rao bán khẩu súng tự chế này để kiếm tiền.

Án nặng

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hiển 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và 12 năm tù về tội "Lưu hành tiền giả". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Trưởng bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội "Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng", 6 năm tù về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ" và 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép súng săn", tổng hợp 10 năm tù.

Bị cáo Phạm Huy Cường lãnh 12 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả"; Hoàng Đình Nam 2 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp với bản án trước đó, tổng cộng lãnh 11 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Tạ Ánh Bắc lãnh 1 năm 3 tháng tù về tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ"; Tạ Thượng Thẩm bị tuyên 10 năm tù về tội "Lưu hành tiền giả"; Trần Đắc Lộc nhận 3 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng".

Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 9 năm tù, tùy theo tính chất và mức độ tham gia vào đường dây phạm tội.