Sinh viên sáng tạo hệ thống cảnh báo mất tập trung khi lái xe

Nhóm sinh viên và sản phẩm cảnh báo ngủ gật khi lái xe.

Hệ thống cảnh báo buồn ngủ khi lái xe sử dụng camera và cảm biến để nhận diện, đồng thời phát triển một hệ thống đề xuất theo dõi và phát hiện người lái xe buồn ngủ trong thời gian thực.

Sản phẩm độc lập

Nhóm sinh viên gồm Chu Đình Vương, Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Đăng Dương, Phạm Mai Dung, Vũ Thị Phương Thảo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã sáng tạo hệ thống cảnh báo mất tập trung khi lái xe giúp tài xế tỉnh táo để lái xe an toàn, giảm thiểu tai nạn.

Sinh viên Chu Đình Vương, trưởng nhóm cho biết, theo số liệu của Cục Cảnh sát giao thông, gần 70,13% số vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 24 giờ, đây là khoảng thời gian người điều khiển phương tiện bị tác động tâm lý của sự mệt mỏi, buồn ngủ, căng thẳng, sự chênh lệch về nhiệt độ, ánh sáng giữa ngày và đêm.

Những người có nhiều khả năng mất tập trung khi lái xe nhất có thể kể đến là nững lái xe không được ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi thường xuyên; Những người lái xe dịch vụ như các phương tiện giao thông công cộng, xe kéo, xe bus hay taxi...

Những nhân viên làm việc theo ca đặc biệt là những ca vào ban đêm hay những ca làm việc kéo dài; Gặp các vấn đề về rối loạn giấc ngủ mà không được điều trị sớm như chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, ngắt quãng khi thở...

Các hãng xe trên toàn thế giới đã tập trung, nghiên cứu đưa ra các tính năng an toàn song chủ yếu được trang bị trên các dòng xe sang. Nhóm sinh viên mong muốn tạo ra sản phẩm hoạt động độc lập với các hãng xe, có thể gắn trên tất cả các dòng xe, đưa ra cảnh báo sớm với các dấu hiệu mất tập trung khi lái xe, giúp lái xe an toàn. Sản phẩm có khả năng lắp đặt trên các phương tiện giao thông, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa giúp lái xe an toàn và giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông.

Sản phầm thử nghiệm là 1 thiết bị ngoại vi được gắn thêm vào xe, không can thiệp vào hệ thống xe và có kích thước nhỏ gọn nên có thể được sử được ở tất cả các loại xe như xe máy, mô tô, ô tô con, ô tô tải, hay xe khách đường dài cũng như là xe container. Ngoài ra hệ thống có thể kết nối với máy tính chủ thông qua mạng Internet dùng trong việc kiểm tra người lái xe cho các hãng xe, các nhà xe lớn như taxi....

3 phiên bản cho các dòng xe

Chu Đình Vương giới thiệu, sản phẩm của dự án có 3 phiên bản: DAM 1 là ứng dụng trên điện thoại Android. DAM 2 là phần mềm tích hợp trên màn hình Android của ô tô. DAM 3 là một thiết bị độc lập, có thể lắp đặt trên tất cả dòng xe trên thị trường.

DAM1 là phần mềm được nhóm nghiên cứu và tích hợp trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Người sử dụng tải ứng dụng và cài đặt phần mềm. Khi phần mềm được hoạt động sẽ sử dụng camera của điện thoại thu thập hình ảnh người lái xe và đưa ra cảnh báo bằng âm thanh nếu mất tập trung.

Android Studio là một IDE (Integrated Development Environment) được phát triển bởi Google, được sử dụng để phát triển ứng dụng Android. Nó là một trong những công cụ phát triển phổ biến nhất cho các nhà phát triển Android. Nhóm đã sử dụng ngôn ngữ Java để tạo chương trình trên Android Studio. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể sử dụng phần mềm một cách trơn tru và thuận tiện.

DAM2 là sản phẩm phần mềm được cài đặt trên màn hình Android. Sử dụng camera để nhận diện và phát hiện tài xế mất tập trung và đưa ra cảnh báo bằng âm thanh. Phần mềm tương tự như sản phẩm DAM 1, tuy nhiên sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trôi hơn. Các thiết bị phần cứng như màn hình, camera, còi cảnh báo là những thiết bị được trang bị sẵn trên các dòng xe nên rất thuận tiện cho qua trình lắp đặt và vận hành sản phẩm.

Cuối cùng, DAM3 là sản phẩm lắp riêng biệt trên ô tô sử dụng camera để phát hiện mặt người trong ảnh. Hệ thống sẽ phân tích các điểm trên khuôn mặt người lái xe, sau khi phân tích xong sẽ gửi về bộ xử lý. Nếu người lái có dấu hiệu buồn ngủ, nháy mắt liên tục hoặc mắt không hướng về phía trước khi làm việc khác thì sau vài giây sẽ có kết quả.

Dòng sản phẩm này đưa ra các tùy chọn các mức độ cảnh báo theo phiên bản như sau: Cảnh báo bằng âm thanh; Cảnh báo bằng âm thanh kết hợp với tác động lên hệ thống đèn khẩn cấp. Tùy cấp độ, số lần mất tập trung, thời gian lái xe và thói quen của tài xế mà hệ thống đưa ra mức độ cảnh báo cho phù hợp.