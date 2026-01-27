Sinh viên "quay lén" canteen Harvard, chỉ hơn 2 phút mà nhiều người đã bắt đầu đói bụng

Harvard nổi tiếng là nơi quy tụ toàn “con nhà người ta” khi sinh viên học giỏi, học lực khủng, lịch học kín mít từ sáng đến tối. Nhưng ít ai để ý rằng, bên cạnh chuyện học hành căng não ấy, ngôi trường danh giá bậc nhất nước Mỹ này còn cực kỳ quan tâm đến… cái bụng của sinh viên. Ở Harvard, ăn uống không phải là chuyện qua loa cho xong bữa, mà được xem như một phần quan trọng của đời sống học đường. Và thế là canteen của trường trở thành một “thiên đường đồ ăn” đúng nghĩa.

Mới đây, trên MXH Xiaohongshu, một du học sinh Trung Quốc đã chia sẻ lại đồ ăn trong canteen của mình. Xem xong, ai cũng thấy “choáng” vì ở đây có quá nhiều món ăn.

Xem xong clip này, netizen càng thêm lý do để ngưỡng mộ Harvard (Nguồn: Xiaohongshu)

Nhìn một cách tổng thể, Harvard là nơi quy tụ sinh viên ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới nên để ai cũng cảm thấy “được chiều”, ẩm thực trong trường được xây dựng theo hướng đa dạng tối đa, từ Âu sang Á. Như những gì xuất hiện trong đoạn clip, các món Âu quen thuộc có thể kể đến tôm nướng, salad, cá hồi cuộn thịt xông khói, nui bỏ lò phô mai hay bò lúc lắc.

Trong khi đó, đồ ăn châu Á cũng không hề lép vế với cơm rang, mì, mandu và nhiều lựa chọn khác. Món nào nhìn cũng bắt mắt, nguyên liệu được chế biến chỉn chu, rau củ tươi xanh. Ngay cả sinh viên theo chế độ ăn chay cũng hoàn toàn yên tâm, bởi các quầy rau và món chay phong phú đủ để bữa ăn lúc nào cũng cân bằng và ngon miệng.

Canteen của trường có đa dạng món ăn khiến ai cũng trầm trồ (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, thay vì xếp đồ ăn vào khay như cách làm quen thuộc ở nhiều trường, sinh viên Harvard lại cho toàn bộ thức ăn vào hộp giấy gọn gàng. Cách phục vụ này vừa tiện lợi khi mang đi, phù hợp với nhịp sống học tập bận rộn, vừa thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường khi hạn chế sử dụng đồ nhựa và khuyến khích các vật liệu dễ tái chế. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy Harvard không chỉ chăm lo cho trải nghiệm sinh viên, mà còn lồng ghép tư duy phát triển bền vững vào những sinh hoạt rất đời thường.

Tất cả món ăn đều được đựng vào một chiếc hộp giấy

Sau khi được lan truyền, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, đặc biệt là các bạn trẻ đang trong độ tuổi sinh viên. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước độ “xịn xò” của canteen Harvard. Không ít ý kiến hài hước cho rằng nhìn bữa ăn thế này thì “có động lực học giỏi hơn hẳn”, thậm chí đùa vui rằng canteen cũng là một trong những lý do khiến Harvard luôn nằm trong top những ngôi trường đáng mơ ước nhất thế giới.

Một số bình luận của dân tình:

- Xem clip mà cứ tưởng đang review nhà hàng buffet chứ không phải canteen trường học. Món nhìn cái nào cũng xịn, rau xanh mướt luôn. Học ở môi trường áp lực như Harvard mà bữa ăn được chăm chút thế này thì đúng là đỡ stress hẳn.

- Đựng đồ ăn bằng hộp giấy nhìn gọn gàng, tiện mang đi mà còn thân thiện môi trường nữa, đúng kiểu nghĩ cho sinh viên từ A đến Z.

- Thấy menu mà mê. Á đủ cả. Sinh viên quốc tế đông như Harvard mà ăn uống kiểu này thì ai cũng dễ thích nghi, không bị nhớ đồ ăn quê nhà.

- Nhiều người cứ nghĩ vào Harvard là chỉ có học với học, ai ngờ đời sống sinh viên cũng được quan tâm ghê vậy. Canteen thế này bảo sao sinh viên có năng lượng học hành, nhìn thôi đã thấy muốn xin làm sinh viên lại từ đầu.

- Không biết học phí sao chứ riêng khoản ăn uống là thấy đáng tiền rồi.