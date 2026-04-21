Sinh vật mắt to lặng lẽ đu dây điện giữa đêm, chuyên gia xác nhận: Loài quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt

Sinh vật lạ xuất hiện giữa khu dân cư lúc nửa đêm

Theo báo Thái Khaosod, sự việc được ghi nhận tại khu nhà Maha Phot, xã Maha Phot, huyện Sa Bot, tỉnh Lopburi. Hình ảnh lan truyền từ một thành viên trên diễn đàn siamensis.org cho thấy sinh vật nhỏ bé với đôi mắt tròn lớn đang chậm rãi bám và di chuyển trên dây điện trong bóng tối. Chính cảnh tượng lạ giữa khu dân cư đã nhanh chóng khiến người dân địa phương xôn xao.

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là không ai xác định được cá thể này từ đâu xuất hiện. Người đăng tải hình ảnh đặt nghi vấn nó có thể từng bị ai đó nuôi nhốt rồi thất lạc hoặc bị thả ra ngoài, bởi môi trường xuất hiện của con vật không giống sinh cảnh tự nhiên thường thấy của loài này. Khaosod cũng cho biết đây là động vật hoang dã được bảo vệ ở Thái Lan.

Loris chậm, tại Thái Lan còn được gọi là "nang ai", là loài động vật sống về đêm, có thân hình nhỏ, bộ lông dày mềm và đôi mắt rất lớn. Theo thông tin từ Khaosod và dữ liệu về các loài tại Thái Lan, nước này ghi nhận hai loài loris chậm, phân bố trong các khu rừng ở nhiều vùng khác nhau. Việc một cá thể xuất hiện trên dây điện ngay trong khu dân cư vì thế càng khiến sự việc trở nên hiếm gặp hơn.

Vẻ ngoài hiền lành nhưng là loài hoang dã không nên lại gần

Điểm dễ khiến nhiều người lầm tưởng ở loris chậm là ngoại hình quá đỗi "hiền". Tuy nhiên, đây lại là một trong số rất ít loài linh trưởng có nọc độc. Các nghiên cứu y khoa ghi nhận loris có thể tiết ra chất từ tuyến ở cánh tay, trộn với nước bọt rồi truyền vào vết cắn, gây đau đớn kéo dài, phản ứng dị ứng nặng, thậm chí sốc phản vệ ở người trong một số trường hợp.

Chính sự tương phản giữa vẻ ngoài đáng yêu và đặc tính nguy hiểm ấy khiến loài này từ lâu trở thành nạn nhân của buôn bán động vật hoang dã. Nhiều tổ chức bảo tồn cho biết loris chậm thường bị bắt khỏi tự nhiên để bán làm thú cưng hoặc bị lợi dụng làm "đạo cụ chụp ảnh". Trong quá trình này, không ít cá thể bị cắt hoặc nhổ răng để giảm nguy cơ cắn, dẫn tới nhiễm trùng nặng, đau đớn kéo dài và giảm khả năng sống sót.

Không chỉ đối mặt với nạn buôn bán trái phép, loris chậm ngoài tự nhiên còn chịu sức ép từ mất sinh cảnh và xung đột với con người. IUCN ghi nhận Bengal slow loris là loài đang bị đe dọa, trong khi CITES đưa chi Nycticebus vào diện kiểm soát nghiêm ngặt trong thương mại quốc tế. Điều đó cho thấy phía sau vẻ ngoài "gây thương nhớ" là một thực tế bảo tồn không hề nhẹ nhàng.

Đằng sau sự xôn xao là lời nhắc về bảo tồn động vật hoang dã

Câu chuyện ở Lopburi vì thế không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc hiếm gặp giữa đêm. Hình ảnh cá thể loris chậm bám trên dây điện còn gợi ra nhiều mối lo: nguy cơ bị điện giật, nguy cơ bị con người tiếp cận sai cách, và cả khả năng con vật từng là nạn nhân của việc nuôi nhốt trái phép trước khi xuất hiện giữa khu dân cư. Các trung tâm cứu hộ tại Thái Lan trước đây cũng từng tiếp nhận nhiều cá thể loris trong tình trạng suy kiệt, thương tích hoặc có vấn đề răng miệng sau thời gian bị con người khai thác.

Sự việc này một lần nữa cho thấy động vật hoang dã, dù xuất hiện với vẻ ngoài nhỏ bé và có phần dễ mến, vẫn cần được nhìn nhận đúng là động vật hoang dã. Sự tò mò của đám đông có thể đến rất nhanh, nhưng điều cần thiết hơn là giữ khoảng cách, tránh tự ý bắt giữ hay chạm vào con vật, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng hoặc đơn vị cứu hộ phù hợp. Với những loài quý hiếm như loris chậm, đó không chỉ là cách bảo vệ con người, mà còn là cách bảo vệ chính cơ hội sống sót của chúng trong tự nhiên.

Theo Khaosod, NCBI, WFFT