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Sinh ra để ‘cày’ nhưng chiếc Toyota Land Cruiser này chỉ chạy trung bình hơn 270km/năm: Nội thất, khoang máy mới tinh, hợp dân chơi thích sưu tầm

Khôi Nguyên
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Không nhiều mẫu xe duy trì được sức hút bền bỉ như Toyota Land Cruiser. Chiếc Land Cruiser đời 1997 nguyên bản với quãng đường lăn bánh chỉ 7.544 km chuẩn bị xuất hiện tại sàn đấu giá Monterey Car Week, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Không nhiều mẫu xe duy trì được sức hút bền bỉ như Toyota Land Cruiser. Nhu cầu đối với dòng xe này vẫn mạnh mẽ đến mức qua nhiều thập kỷ, Toyota vẫn tiếp tục sản xuất và phân phối các mẫu thuộc dòng 70 Series từ giữa những năm 1980 tại một số thị trường nhất định – một kỳ tích khiến hầu hết các tên tuổi khác phải ngưỡng mộ.

Bất cứ ai tham dự Tuần lễ xe hơi Monterey (Monterey Car Week) năm nay đều có cơ hội sở hữu một chiếc Land Cruiser nguyên bản đang chờ đợi trên sàn đấu giá.

Chiếc Toyota Land Cruiser đang được đấu giá. Ảnh: Mecum Auctions

Sự hiếm có của một chiếc Land Cruiser "trùm mền"

Mặc dù các phiên đấu giá hàng năm tại Monterey thường thu hút những siêu xe cổ và xe hiếm trị giá hàng triệu đô la, vẫn có những lựa chọn dễ tiếp cận hơn dành cho người dùng phổ thông. Chiếc Land Cruiser đời 1997 này có thể không gây chú ý mạnh mẽ như một chiếc McLaren F1, nhưng nó đã được bảo quản một cách xuất sắc qua nhiều năm.

Thông số đáng chú ý nhất trên chiếc Land Cruiser này chính là quãng đường di chuyển chỉ 4.688 dặm (tương đương 7.544 km), nghĩa là trung bình mỗi năm xe đi chưa đầy 274 km kể từ khi xuất xưởng. Vì Land Cruiser thường được sử dụng làm phương tiện di chuyển hàng ngày hoặc cho các chuyến đi xuyên quốc gia, việc tìm thấy một chiếc xe có số ODO ít ỏi như vậy là điều không hề dễ dàng.

Kiếm được một chiếc Land Cruiser đời này chạy như "ngửi" hiện nay không hề dễ. Ảnh: Mecum Auctions

Tính nguyên bản mang lại giá trị sưu tầm cao

Phiên bản Land Cruiser này được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 1FZ-FE 4.5 lít huyền thoại của Toyota, cho công suất 212 mã lực và mô-men xoắn 275 lb-ft (khoảng 373 Nm). Đi kèm với động cơ sáu xi-lanh là hộp số tự động bốn cấp, hệ dẫn động bốn bánh, hộp số phụ hai cấp và khóa vi sai trung tâm.

Khoang máy xe trông vẫn còn mới. Ảnh: Mecum Auctions

Ấn tượng không kém việc chiếc xe được sử dụng rất ít là sự thật rằng nó hoàn toàn nguyên bản, không hề có bất kỳ sửa đổi nào. Xe vẫn giữ nguyên lớp sơn màu Super White, các huy hiệu màu vàng ở phía trước và phía sau, cùng bộ mâm hợp kim 16 inch màu bạc nguyên bản.

So với một số thiết kế hiện đại của Toyota, khoang cabin trông có phần cũ kỹ, nhưng nó đã được bảo quản tốt, vẫn giữ được lớp bọc da màu Oak cùng các chi tiết ốp gỗ. Bất chấp tuổi đời, chiếc Toyota vẫn cung cấp đầy đủ các tiện nghi hiện đại như ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời, điều hòa không khí cùng đầu phát CD và cassette.

Một số hình ảnh khác của chiếc Toyota Land Cruiser đang được đấu giá:

Ảnh: Mecum Auctions

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