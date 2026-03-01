Sinh nhật mẹ chồng, tôi chuyển khoản cho bà 5 triệu kèm câu chúc mừng, ngay hôm sau, tôi nhận lại đúng số tiền đó

Sinh nhật mẹ chồng năm nay, tôi nghĩ mình đã làm một việc khá chu đáo. Tối hôm trước, sau khi xong việc ở công ty, tôi ngồi tính toán một lúc rồi chuyển khoản cho bà 5 triệu , kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn: “Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe”.

Tôi nghĩ như vậy là hợp lý, tôi ở thành phố, bố mẹ chồng ở quê cách 80km. Công việc của tôi thì lúc nào cũng bận, hết giờ làm lại vội vã về nhà lo cơm nước. Nếu bảo chạy về chỉ để đưa quà sinh nhật thì thực sự rất khó sắp xếp. Chuyển tiền vừa nhanh, vừa thiết thực, bà muốn mua gì thì mua.

Lúc chuyển xong, tôi còn thấy nhẹ cả người, nghĩ bụng năm nay mình xử lý cũng gọn gàng.

Nhưng sáng hôm sau, đang ngồi họp thì điện thoại báo tin nhắn ngân hàng. Tôi mở ra xem, thấy tài khoản vừa được chuyển lại đúng 5 triệu, n gười gửi là mẹ chồng.

Tôi hơi sững người, còn tưởng mình nhìn nhầm. Ngay sau đó bà gọi điện, giọng bà không to, cũng không hẳn là giận, nhưng nghe rất rõ ý không hài lòng. Bà bảo sinh nhật mà chỉ chuyển khoản thế này thì không thành tâm. Bà nói tiền thì bà không thiếu, cái bà cần là con cháu nhớ đến mình, biết nghĩ xem bà thích gì mà bỏ tâm tư tình cảm đi mua quà tặng chứ không phải ném cho vài đồng là xong nghĩa vụ. Cuối cùng bà bảo lần sau đừng làm thế nữa rồi cúp máy.

Cả ngày hôm đó tôi cứ nghĩ mãi, nói thật, tôi không phải người vô tâm nhưng cuộc sống của tôi ở thành phố luôn quay cuồng. Một ngày đi làm gần 10 tiếng, về nhà lại cơm nước, dọn dẹp. Cuối tuần thì tranh thủ nghỉ ngơi hoặc giải quyết việc riêng. Những chuyện như quà cáp, nếu phải nghĩ xem ai thích gì, đi tìm mua cho đúng ý, rồi gửi về quê… với tôi đôi khi thật sự khá mất thời gian. Chuyển tiền đối với tôi là cách đơn giản nhất. Bà thích gì thì mua, không cần phải đoán già đoán non, bản thân tôi cũng thích được tặng tiền hơn là tặng quà cáp, bởi có những món quà tôi chẳng bao giờ dùng đến, vứt thì tiếc mà để thì cứ nằm một góc mãi.

Tối hôm đó chồng tôi về, tôi kể lại chuyện. Anh chỉ cười cười, bảo mẹ ở quê quen kiểu truyền thống. Sinh nhật thì phải có cái gì đó cầm trên tay, dù chỉ là hộp bánh, cái khăn hay cái áo, tiền thì lạnh lẽo quá, không thể hiện tình cảm.

Nhìn lại 5 triệu vừa quay về trong tài khoản, tôi cũng chẳng biết nên xử lý thế nào. Chắc tôi phải đi mua quà rồi về quê tặng bà, nhận lỗi may ra tình cảm mẹ chồng con dâu mới hàn gắn lại được. Thật không hiểu tại sao người già lại thích gây khó khăn cho con cái như thế, chẳng lẽ bà không biết tôi bận thế nào?