Sinh nhật đặc biệt cho những điều đặc biệt - Khi hạnh phúc gieo mầm và niềm vui lan tỏa

Ngày 13/11 - là ngày đặc biệt của Thảo Phương - sinh nhật của cô và cũng là sinh nhật của Ngân hàng nơi cô đang làm việc - SHB. Năm nay, sinh nhật của Phương rất khác. Không chỉ là những lời chúc mừng, không chỉ những món quà vật chất từ người thân quen, Phương được tham gia trong một hành trình đặc biệt.

Trong hộp thư sinh nhật đầy lời chúc, Phương dừng lại trước một món quà đặc biệt từ người đồng nghiệp cùng phòng bên cạnh bó hoa rực rỡ - một chiếc thiệp với lời chúc và dòng nhắn gửi:

"Sinh nhật là dịp đặc biệt để làm điều đặc biệt - tặng cậu một niềm vui nhỏ - cơ hội để thực hiện điều ước của những em nhỏ trong chương trình ‘Gieo hạnh phúc’ của SHB".

Ban đầu, Phương thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi mở link đính kèm theo, cô thấy những nét vẽ ngô nghê và dòng chữ viết của một em nhỏ: "Em ước một chiếc váy công chúa màu tím nhạt cho ngày sinh nhật".

Một điều ước giản đơn đến vậy – một chiếc váy nhỏ xinh – lại đủ khiến trái tim chợt mềm và lòng lặng xuống. Ngày sinh nhật năm nay, món quà sinh nhật của Phương không chỉ là món quà cho riêng mình, mà còn dành cho một em nhỏ ở nơi xa; cho sự yêu thương, sẻ chia và cho những ai đang muốn biến ngày sinh nhật của mình thành một ngày thật sự có ý nghĩa.

Chương trình "Gieo hạnh phúc" của SHB là cầu nối cho những điều như thế – nơi mỗi người có thể gửi đi một điều ước, một tấm lòng, để cùng nhau biến những giấc mơ nhỏ bé thành hiện thực.

Một món quà trao đi, nhiều niềm vui chạm tới, và hạnh phúc được gieo. Và khi đó, sinh nhật cũng trở nên thật đáng nhớ.

Nhân dịp sinh nhật 32 tuổi, SHB tiếp tục nối dài hành trình đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng việc công bố chương trình "Gieo hạnh phúc" - nơi "Ngân hàng Hạnh phúc" hiện thực hóa những mong ước bình dị mang đến hạnh phúc cho cộng đồng từ nguồn lực tài chính với tâm yêu thương.

Những mơ ước được đăng tải trên nền tảng một microsite tương tác trực tuyến, kêu gọi cộng đồng cùng trao đi để mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho những em có hoàn cảnh đặc biệt. Với bạn, đó có thể chỉ là hộp bút màu, chú gấu bông hay chiếc áo ấm. Nhưng trong thế giới của các em, những món đồ giản đơn lại trở thành niềm ao ước mà các em muốn có khi nhắc đến dịp sinh nhật, dịp bước sang tuổi mới. Tháng 11 này, những "chuyến xe hạnh phúc" mang theo "phép màu" biến điều ước thành sự thật sẽ dừng ở ba điểm - nơi gần 300 em nhỏ đang mong đợi điều gì đó khiến một ngày của các em trở nên hạnh phúc hơn bình thường.

Nơi hạnh phúc được gieo mầm

Ba điểm đến trong hành trình "Gieo hạnh phúc" của SHB là ba mảnh ghép dung dị nhưng đầy xúc động, nơi những ước mơ nhỏ bé được sưởi ấm bằng tình yêu thương.

Từ miền núi phía Bắc đến miền Trung rồi xuôi về đồng bằng sông Cửu Long, hành trình ấy đưa những người SHB đến với những "mái nhà" đặc biệt, vun đắp hạnh phúc với tình thương, sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và niềm tin rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng được yêu thương.

Đó là Mái ấm Vinh Sơn (Lạng Sơn), nơi 32 em khuyết tật tìm thấy hạnh phúc mỗi ngày bên bảy "dì" dòng Đaminh. Có những em đã ở đây suốt 16 năm, từ ngày mái ấm thành lập, lớn lên trong vòng tay các dì - những người vừa là mẹ, vừa là cô giáo.

Là Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Chùa Long Thọ (Huế), nơi những em nhỏ tự kỷ được sống trong vòng tay chăm sóc, và những em nhỏ mất đi giọng nói - không thể nghe những âm thanh cuộc sống, được sống trong thế giới sắc màu qua nét vẽ - ngôn ngữ riêng giúp các em bộc lộ cảm xúc, ước mơ và được lắng nghe.

Là Trung tâm Công tác xã hội Cần Thơ, nơi cưu mang những em nhỏ mồ côi, bị ảnh hưởng chất độc da cam, nơi hạnh phúc của các em hiện lên qua hình ảnh các "cô nuôi" tận tụy chăm lo từng giấc ngủ, từng bước đi đầu đời. Có những người trưởng thành lớn lên từ nơi đây đã quay lại để tiếp tục chăm sóc những mảnh đời nhỏ bé hơn, như hạt mầm yêu thương được gieo rồi nảy nở không ngừng.

Ba điểm đến, hàng trăm câu chuyện, hàng trăm mảnh đời nhỏ bé giúp ta nhận ra hạnh phúc có thể được tạo nên giản đơn đến nhường nào.

Các em tự vẽ lên những bức tranh trong "khu vườn điều ước" của mình

Trên website dự án "Gieo hạnh phúc" của SHB, người tham gia sẽ bước vào "khu vườn điều ước" - nơi trưng bày những bức vẽ tay do chính các em thực hiện. Mỗi bức tranh là một ước mơ giản dị nhưng đầy quý giá mà các em vẫn hằng ấp ủ. Những nét vẽ hồn nhiên ấy chính là cách các em gửi gắm khát khao về một tuổi thơ, một cuộc đời trọn vẹn và cũng là lời mời gọi cộng đồng cùng "gieo" những hạt mầm hạnh phúc để biến ước mơ nhỏ bé ấy thành hiện thực.

Hạnh phúc không phải là điều xa xôi, mà là khi ta biết sẻ chia, biết chạm đến những ước mơ nhỏ bé nhưng chân thành nhất. Và trên hành trình "Gieo hạnh phúc" ấy, SHB không chỉ mang đến những món quà vật chất, mà còn gửi đi yêu thương và sự sẻ chia.

"Gieo hạnh phúc" dấu gạch nối yêu thương

"Gieo hạnh phúc" là điểm chạm mỗi người có thể lắng nghe câu chuyện thật, cảm nhận những mong ước giản đơn của từng em nhỏ và chung tay biến điều đó thành hiện thực.

Tại đây, những trái tim yêu thương từ cộng đồng, xã hội có thể tham gia vào hành trình "gieo hạnh phúc" chỉ với 3 bước đơn giản:

Bước 1: Ghé thăm khu vườn điều ước: Nơi hàng trăm em nhỏ chia sẻ những mong ước giản dị như một đôi giày mới, một cây đàn, một quyển truyện tranh…

Bước 2: Gieo niềm vui nhỏ xinh: Đăng ký thực hiện điều ước của một em nhỏ. (Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tặng quà cho một em để đảm bảo mọi điều ước đều được sẻ chia công bằng.)

Bước 3: Gieo hạnh phúc "khổng lồ": Cùng đóng góp tinh thần và vật chất để SHB thực hiện các hoạt động thiện nguyện lớn hơn tại ba điểm dừng - từ xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo sân chơi đến tổ chức các lớp năng khiếu cho các em.

Với mỗi hành động nhỏ, người tham gia sẽ góp thêm một "hạt giống hạnh phúc" vào cây hạnh phúc cộng đồng tại "Gieo hạnh phúc" - nơi những hạt mầm yêu thương sẽ được hiển thị, nảy nở theo thời gian, như biểu tượng của sự lan tỏa tích cực mà mỗi người mang đến."Gieo hạnh phúc" không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cách SHB khẳng định triết lý phát triển của mình: Ngân hàng không chỉ tạo giá trị tài chính, mà còn kiến tạo giá trị tinh thần, vì một xã hội hạnh phúc và bền vững hơn.

Hãy truy cập [Gieo hạnh phúc] để cùng SHB hiện thực hóa các điều ước của các em nhỏ quanh mình, trao đi niềm vui và gieo những hạt mầm yêu thương của bạn. Vì mỗi hạt hạnh phúc được gieo hôm nay - sẽ nảy mầm thành hi vọng cho ngày mai.

SHB - Ngân hàng Hạnh phúc

Hơn 3 thập kỷ năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) luôn kiên định với hành trình "gieo hạnh phúc" bằng sự trao đi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cán bộ nhân viên, cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Với SHB, hạnh phúc là động lực và cũng là đích đến của mọi hoạt động, nơi mỗi con người đều được trân trọng và cùng nhau tạo nên giá trị bền vững.

Nhân dịp sinh nhật 32 năm, SHB triển khai chiến dịch cộng đồng "Gieo Hạnh Phúc", như lời nhắn gửi mỗi người chung tay viết nên những câu chuyện yêu thương và sẻ chia dành cho những mảnh đời, con người đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng thiện nguyện sẽ góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, để hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia.

Với sứ mệnh Ngân hàng hạnh phúc, SHB sẽ tiếp tục hành trình kết nối và vun đắp niềm tin, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, hướng tới một xã hội hạnh phúc hơn trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.