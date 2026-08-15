Singapore triển khai gói hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho hơn 2,4 triệu công dân

Hơn 2,4 triệu công dân Singapore sẽ nhận khoản hỗ trợ tiền mặt 400-600 SGD (khoảng 310-465 USD) trong tháng 9.

Thông tin từ CNA cho biết Singapore sẽ bắt đầu chi khoản hỗ trợ đặc biệt cho hơn 2,4 triệu công dân trưởng thành từ tháng 9/2026, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục gây sức ép lên các hộ gia đình.

Theo Bộ Tài chính Singapore (MOF) ngày 13/8 cho biết, khoản tiền này nằm trong gói ngân sách gần 1 tỷ SGD (782 triệu USD) được trích ra nhằm hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão giá, đồng thời là trợ lực cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Người dân có thể kiểm tra điều kiện nhận khoản tiền hỗ trợ đặc biệt tại trang web govbenefits bằng cách đăng nhập bằng Singpass - Ảnh: Straitstimes

Để nhận trợ cấp, người thụ hưởng phải là công dân Singapore đang cư trú tại nước này, từ 21 tuổi trở lên trong năm 2026, có thu nhập chịu thuế năm 2025 không quá 100.000 SGD và không sở hữu quá một bất động sản. Người dân không cần nộp đơn đăng ký.

Mức hỗ trợ cụ thể dựa trên giá trị thường niên của nhà ở ghi trên Căn cước công dân (NRIC) tính đến ngày 31/12/2025. Chính phủ Singapore sẽ hỗ trợ 400 SGD (khoảng 310 USD) cho người có thu nhập chịu thuế đến 100.000 SGD và sống tại căn nhà có giá trị thường niên (giá trị cho thuê ước tính hàng năm) trên 31.000 SGD; hỗ trợ 600 SGD (khoảng 465 USD) cho người có thu nhập chịu thuế đến 22.000 SGD và sống tại căn nhà có giá trị thường niên tối đa 15.000 SGD.

Như vậy, khoản tiền không được chia đồng đều cho tất cả mọi người. Chính phủ Singapore kết hợp thu nhập, giá trị nơi ở và số lượng bất động sản sở hữu để xác định mức hỗ trợ, qua đó ưu tiên mức chi cao hơn cho những người có điều kiện tài chính hạn chế hơn.

Đáng chú ý, người dân không phải đăng ký để nhận khoản tiền này. Những người đủ điều kiện sẽ được tự động chi trả trong tháng 9. Người liên kết số NRIC với PayNow trước ngày 30/8 có thể nhận tiền qua PayNow-NRIC từ ngày 9/9. Với các trường hợp còn lại, khoản hỗ trợ sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng theo thông tin đã đăng ký, dự kiến hoàn tất trước ngày 17/9.

Mức hỗ trợ mà người dân nhận được - Ảnh: Straitstimes

Theo Strait Times, những người đủ điều kiện sử dụng GovCash sẽ được thanh toán trước ngày 24/9. Người dân có thể kiểm tra điều kiện nhận hỗ trợ trên cổng govbenefits bằng Singpass và sẽ được thông báo về khoản tiền trong tháng 9 qua SMS từ đầu số "gov.sg"

"Tin nhắn SMS chỉ mang tính chất báo tin về quyền lợi. Người dân không cần phản hồi, không nhấp vào bất kỳ đường link nào hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Quan chức chính phủ sẽ không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền hay tiết lộ tài khoản ngân hàng qua điện thoại", Bộ Tài chính Singapore nhấn mạnh.

Khoản tiền 400-600 SGD chỉ là một phần trong chuỗi biện pháp Singapore triển khai để giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong năm nay.

Trước đó, vào hồi tháng 4, Singapore trợ cấp 200 SGD tiền mặt cho lao động tự do, tài xế công nghệ và tài xế taxi để bù đắp chi phí do giá nhiên liệu tăng vọt từ các xung đột ở Trung Đông.

Hai tháng sau, chính quyền đẩy sớm 6 tháng việc giải ngân 500 SGD phiếu mua hàng điện tử (CDC) cho 1,38 triệu hộ gia đình và tới tháng 7 tiếp tục bổ sung gói hỗ trợ 900 triệu SGD.