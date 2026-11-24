Showroom đã dọn trống. Ai sẽ thực hiện cam kết hậu mãi ở Singapore?

Ngày 18/11/2026, phóng viên The Straits Times đến đường Telok Kurau và thấy showroom JMEV trống, phần lớn cửa sổ đã bị che kín. Cũng tại địa chỉ ấy, nhà phân phối Valor Auto từng mở cửa đón khách tới xem một mẫu sedan điện mới.

Showroom JMEV trên đường Telok Kurau khi phóng viên The Straits Times đến ngày 18/11/2026. Ảnh: Lee Nian Tjoe/The Straits Times.

Khi showroom còn mở cửa

Theo AsiaOne, Valor Auto tổ chức lễ ra mắt JMEV Elight ngay tại showroom vào ngày 29/7/2025. Sgcarmart đưa tin khách có thể đến xem xe ở Telok Kurau hoặc đặt lịch lái thử qua trang web của JMEV Singapore. Mẫu xe do Jiangling Group Electric Vehicle phát triển thuộc tập đoàn Jiangling Motors Corporation Group. Tập đoàn từng giới thiệu dòng Yi ở Lào và đưa thương hiệu JMEV vào Myanmar.

Bảng giá tháng 5/2026 của Valor Auto niêm yết bản Elight ở mức 208.777 SGD (khoảng 4,253 tỷ đồng). Giá đã gồm Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe (COE) và được ghi trước khi áp dụng các khoản ưu đãi.

Điều khoản ở trang sau ghi bảo hành pin 10 năm hoặc 250.000 km, tùy mốc nào đến trước. Bảo hành xe kéo dài 5 năm hoặc 100.000 km theo cùng cách tính. Thời hạn bảo dưỡng định kỳ là 6 năm hoặc 55.000 km.

Chiếc JMEV Elight trưng bày tại lễ ra mắt ở Singapore. Ảnh: Ben Chia/AsiaOne.

Hồ sơ của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, được The Straits Times dẫn lại, ghi nhận 28 chiếc Elight đăng ký từ năm 2025. Chiếc gần nhất đăng ký vào tháng 6/2026.

Ai nhận xe khi đến kỳ bảo dưỡng?

Đến khi The Straits Times tìm hiểu về việc showroom đóng cửa, báo không truy cập được trang web JMEV Singapore. Ngày 19/11, người nghe máy qua số điện thoại chính thức nói mình không liên quan đến đại lý. Người từng phụ trách tiếp thị cho biết đã rời công ty và không cung cấp thêm chi tiết.

Khi cửa hàng còn mở, người mua có thể hỏi thời hạn bảo hành pin dài bao lâu. Khi cửa hàng đã dọn, câu hỏi sát với việc sử dụng xe hơn là ai sẽ nhận hồ sơ và chi trả nếu pin hỏng trong thời hạn ấy. Bảng giá ghi rõ các mốc thời gian và quãng đường, nhưng không nêu điều khoản bảo hành riêng của nhà sản xuất.

Chuyên gia ô tô Mahaendra Gofar nói với The Straits Times rằng nhà phân phối thường bổ sung quyền lợi bảo hành ngoài phần nhà sản xuất cam kết. Theo ông, phần bảo hành do đại lý địa phương cấp sẽ mất hiệu lực nếu đại lý ngừng hoạt động. Luật sư Parwani Vijai nhận định chủ xe bị ảnh hưởng sẽ không có biện pháp pháp lý để đòi quyền lợi nếu nhà phân phối đóng cửa.

Ông Melvin Yong, Chủ tịch Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (CASE), cho biết hiệp hội chưa nhận khiếu nại nào về Valor Auto từ đầu năm đến ngày 18/11. Ông khuyên người mua xem xét uy tín của nhà phân phối và phương án hậu mãi nếu đơn vị này đóng cửa. Người bị ảnh hưởng có thể tìm đến CASE để được hỗ trợ. Bài báo chưa dẫn lời chủ xe cụ thể, và hồ sơ đăng ký chỉ cho biết có bao nhiêu xe đã vào hệ thống.

Có xưởng sửa xe vẫn cần một bên đứng ra bảo hành

Theo ông Gofar, xưởng độc lập có thể đảm nhiệm việc sửa chữa cơ khí cơ bản. Việc cập nhật phần mềm riêng của hãng lại có thể phụ thuộc vào hỗ trợ từ nhà sản xuất. Tìm được xưởng nhận sửa cũng để ngỏ chuyện đơn vị nào duyệt hồ sơ, trả tiền linh kiện và thực hiện cam kết trên bảng giá.

Taxi điện tại Chinatown, Singapore. Ảnh minh họa: Matti Blume/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Tại Malaysia, The Star đưa tin Bermaz đã ngừng phân phối xe XPeng vào ngày 16/11/2026 khi hãng sắp xếp lại mạng lưới. XPeng thông báo các quyền lợi còn hiệu lực của chủ xe vẫn được duy trì. Hãng cũng đưa ra danh sách điểm dịch vụ đang mở cùng một đầu mối liên lạc để khách thu xếp lịch bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

Nếu chuyện tương tự xảy ra ở Việt Nam, quyền lợi của người mua trước hết dựa vào các quy định về trách nhiệm bảo hành của bên bán xe. Theo điểm b khoản 2 Điều 30 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (số 19/2023/QH15), bên kinh doanh phải bảo hành đầy đủ hàng hóa, linh kiện đã cung cấp. Theo điểm g, bên này vẫn chịu trách nhiệm nếu thuê hoặc ủy quyền cho bên khác bảo hành.

Điểm b khoản 7 Điều 21 Nghị định 116/2017/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung) yêu cầu cơ sở bảo hành cho nhà nhập khẩu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện từ hãng xe nước ngoài. Theo điểm b khoản 2 Điều 19, doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản bị thu hồi giấy phép nhập khẩu ô tô. Nghị định không nêu rõ ai tiếp nhận việc bảo hành xe đã bán.

Với xe nhập khẩu của các hãng mới vào thị trường, người mua nên xem kỹ trong hợp đồng đơn vị nào chịu trách nhiệm bảo hành, xưởng dịch vụ đặt ở đâu và hãng có cam kết cung cấp linh kiện hay không. Hợp đồng mua bán và sổ bảo hành cũng cần được lưu giữ cẩn thận. Đây là căn cứ để người mua yêu cầu quyền lợi khi phát sinh tranh chấp.