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Siêu xe Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam

Lê Tuấn
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Chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên vừa xuất hiện tại Việt Nam với ngoại thất màu vàng nổi bật, do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) đặt mua.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, còn được biết đến với biệt danh Cường Đô la, chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video ghi lại quá trình “khui công” chiếc Lamborghini Temerario.

Siêu xe Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam. Video: FB Nguyễn Quốc Cường

Trong video, chiếc siêu xe vẫn nằm trên sàn vận chuyển chuyên dụng, được cố định bằng dây chằng và chưa lắp biển số. Theo tìm hiểu, đây là chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên được đưa về thị trường Việt Nam.

Xe sở hữu ngoại thất sơn vàng nổi bật. Họa tiết mâm chưa được hé lộ do vẫn phủ lớp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

- Ảnh 1.

Tại Việt Nam, Lamborghini Temerario bắt đầu được nhận đặt cọc chính hãng từ tháng 11/2025, với giá khởi điểm 19,5998 tỷ đồng, đã bao gồm VAT. Đây mới là mức giá tiêu chuẩn, chưa bao gồm các tuỳ chọn thêm.

Việc chiếc Temerario đầu tiên cập bến Việt Nam gắn với tên tuổi của Cường Đô la nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mê xe trong nước.

Trước đây, doanh nhân này từng sở hữu một chiếc Lamborghini Gallardo màu vàng. Sau đó, garage của anh tiếp tục gây chú ý với hàng loạt mẫu xe đình đám như Lamborghini Murcielago, Ferrari 360 Spider, Ferrari F430, Ferrari 488 GTB, McLaren 570S, Ferrari F8 Tributo và Ferrari SF90 Spider.

Dù vậy, chiếc Lamborghini mới có giá gần 20 tỷ đồng lần này sẽ không được bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân của Cường Đô la mà chỉ tạm thời nằm chờ chủ nhân mới. Theo chia sẻ của doanh nhân này với bạn bè và cộng đồng, chiếc Temerario này sẽ trở thành một món quà đặc biệt dành tặng cho khách hàng của anh.

Lamborghini Temerario được giới thiệu lần đầu vào giữa năm 2024, đóng vai trò kế nhiệm mẫu Huracan. Mẫu xe cũng hoàn thiện danh mục siêu xe điện khí hóa của Lamborghini, bên cạnh Revuelto và Urus SE.

- Ảnh 2.

Sức mạnh của Temerario đến từ động cơ V8 4.0L tăng áp kép kết hợp cùng 3 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 907 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h.

- Ảnh 3.

Về thiết kế, Lamborghini Temerario mang nhiều nét tương đồng với đàn anh Revuelto, đặc biệt ở kiểu dáng thân xe hình mũi tên. Cả hai mẫu siêu xe đều sử dụng cụm ống xả phía sau đặt cao ở vị trí trung tâm đuôi xe, tạo nên dấu ấn đặc trưng.

- Ảnh 4.

Khoang nội thất được Lamborghini phát triển theo triết lý “một phi công”, hướng tới việc tập trung các trải nghiệm vận hành vào người lái. Hành khách phía trước cũng được bố trí một màn hình riêng để theo dõi các thông số hoạt động của xe.

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Lamborghini Temerario

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