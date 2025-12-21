Siêu xe Bugatti tương lai hứa hẹn bứt phá tốc độ nhờ công nghệ pin thể rắn thế hệ mới từ Rimac

Trong tuần qua, cái tên Rimac Technology một lần nữa trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi những thông tin chi tiết về dự án tham vọng nhất của hãng được hé lộ.

Công ty kỹ thuật đến từ Croatia đã chính thức xác nhận chương trình phát triển pin thể rắn (solid-state battery) của họ đã hoàn tất giai đoạn nghiên cứu và sẵn sàng bước vào thử nghiệm thực tế. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu quan trọng, báo trước một cuộc cách mạng kỹ thuật cho dòng siêu xe hạng sang Bugatti.

Công nghệ pin thể rắn: Chìa khóa cho siêu xe năm 2030

Theo các nguồn tin, công nghệ pin mới này đang được Rimac phát triển với sự hợp tác chặt chẽ cùng các chuyên gia vật liệu composite của Mitsubishi và các kỹ sư pin từ ProLogium.

Nguyên mẫu gói pin được công bố sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng: dung lượng 100 kilowatt-giờ nhưng trọng lượng nhẹ hơn tới 30 kg (66 pound) so với các loại pin có cùng hiệu suất hiện nay.

Trao đổi với báo giới, giám đốc vận hành Nurdin Pitarevic cho biết quá trình thử nghiệm nội bộ sẽ sớm được tiến hành. Ông đặt mục tiêu đưa chi phí sản xuất loại pin này về mức ngang bằng với pin NMC truyền thống vào năm 2035. Đáng chú ý, nếu mọi việc diễn ra đúng lộ trình, ứng dụng thương mại đầu tiên của công nghệ này sẽ xuất hiện trên một mẫu xe Bugatti dự kiến đi vào sản xuất năm 2030.

Giới quan sát nhận định, mẫu xe tương lai này sẽ là một dòng sản phẩm độc lập song hành cùng "thần gió" Tourbillon, thay vì là một phiên bản nâng cấp. Điều này cho thấy Bugatti đang thực hiện chiến lược kép: vừa duy trì di sản động cơ V16 trên Tourbillon, vừa táo bạo thử nghiệm công nghệ pin thể rắn trên một nền tảng mới hoàn toàn.

Tham vọng bá chủ thị trường linh kiện điện hóa

Không chỉ dừng lại ở pin, Rimac Technology - kể từ khi tách ra hoạt động độc lập vào năm 2022 - đang ráo riết mở rộng danh mục sản phẩm trục dẫn động điện (e-axle).

Hiện tại, các ông lớn như Porsche và BMW đều đang là khách hàng của Rimac. Một ví dụ điển hình cho sức mạnh công nghệ của hãng là sự hợp tác với Ceer, một startup xe điện của Ả Rập Xê Út. Rimac sẽ cung cấp trục điện phía sau cho mẫu SUV của Ceer với công suất tương đương động cơ trên siêu xe Rimac Nevera (1.288 mã lực) nhưng trọng lượng chỉ vỏn vẹn 132 kg. Thậm chí, hãng còn đang phát triển một dòng trục điện siêu nhẹ, chỉ 48 kg nhưng sản sinh công suất lên tới 500 mã lực, mở ra khả năng linh hoạt vô tận cho các mẫu xe thể thao điện.

Tầm nhìn dài hạn của Bugatti

Sự dịch chuyển công nghệ này cho thấy Bugatti đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho một tương lai bị ràng buộc bởi các quy định khí thải khắt khe tại châu Âu. Mặc dù CEO Mate Rimac từng tuyên bố vào năm 2022 rằng sẽ không có chiếc SUV hay xe điện Bugatti nào trong vòng 10 năm tới, nhưng các nhà phân tích cho rằng đó là câu chuyện về thời điểm hơn là sự phủ nhận tuyệt đối.

Với dự án năm 2030, Bugatti dường như đang nhắm đến việc ra mắt một mẫu xe điện siêu nhẹ hiệu suất cao hoặc một biến thể hybrid tiên tiến nằm ở phân khúc cao hơn cả Tourbillon. Nếu công nghệ pin thể rắn của Rimac đáp ứng được kỳ vọng về hiệu suất và trọng lượng, nó sẽ là đòn bẩy để Bugatti tái định nghĩa khái niệm "siêu xe" trong thập kỷ tới, chứng minh rằng tốc độ và sự bền vững hoàn toàn có thể song hành.