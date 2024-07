"Siêu thực phẩm" của Việt Nam được Châu Âu cực kỳ ưa chuộng: Italy mạnh tay tăng nhập khẩu tới 224%, giá bán leo tục leo thang

Ảnh minh họa.

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết, liên tục từ đầu năm, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Italy tăng trưởng cao luôn ở mức 3 con số.

Tính riêng trong tháng 5, xuất khẩu mặt hàng này sang Italy đã tăng tới 224% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 4 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Italy đạt gần 15 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, nếu như năm ngoái cá ngừ tươi, đông lạnh và khô của Việt Nam (trừ thịt/loin cá ngừ đông lạnh mã HS03034) không xuất khẩu được sang thị trường Italy thì năm nay giá trị xuất khẩu mặt hàng này chiếm tới 64% tổng kim ngạch. Tiếp đến là cá ngừ đóng hộp.

VASEP dẫn số liệu thống kê của Eurostat cho biết, Việt Nam đang là nguồn cung cá ngừ tươi, đông lạnh và khô lớn nhất ngoài khối cho Italy, cao hơn cả Philippines và Indonesia. Trong khi đó, tại phân khúc thị trường cá ngừ đóng hộp, Việt Nam đang là nguồn cùng lớn thứ 7 cho Italy, sau Indonesia, Ecuador, Trung Quốc, QĐ.Solomon, Colombia và Seychelles.

Tại Tây Ban Nha, từ tháng 3 trở lại đây xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này luôn tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ sang Tây Ban Nha trong tháng 5/2024 tăng 182% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 1,8 triệu USD, cao hơn cả so với năm 2022. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này đạt hơn 5 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong số các nhóm sản phẩm cá ngừ, Tây Ban Nha hiện đang nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm thịt/loin cá ngừ đông lạnh mã HS0304 của Việt Nam. Đáng chú ý, năm nay các sản phẩm loin cá ngừ hấp đông lạnh cũng đang gia tăng xuất khẩu sang thị trường này.

Trên thị trường Tây Ban Nha, cá ngừ Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với cá ngừ Ecuador, Trung Quốc và Philipppines. Các nước này với lợi thế về đội tàu khai thác, đang hơn hẳn Việt Nam về nguồn cung nguyên liệu trong nước.

Theo Undercurrentnews, giá cá ngừ vây vàng giao trong tháng 7/2024 tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng sau khi hoạt động giao dịch vào tháng trước đó đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2023.

Tại Tây Ban Nha, giá đã tăng lên mức tối thiểu là 2.700 EUR/tấn và cao tới 2.725-2.750 EUR/tấn, tăng từ mức 2.650/tấn vào tháng trước, theo một số người mua ở Châu Âu.

Trong khi đó, ở Italy, cá ngừ vây vàng được giao dịch ở mức 2.800 – 2.850 EUR/tấn, nhưng cũng ở mức thấp hơn. Hiện giá 2.700 EUR/tấn là mức giá chào tối thiểu.

VASEP dự kiến ​​cá ngừ vây vàng giao sang Italy sẽ giảm do sản lượng khai thác ở Ấn Độ Dương cải thiện kể từ giữa tháng 6.

Việt Nam là quốc gia trả ít tiền nhất vì tất cả cá ngừ vây vàng được đánh bắt ở Tây Thái Bình Dương đều được chuyển đến đây do giá cước vận chuyển sang châu Âu đã tăng cao.

Hầu hết các tàu đánh cá ở Ấn Độ Dương hiện đang đánh bắt được lượng cá ngừ vây vàng lớn, chủ yếu được đánh bắt ở phía bắc Seychelles. Một số lượng đó sẽ được đưa ra thị trường cắt miếng.

Cá ngừ vây vàng lớn được bán cho người mua địa phương với giá khoảng 2.300 EUR/tấn.

Sản lượng đánh bắt vẫn ở mức vừa phải ở Đại Tây Dương, với khối lượng nhỏ cá ngừ vây vàng so với những tuần gần đây và giá khoảng 2.500 EUR/tấn.