Siêu tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln như vừa rời ‘Địa ngục trần gian’

Theo giới truyền thông Mỹ, tàu sân bay CVN-72 USS Abraham Lincoln trông như vừa trải qua “Địa ngục trần gian” sau 286 ngày lênh đênh trên biển.

Sau khi cập cảng Thái Lan với vẻ ngoài như vừa rời "Địa ngục trần gian" sau khi trải qua 286 ngày trên biển, siêu tàu sân bay CVN-72 USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ hiện đang được bảo dưỡng và chăm sóc kỹ lưỡng.

Khi tàu USS Abraham Lincoln cập cảng Laem Chabang của Thái Lan vào ngày 2/9. Nó bị rỉ sét và tảo bám đầy dọc hai bên thân tàu. Các bộ phận khác của tàu, đặc biệt là xung quanh mép sàn đáp và các bệ nổi ở hai bên cũng trông rất tồi tàn.

Tình trạng của con tàu là một lời nhắc nhở rõ ràng và dễ thấy về những khó khăn mà tàu sân bay và thủy thủ đoàn đã phải chịu đựng trong một chuyến triển khai dài ngày, bao gồm cả vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Iran ở vùng Vịnh.

Một đoạn video ghi lại cảnh các công nhân địa phương đang làm sạch tàu đã lan truyền trên mạng xã hội.

Trên thân tàu sân bay CVN-72 phủ đầy rêu xanh và gỉ sét

Có thể thấy hai người trong số họ đang đứng trên giàn giáo, mặc quần áo bảo hộ màu bạc, đội mũ bảo hiểm màu vàng, đeo tấm chắn mặt và đi ủng đen, phun nước lên thành tàu lớn để làm sạch lớp rỉ sét, cũng như toàn bộ lớp tảo xanh.

Máy quay cũng lia khắp con tàu, cho thấy quy mô công việc vẫn còn cần phải thực hiện là rất lớn.

Hiện chưa rõ liệu công việc này đã được lên kế hoạch từ trước như một phần của bảo trì định kỳ hay được ra lệnh sau khi những hình ảnh về tình trạng xuống cấp của con tàu được công bố, đã thu hút sự chú ý rất lớn của giới truyền thông.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và Nhóm Tác chiến Tàu sân bay số 3 đã tham gia vào đợt tấn công mở màn nhằm vào Iran vào ngày 28/2, như một phần của chiến dịch mà quân đội Mỹ đặt tên là “Chiến dịch Cuồng nộ” (Operation Epic Fury).

CVN-72 và phần còn lại của nhóm tác chiến tiếp tục hỗ trợ Chiến dịch Cuồng nộ và các hoạt động tiếp theo chống lại Iran trong nhiều tháng sau đó.

Hình ảnh tàu USS Dewey được phủ đầy gỉ sét trong chuyến thăm Singapore được trình chiếu tại phiên điều trần phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Hải quân của ông John Phelan vào ngày 27/2/2025.

Quyết định rút tàu sân bay khỏi khu vực vào tháng trước sau hàng loạt báo cáo về tình trạng suy giảm nghiêm trọng tinh thần và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn, trong đó có tin một thủy thủ đã phải được cứu sống vào tháng trước sau khi cố tình nhảy xuống biển và ít nhất một nhân viên khác trên tàu đã cố gắng làm điều tương tự.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cùng với những quan chức khác đã lên tiếng phản bác những lo ngại về sức khỏe tâm thần và các vấn đề khác trên tàu, cũng như những lo ngại trước đó về sự hao mòn rõ rệt trên các tàu Hải quân Mỹ, đặc biệt là trong các chuyến ghé cảng nước ngoài.

Vào hồi cuối tháng 2/2025, chính trường Mỹ đã dậy sóng sau khi một bức ảnh về tàu khu trục DDG-105 USS Dewey phủ đầy gỉ sét ở Căn cứ Hải quân Changi đã được người dùng mạng xã hội Singapore đăng tải trên mạng, trong dịp chiếc tàu Mỹ thăm Singapore ngày 18/2/2025.

Xem clip công nhân đang làm sạch gỉ sét và rêu xanh trên thân CVN-72.