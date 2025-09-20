Siêu tàu màu hồng lớn nhất từ trước đến nay cập cảng miền Bắc Việt Nam: Ai đứng sau?

Tàu One Singapore là một trong số tàu có trọng tải lớn nhất cập cảng khu vực Lạch Huyện từ trước đến nay. Ảnh: báo Hải Phòng

Theo Báo Hải Phòng, chiều ngày 18/9/2025, Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đã tiếp nhận tàu ONE Singapore với sức chở 13.932 TEU, tàu container lớn nhất từng cập cảng miền Bắc. Sự kiện không chỉ là một cột mốc của riêng cảng này mà còn khẳng định vị thế của toàn bộ cụm cảng nước sâu Lạch Huyện với vai trò là cửa ngõ quốc tế chiến lược của Việt Nam.

﻿Việc cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng được các hãng tàu lớn trên thế giới lựa chọn làm điểm đến cho các tàu mẹ xuất phát từ năng lực hạ tầng và cơ cấu sở hữu đặc thù. Cảng đóng vai trò là một cửa ngõ chiến lược, cho phép hàng hóa từ miền Bắc Việt Nam kết nối trực tiếp với các thị trường lớn mà không cần thông qua các cảng trung chuyển trong khu vực, qua đó giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian cho chuỗi cung ứng.

Hãng tàu ONE và lãnh đạo Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Báo Hải Phòng

Đơn vị vận hành cảng là Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng , được thành lập dưới mô hình liên doanh, quy tụ các doanh nghiệp lớn trong ngành hàng hải và logistics. Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (nắm giữ 51% vốn), nhà khai thác cảng số một Việt Nam, đóng góp kinh nghiệm vận hành và quản trị.

Ba cổ đông còn lại là các tập đoàn quốc tế. Mitsui O.S.K. Lines (MOL) của Nhật Bản (17.5%), Wan Hai Lines của Đài Loan (16.5%), và Tập đoàn Itochu của Nhật Bản (15%). Cơ cấu này vừa đảm bảo năng lực quản lý, vừa cam kết một phần nguồn hàng ổn định từ chính các hãng tàu là cổ đông.

Một góc cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng

Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng là dự án tiên phong và hiện là hạt nhân của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, một trong những dự án hạ tầng hàng hải trọng điểm quốc gia. Nằm tại vị trí đắc địa, cụm cảng này được quy hoạch để trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của miền Bắc.

Tính đến 2025, khu vực Lạch Huyện đã hình thành một cụm cảng nước sâu đồng bộ với 6 bến cảng được đưa vào khai thác. Trong đó, hai bến đầu tiên (số 1, 2) do Công ty TNHH Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng vận hành từ năm 2018. Các bến tiếp theo bao gồm bến số 3, 4 do Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư, và bến số 5, 6 thuộc về Tập đoàn Hateco.

Với hạ tầng đồng bộ, toàn bộ cụm cảng có khả năng tiếp nhận các tàu mẹ trọng tải trên 160.000 DWT, điều mà các bến cảng truyền thống tại khu vực Đình Vũ không thể thực hiện.

Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng. Ảnh: Tân Cảng SG

Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng, với 2 bến cảng dài 750 mét, độ sâu -16 mét và hệ thống 6 cẩu bờ Super Post-Panamax, tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt về sản lượng và kinh nghiệm vận hành tại đây. Về quy mô hoạt động, cảng đã cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng liên tục. Đỉnh điểm là năm 2024, tổng sản lượng hàng hóa thông qua riêng cảng này đã đạt hơn 1,6 triệu TEU, vượt xa công suất thiết kế. Con số này giúp cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng giữ vị trí dẫn đầu về sản lượng tại miền Bắc, chiếm khoảng 23% thị phần container của toàn khu vực cảng biển Hải Phòng.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong năm 2025. Số liệu 7 tháng đầu năm cho thấy, sản lượng container qua toàn bộ khu bến cảng Lạch Huyện đã tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin về hãng tàu sở hữu con tàu màu hồng

Tàu One Continuity chuẩn bị cập cảng. Ảnh: Báo Hải Quân Việt Nam

Tàu ONE Singapore thuộc sở hữu của hãng tàu Ocean Network Express (ONE) , một liên doanh vận tải container được thành lập vào năm 2017 sau sự hợp nhất mảng kinh doanh container của ba hãng tàu lớn nhất Nhật Bản: Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) và Kawasaki Kisen Kaisha ("K" Line).

Màu hồng (magenta) đặc trưng của đội tàu ONE được lựa chọn nhằm tạo ra sự khác biệt về nhận diện thương hiệu trên thị trường. Thay vì sử dụng các màu sắc truyền thống trong ngành, màu hồng vừa giúp đội tàu nổi bật, vừa mang tính biểu tượng văn hóa khi gợi liên tưởng đến màu hoa anh đào của Nhật Bản, tượng trưng cho sự khởi đầu mới của liên doanh.

Sự kiện Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón tàu ONE Singapore thể hiện sự kết nối giữa một hạ tầng cảng biển chiến lược của Việt Nam với một trong những hãng tàu lớn nhất thế giới, phản ánh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.