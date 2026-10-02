Siêu sân vận động lớn gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình hoàn thành chỉ sau hơn 2 năm, vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, 3 mặt giáp biển

Tổng diện tích xây dựng sân vận động này vào khoảng 136.000 m².

Sân vận động Suoyuwan nằm tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đây là sân chuyên nghiệp đầu tiên của thành phố và cũng là một trong những công trình thể thao có vị trí đặc biệt tại nước này khi nằm trên khu vực vịnh Đại Liên, với ba mặt hướng ra biển.

Dự án được khởi công vào tháng 10/2020, có tổng mức đầu tư 1,88 tỷ NDT (gần 7.000 tỷ VNĐ). Theo Nhân dân Nhật báo, công trình có tổng diện tích xây dựng khoảng 136.000 m², sức chứa 63.000 khán giả, cùng hai sân tập cỏ tự nhiên và các hạng mục phụ trợ.

Xét về sức chứa, Suoyuwan lớn gấp khoảng 1,5 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam, vốn có hơn 40.000 chỗ ngồi. Chênh lệch giữa hai sân vào khoảng 23.000 chỗ.

Quá trình xây dựng Suoyuwan kéo dài hơn hai năm. Công trình bước vào thi công kết cấu chính ngày 22/3/2021. Sau 100 ngày, phần đầu tiên của kết cấu chính được cất nóc. Đến ngày 13/9 cùng năm, toàn bộ kết cấu chính đã hoàn thành. Đầu năm 2022, dự án chuyển sang lắp đặt hệ thống cáp mái; đến tháng 5, kết cấu này cơ bản hoàn tất.

Theo hồ sơ của Dalian Urban Construction Investment Group, dự án được bố trí 24 tháng cho giai đoạn thi công, từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2022. Sau đó, sân vận động, sân tập và các hạng mục phụ trợ được điều chỉnh, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng trong năm 2023. Công trình vượt qua nghiệm thu vào tháng 4/2023 và bắt đầu tổ chức các trận đấu ngay trong tháng.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Suoyuwan nằm ở vị trí. Sân được xây dựng sát vịnh Đại Liên, với phía đông, nam và tây đều hướng ra biển. Theo đơn vị thiết kế BDP, kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ sóng biển và vỏ sò, thể hiện qua các lớp mặt uốn cong, đan xen quanh sân. Lớp vỏ bên ngoài mang màu xanh biển, kết hợp mái màu trắng và hệ thống chiếu sáng LED tạo hiệu ứng vào ban đêm.

Bao quanh sân là hệ thống đường đi bộ và chạy bộ được thiết kế nâng dần theo thân công trình. Toàn bộ tuyến chạy bộ dài khoảng 2,2 km và có thể dẫn thẳng lên khu vực quan sát phía trên nóc sân, mở tầm nhìn ra vịnh Đại Liên. Trong đó, thiết kế của BDP sử dụng cấu trúc đường dốc xoắn kép dài khoảng 1,6 km từ khu vực chân công trình lên mái.

Suoyuwan không chỉ được sử dụng trong các trận bóng. Công trình gồm ba tầng khán đài và tổng cộng bảy tầng bố trí các khu vực phục vụ thi đấu, truyền thông, VIP, hậu cần và thương mại. Khu vực xung quanh còn được phát triển thành không gian thể thao và giải trí công cộng, tận dụng vị trí ven biển của sân.

Sau khi đi vào hoạt động, Suoyuwan nhanh chóng trở thành một trong những sân bóng thu hút đông khán giả tại Trung Quốc. Trong mùa giải 2025, 11 trận sân nhà của Dalian Yingbo Haifa thu hút trung bình 57.440 khán giả/trận, trong đó 7 trận vượt 60.000 người. Riêng trận gặp Chengdu Rongcheng tháng 8/2025 có 61.611 khán giả, mức cao nhất của sân tính đến thời điểm đó.

Lượng người đổ về sân cũng kéo theo hoạt động thương mại xung quanh. Cục Thể thao tỉnh Liêu Ninh cho biết vào ngày diễn ra trận đấu, lượng khách tại khu thương mại Diamond Bay gần sân có thể tăng gần 4 lần, trong khi doanh thu ăn uống và đồ ăn nhẹ tăng khoảng 300%.

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