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Siêu sân vận động lớn gấp 1,5 lần Mỹ Đình, vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng: Trung Quốc góp 44% kinh phí, trực tiếp xây dựng

Thiên Di
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Sân vận động lớn nhất quốc gia này có sức chứa 60.000 người, được xây dựng trong gần 4 năm để phục vụ giải bóng đá lớn nhất châu lục.

Sân vận động Olympic Alassane Ouattara, nằm tại khu vực Ebimpé ở phía bắc thành phố Abidjan, là công trình thể thao lớn nhất Bờ Biển Ngà. Với sức chứa 60.012 chỗ ngồi, sân có quy mô gấp khoảng 1,5 lần sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Việt Nam.

Công trình được khởi công tháng 12/2016 và khánh thành ngày 3/10/2020, sau gần 4 năm xây dựng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm được Bờ Biển Ngà triển khai nhằm đăng cai Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2023.

Theo số liệu công bố tại lễ khánh thành, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 143 tỷ franc CFA, tương đương 218 triệu euro, quy đổi khoảng 6.300 tỷ đồng. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 63 tỷ franc CFA, chiếm 44%, còn Chính phủ Bờ Biển Ngà đảm nhận 80 tỷ franc CFA.

Nhà thầu thi công là Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Bắc Kinh (BCEG) của Trung Quốc. Công trình được thiết kế bởi Viện Thiết kế Kiến trúc Bắc Kinh.

Theo tài liệu của Chính phủ Bờ Biển Ngà, sân được xây dựng với hệ thống khán đài nhiều tầng, cao khoảng 51 m. Công trình có đường chạy điền kinh, sân bóng đá và các khu vực phục vụ vận động viên, khán giả. Khu vực xây dựng sân rộng khoảng 20 ha, trong khi kế hoạch phát triển ban đầu còn tính đến một tổ hợp thể thao quy mô 287 ha xung quanh.

Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2019. Tuy nhiên, quá trình thi công bị kéo dài do điều kiện thời tiết, các vấn đề phát sinh tại công trường và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đến tháng 10/2020, sân mới chính thức được đưa vào sử dụng.

Sau khi khánh thành, sân Alassane Ouattara tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu tổ chức các trận đấu quốc tế. Công trình trở thành địa điểm diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn AFCON 2023 vào tháng 1/2024. Giải đấu này được tổ chức trong năm 2024 dù vẫn giữ tên gọi AFCON 2023.

Tổng hợp

Siêu sân vận động lớn gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình đã hoàn thiện, tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ, Trung Quốc góp vốn 45% và trực tiếp thi công
Tags

Bờ Biển Ngà

Trung Quốc.

AFCON 2023

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