Siêu sân vận động lớn gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình đã hoàn thiện, tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ, Trung Quốc góp vốn 45% và trực tiếp thi công

Đâu là một trong những công trình thể thao lớn nhất quốc gia này.

Nằm tại Dar es Salaam, sân vận động Benjamin Mkapa là một trong những công trình thể thao quan trọng hàng đầu Tanzania. Với 60.000 chỗ ngồi, sân có sức chứa gấp khoảng 1,5 lần sân Mỹ Đình của Việt Nam.

Đáng chú ý, công trình này cũng là một dấu ấn trong quan hệ hợp tác hạ tầng kéo dài nhiều thập kỷ giữa Tanzania và Trung Quốc.

Theo Đại sứ quán Tanzania tại Trung Quốc, sân Benjamin Mkapa ban đầu mang tên Sân vận động Quốc gia Tanzania. Sân thuộc tổ hợp thể thao được hai chính phủ cùng tài trợ với tổng vốn đầu tư ước tính 56,4 triệu USD (khoảng 1.465 tỷ VNĐ). Phía Tanzania coi công trình này là một trong những biểu tượng nổi bật của quan hệ hợp tác với Trung Quốc, bên cạnh tuyến đường sắt Tanzania - Zambia (TAZARA) và một loạt dự án hạ tầng khác.

Dữ liệu của AidData cho thấy Chính phủ Trung Quốc đã cam kết viện trợ 170 triệu NDT, tương đương 45% cho dự án vào năm 2004, trong khi Tanzania đóng góp khoảng 25 tỷ shilling Tanzania. Nhà thầu thực hiện dự án là Tập đoàn Xây dựng Công trình Bắc Kinh (BCEG) - một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc.

Công trình được xây dựng trong những năm 2000 và đưa vào sử dụng năm 2007. Đây là sân vận động đa năng với sân bóng đá và đường chạy điền kinh, đồng thời trở thành địa điểm tổ chức những trận đấu lớn của đội tuyển Tanzania cũng như các câu lạc bộ hàng đầu nước này.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Benjamin Mkapa đang bước vào một chu kỳ đầu tư mới.

Năm 2023, Chính phủ Tanzania ký hợp đồng trị giá 31 tỷ shilling Tanzania để đại tu sân vận động. Đáng chú ý, đơn vị tiếp tục được lựa chọn chính là BCEG - doanh nghiệp Trung Quốc từng xây dựng công trình ban đầu.

Quá trình nâng cấp bao gồm thay toàn bộ khoảng 60.000 ghế, lắp đặt 320 đèn chiếu sáng mới đạt tiêu chuẩn FIFA, đồng thời cải tạo hệ thống điện, nước, công nghệ thông tin, an ninh và khu vực đường chạy.

Việc đầu tư đang tiếp tục khi Tanzania chuẩn bị cùng Kenya và Uganda đăng cai Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2027. Theo kế hoạch hiện nay, giải đấu diễn ra từ ngày 19/6 đến 17/7/2027. Benjamin Mkapa là một trong ba sân của Tanzania được lựa chọn phục vụ giải, cùng các sân tại Arusha và Fumba, Zanzibar.

Tháng 3/2026, Tanzania cho biết Benjamin Mkapa sẽ tiếp tục đóng cửa để thực hiện đợt nâng cấp cuối cùng, tập trung vào mặt sân và những hạng mục quan trọng khác. Giai đoạn này dự kiến kéo dài từ 6 tháng đến một năm.

Đến tháng 9, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) tiếp tục kiểm tra sân Benjamin Mkapa cùng hệ thống sân tập, sân bay, bệnh viện, khách sạn và đường giao thông phục vụ AFCON. Chủ tịch CAF Patrice Motsepe sau đó đánh giá Tanzania đã đạt tiến triển tốt, dù ba nước chủ nhà vẫn cần đẩy nhanh một số hạng mục trước giải đấu.

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