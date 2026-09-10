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Siêu sân vận động 115.000 chỗ đang được xây dựng, vốn đầu tư hơn 13.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028

Thiên Di
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Dự án xây dựng siêu sân vận động này huy động khoảng 10.000 công nhân.

- Ảnh 1.

Siêu sân vận động Grand Stade Hassan II đang bắt đầu được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 100 ha tại tỉnh Benslimane, cách thành phố Casablanca của Morocco 38 km về phía bắc.

Theo thiết kế, công trình có sức chứa dự kiến 115.000 khán giả. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân bóng đá lớn nhất thế giới.

- Ảnh 2.

Theo đài SNRT, dự án có ngân sách khoảng 5 tỷ dirham Morocco, tương đương hơn 13.800 tỷ VNĐ. Công tác chuẩn bị mặt bằng bắt đầu từ năm 2024. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trước thềm World Cup 2030. Morocco sẽ phối hợp với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đăng cai giải đấu này.

Quy mô thi công của dự án rất lớn. Theo Médias24, vào tháng 6/2026, công trường huy động khoảng 10.000 công nhân, 24 cần cẩu và 4 trạm trộn bê tông. Hình dáng các khán đài chính đã bắt đầu lên khung. Đến tháng 8, các kết cấu bê tông và thép tiếp tục được triển khai.

Thiết kế sân vận động do hai công ty kiến trúc Populous và Oualalou + Choi thực hiện. Công trình lấy cảm hứng từ “moussem”, một hình thức lễ hội và tụ họp truyền thống của Morocco.

Điểm nhấn của dự án là phần mái che khổng lồ có hình dáng gợi liên tưởng đến một chiếc lều. Mái che bao phủ sân vận động và được thiết kế để hòa vào cảnh quan cây xanh xung quanh.

- Ảnh 3.

Hai đầu sân được bố trí các khán đài dốc gồm ba tầng. Mỗi bên có sức chứa khoảng 29.500 khán giả. Dọc hai bên sân là các khu vực dành cho khách mời đặc biệt, khách VIP và các phòng tiếp đón cao cấp. Tổng sức chứa của các khu vực này khoảng 12.000 người. Sân cũng có khu vực riêng dành cho Hoàng gia Morocco.

Grand Stade Hassan II là hạng mục trung tâm trong một tổ hợp thể thao và giải trí rộng khoảng 100 ha. Ngoài sân bóng đá chính, dự án còn bao gồm sân điền kinh 24.000 chỗ, nhà thi đấu đa năng, trung tâm hội nghị và triển lãm, khách sạn, công viên cùng nhiều công trình phục vụ thể thao và giải trí.

- Ảnh 4.

Các hạng mục quan trọng đang tiếp tục được triển khai. Trong tháng 8/2026, Morocco công bố các gói thầu liên quan đến hệ thống ghế khán đài và mặt sân.

Mặt sân dự kiến sử dụng cỏ tự nhiên kết hợp với sợi cỏ nhân tạo. Giải pháp này nhằm tăng độ bền. Gói thầu cung cấp ghế có giá trị ước tính khoảng 277,5 triệu dirham. Hạng mục mặt sân có giá trị khoảng 92,5 triệu dirham.

Sau khi hoàn thành, Grand Stade Hassan II sẽ trở thành một trong những sân vận động lớn và hiện đại nhất thế giới. Công trình được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất của Morocco cho World Cup 2030.

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