Siêu phẩm xe ga Kawasaki giá 39 triệu đồng vừa ra mắt có gì để quật ngã Vision, đe nẹt Air Blade?

Kawasaki BRUSKY 125 vừa trình làng với mức giá quy đổi siêu rẻ chỉ 39 triệu đồng, sở hữu thiết kế thể thao cùng hệ thống đèn LED toàn phần hiện đại, hứa hẹn trở thành bom tấn mới đe dọa trực tiếp ngôi vương của Honda Vision và chiếm thị phần của Air Blade nếu về Việt Nam.

Thương hiệu xe máy Nhật Bản Kawasaki vốn lừng danh với các dòng mô tô phân khối lớn hầm hố, vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự tại thị trường Đông Nam Á khi bất ngờ đặt chân vào địa hạt xe tay ga phổ thông. Mới đây, Kawasaki Indonesia đã chính thức tung ra mẫu xe tay ga tự động mang tên BRUSKY 125.

Với thông điệp "Color Your Lifestyle" - tô điểm phong cách sống, tân binh này không giấu giếm tham vọng tái định nghĩa phân khúc xe ga đô thị bằng sự hòa trộn giữa DNA thể thao đặc trưng của nhà Kawasaki và tính kinh tế tối ưu. Sự xuất hiện của một biểu tượng tốc độ trong hình hài một chiếc xe ga giá rẻ đang khiến người tiêu dùng tại các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, đứng ngồi không yên.

Kawasaki Indonesia ra mắt xe tay ga 125cc mới mang tên BRUSKY 125 vào tháng 6/2026 với concept "Color Your Lifestyle".

Xét về tâm lý mua sắm của người Việt, phân khúc xe tay ga 125cc luôn là chiến trường khốc liệt nhất. Người tiêu dùng trong nước vốn cực kỳ chuộng công nghệ, đề cao tính an toàn nhưng lại luôn tìm kiếm một mức giá tốt nhất có thể. Nhiều năm qua, Honda Vision đã thống trị tuyệt đối nhờ tính đa dụng và giá thành dễ tiếp cận, trong khi Honda Air Blade chiếm giữ nhóm khách hàng yêu thích sự nam tính, thể thao.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kawasaki BRUSKY 125 với mức giá lăn bánh tại thị trường Indonesia chỉ 26.5 triệu Rupiah - tương đương khoảng 30 triệu VNĐ - đang mở ra một kịch bản cạnh tranh hoàn toàn mới. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn đáng kể so với một chiếc Honda Vision bản tiêu chuẩn tại Việt Nam, nhưng những gì Kawasaki trang bị trên xe lại khiến các đối thủ phải dè chừng.

Xe định vị phân khúc thể thao, kinh tế, dễ điều khiển, mang lại cảm giác cao cấp và kế thừa ưu điểm thế hệ trước.

Trái tim của BRUSKY 125 là khối động cơ SOHC xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 125cc làm mát bằng không khí, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nghiêm ngặt.

Khối động cơ này sở hữu đường kính và hành trình pít-tông ở mức 52.4mm x 57.9mm, tỷ số nén 10:1, sản sinh công suất cực đại 7.0kW tại 7,500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10.0Nm tại 6,000 vòng/phút.

Khi đặt lên bàn cân với cấu hình động cơ 110cc của "vua doanh số" Honda Vision, rõ ràng đại diện của Kawasaki vượt trội hơn hẳn về sức mạnh lẫn độ bốc, mang lại trải nghiệm lái thể thao và phóng khoáng hơn đúng chất dòng xe xanh lá.

Thông số động cơ: 125cc, SOHC, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, đạt chuẩn Euro 4, phun xăng điện tử FI, công suất 7.0kW và mô-men xoắn 10.0Nm.

Độ an toàn và tính kinh tế của BRUSKY 125 cũng được tính toán rất kỹ lưỡng. Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI tân tiến giúp tối ưu hóa lượng nhiên liệu tiêu thụ, biến chiếc xe trở thành một phương tiện di chuyển cực kỳ tiết kiệm trong bối cảnh giá chi phí năng lượng ngày càng đắt đỏ.

Sức mạnh động cơ được truyền tải mượt mà qua hộp số tự động vô cấp dây đai V và ly hợp khô ly tâm, giúp người lái dễ dàng làm chủ chiếc xe ngay từ những nước ga đầu tiên. Một điểm cộng thực dụng nữa là ngoài hệ thống khởi động điện, xe vẫn giữ lại cần đạp khởi động - một chi tiết cực kỳ hữu ích cho người dùng trong những tình huống khẩn cấp như bình ắc-quy hết điện đột ngột.

Về cấu trúc thân xe, Kawasaki sử dụng hệ thống khung dưới underbone, đem lại sự linh hoạt cao khi luồn lách qua những con phố đông đúc tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước kết hợp cùng giảm xóc đơn dạng cánh tay đòn phía sau.

Thiết lập này đảm bảo khả năng hấp thụ xung lực từ mặt đường một cách êm ái, mang lại sự ổn định và an tâm cho người lái khi đi qua các đoạn đường gồ ghề. Đảm nhận chức năng an toàn là hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, một cấu hình vừa đủ để kiểm soát chiếc xe 125cc một cách chuẩn xác.

Xe sử dụng bộ lốp kích thước 80/90-14M/C 40P trước và 90/90-14M/C 46P sau, tạo nên tư thế vững chãi nhưng không làm mất đi sự nhẹ nhàng khi điều khiển.

Một trong những yếu tố then chốt giúp BRUSKY 125 sở hữu vẻ ngoài cao cấp và tân tiến chính là hệ thống chiếu sáng. Kawasaki đã chơi lớn khi trang bị công nghệ LED toàn phần cho toàn bộ hệ thống đèn trên xe, từ đèn pha, đèn hậu, đèn phanh cho đến đèn xi-nhan.

Đây là điểm nâng cấp vượt trội, bởi ở tầm giá này, nhiều mẫu xe đối thủ tại Việt Nam vẫn đang phải chấp nhận sử dụng đèn halogen truyền thống. Đèn LED không chỉ giúp cải thiện đáng kể tầm nhìn, nâng cao độ an toàn khi di chuyển vào ban đêm mà còn tạo nên một diện mạo sắc sảo, thời thượng, đánh trúng tâm lý thích thể hiện cá tính của nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Kích thước của BRUSKY 125 cũng được may đo hoàn hảo cho vóc dáng người Đông Nam Á với chiều dài tổng thể 1,890mm, rộng 850mm, cao 1,150mm và chiều dài cơ sở 1,250mm. Đặc biệt, chiều cao yên xe chỉ ở mức 760mm, thấp hơn cả Honda Vision, kết hợp với trọng lượng khô đầy đủ trang bị chỉ 108kg.

Thông số này biến BRUSKY 125 thành lựa chọn lý tưởng cho cả phái đẹp lẫn những người mới lái xe, giúp việc chống chân và xoay xở xe trong bãi đỗ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khoảng sáng gầm xe 120mm cùng bình xăng dung tích 5.1L đảm bảo cho những chuyến đi dài ngày trong phố mà không lo cạ gầm hay phải ghé trạm xăng liên tục.

Tựu trung lại, với mức giá siêu cạnh tranh chỉ khoảng 30 triệu đồng, Kawasaki BRUSKY 125 đang là một ứng cử viên nặng ký sở hữu đầy đủ các yếu tố cốt lõi để thành công: thương hiệu mạnh, thiết kế thể thao, công nghệ LED hiện đại và động cơ 125cc mạnh mẽ.

Nếu các đại lý tư nhân tại Việt Nam nhập khẩu mẫu xe này, BRUSKY 125 chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc đối đầu nảy lửa với Honda hay Yamaha, đồng thời chia sẻ bớt thị phần từ phân khúc của Honda Air Blade. Đây rõ ràng là một tín hiệu vui cho người tiêu dùng khi thị trường xe máy có thêm sự cạnh tranh chất lượng đến từ một ông lớn như Kawasaki.

Tham khảo: Bike-news