Siêu phẩm xe ga ADV 150cc của Honda lộ diện giá hơn 70 triệu: Cấu hình phuộc KYB, phanh NISSIN cùng hàng loạt trang bị hiện đại

Mẫu xe tay ga địa hình NS150XC phiên bản STD vừa chính thức mở bán với mức giá quy đổi chỉ hơn 70 triệu đồng, sở hữu gói trang bị "vô tiền khoáng hậu" gồm phuộc ngược KYB, heo phanh NISSIN cùng công nghệ Cornering ABS,...

Trào lưu lựa chọn xe tay ga mang phong cách ADV đang trở thành một xu hướng thống trị mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á, và thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Người tiêu dùng trong nước giờ đây không còn chỉ tìm kiếm một phương tiện che mưa che nắng thuần túy, mà họ đòi hỏi một chiếc xe phải có ngoại hình cơ bắp, khoảng sáng gầm lớn để đối phó với tình trạng ngập lụt, và trên hết là phải ngập tràn các công nghệ an toàn.

Trong bối cảnh phân khúc xe ga 150cc đang bị thống trị bởi những cái tên quen thuộc như Honda Air Blade hay Yamaha NVX, sự xuất hiện của tân binh Honda NS150XC phiên bản STD tại thị trường láng giềng với mức giá quanh ngưỡng 2 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 70 triệu đồng) đang tạo nên một làn sóng chấn động thực sự. Đối với những tín đồ thuộc "hội chờ đợi" vốn trung thành với chủ nghĩa thực dụng, mẫu xe này chính là câu trả lời hoàn hảo cho một món hời công nghệ vượt tầm phân khúc.

Mẫu xe tay ga ADV phân khúc 150cc mang tên NS150XC chính thức ra mắt phiên bản tiêu chuẩn STD tại thị trường Trung Quốc với cấu hình trang bị nguyên bản cực kỳ cao cấp.

Điểm giúp Honda NS150XC STD tự tin dằn mặt các đối thủ quốc dân chính là việc nhà sản xuất mạnh tay trang bị gói phụ kiện hàng hiệu nguyên bản mà thông thường người chơi xe phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để độ chế. Ngay từ cái nhìn trực diện, chiếc xe đã mang lại hiệu ứng thị giác bề thế, tiệm cận các dòng xe phân khối lớn 250cc nhờ chiều dài 1.983 mm và rộng 820 mm.

Nổi bật nhất là cặp phuộc trước hành trình ngược USD thương hiệu KYB với ống phuộc mạ vàng kích thước lớn 130 mm, kết hợp cùng cụm phuộc đôi bình dầu rời KYB hành trình 110 mm phía sau. Sự kết hợp của hệ thống giảm xóc danh tiếng này mang lại lợi ích thực dụng vô cùng lớn: toàn bộ các dao động chấn động khi xe băng qua ổ gà hay các gờ giảm tốc đô thị đều được dập tắt một cách êm ái, phân tầng rõ rệt, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng sàn lắc hay cụp phuộc vốn là điểm yếu cố hữu trên nhiều dòng xe phổ thông hiện nay.

Phuộc trước hành trình ngược (Up-side-down) KYB ống vàng hành trình 130 mm; phuộc sau cặp bình dầu rời KYB hành trình 110 mm, mang lại khả năng dập tắt dao động và lọc ổ gà cực tốt trên các địa hình xấu.

Đánh trúng vào tâm lý chuộng công nghệ và đề cao tính an toàn của người Việt, Honda NS150XC STD sở hữu một danh sách trang bị điện tử có thể khiến các dòng xe đối thủ phải hổ thẹn. Xe sử dụng hệ thống kẹp phanh cao cấp của NISSIN cho cả hai bánh, đi kèm đĩa phanh kích thước lớn.

Tuy nhiên, vũ khí tối thượng của mẫu xe này nằm ở hệ thống an toàn ba tầng bao gồm phanh chống bó cứng ABS hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và đặc biệt là công nghệ Cornering ABS (ABS trong cua), một tính năng cực kỳ xa xỉ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng mô tô phân khối lớn đắt tiền.

Nhờ vào bộ đo lường quán tính IMU 3 trục liên tục quét và truyền tải dữ liệu tư thế nghiêng của xe theo thời gian thực, hệ thống máy tính sẽ tinh chỉnh lực phanh một cách vi mô khi người lái phải giảm tốc đột ngột trong khúc cua đầy cát sỏi. Đây không còn là tính năng để quảng cáo, mà chính là tấm lưới bảo hiểm cứu mạng cho người lái trong những tình huống khẩn cấp trên đường đèo dốc hay trơn trượt mùa mưa.

Kính chắn gió nguyên bản hơi ngắn và cần dụng cụ để chỉnh, không gian cốp xe dưới yên tương đối hạn chế (chỉ vừa mũ 3/4, không vừa mũ fullface), trọng lượng xe khá nặng khi dắt ở tốc độ thấp.

Về mặt hiệu suất và tính kinh tế, Honda NS150XC STD được trang bị khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149.7cc, làm mát bằng chất lỏng với tỷ số nén lên tới 12:1. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 11.4 kW (tương đương khoảng 15.5 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 14.4 Nm.

Sức mạnh này không thiết lập theo thiên hướng giật cục, bạo lực ở nước ga đầu mà được tinh chỉnh cực kỳ mượt mà nhờ hệ thống đề từ tính thông minh, kết hợp tính năng ngắt động cơ tạm thời giúp xe vận hành êm ái tuyệt đối khi dừng đèn đỏ.

Từ dải tốc độ 40 km/h trở lên, xe thể hiện nội lực thâm hậu với khả năng bứt tốc vượt xe dứt khoát. Với mức tiêu hao nhiên liệu lý tưởng 2.35L/100km đi kèm bình xăng dung tích 8 lít, chiếc xe cung cấp hành trình di chuyển liên tục lên tới hơn 321 km, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu đi làm hàng ngày lẫn các chuyến đi phượt cuối tuần của giới trẻ.

Sự thực dụng của xe còn được đẩy lên cao trào nhờ khoang lái thông minh như một chiếc ô tô thu nhỏ. Người lái sẽ được chào đón bởi một màn hình màu TFT kích thước lớn hiển thị đầy đủ thông số từ áp suất, nhiệt độ lốp cho đến hệ thống định vị dẫn đường chiếu từ điện thoại.

Xe cũng trang bị sẵn camera hành trình phía trước nguyên bản, khóa thông minh Smartkey, đèn pha LED tự động cảm biến và hệ thống định vị T-BOX. Khoảng sáng gầm xe lên tới 165 mm kết hợp cùng chiều cao yên 780 mm thân thiện giúp người lái tự tin leo vỉa hè hay băng qua các đoạn đường ngập nước mà không sợ quệt gầm, phù hợp hoàn hảo với điều kiện hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù vẫn còn một vài điểm trừ nhỏ như không gian cốp dưới yên chưa thực sự tối ưu cho mũ bảo hiểm cả đầu fullface, hay kính chắn gió vẫn phải dùng công cụ để điều chỉnh, nhưng nhìn chung Honda NS150XC STD là một chiếc xe "đỉnh cao cấu hình" trong tầm giá.

Nếu được các đại lý tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam với mức giá sau thuế dao động trong khoảng 80-90 triệu đồng, mẫu xe này chắc chắn sẽ đối mặt với thách thức về định kiến thương hiệu mới. Tuy nhiên, với những người tiêu dùng thông thái, ưa thích trải nghiệm lái đỉnh cao và hiểu rõ giá trị của những món đồ hiệu như KYB, NISSIN hay Cornering ABS, Honda NS150XC STD hoàn toàn đủ vũ khí để chia sòng thị phần một cách sòng phẳng, thậm chí dồn ép các dòng xe quốc dân như Honda Air Blade 160 vào thế phòng ngự.

Tham khảo: Moto Fine