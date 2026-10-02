Siêu nhà máy điện hơn 34.000 tỷ đồng của Việt Nam sắp có công nghệ lần đầu xuất hiện: Tập đoàn Hàn Quốc bắt tay DN dầu khí niêm yết, ký hợp đồng gần 16.300 tỷ

Ngày 30/9, một dự án điện khí quy mô lớn tại miền Tây ghi nhận bước tiến mới khi Petrovietnam ký hợp đồng xây dựng với liên danh nhà thầu Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngày 1/10, tập đoàn công nghiệp Hàn Quốc Doosan Enerbility thông báo đã ký hợp đồng xây dựng Nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp Ô Môn III với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Lễ ký kết diễn ra một ngày trước đó tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới của dự án điện có tổng mức đầu tư hơn 34.333 tỷ đồng tại TP. Cần Thơ.

Theo thông tin từ Doosan Enerbility, hợp đồng có giá trị khoảng 840 tỷ won, tương đương 618 triệu USD, tức hơn 16.000 tỷ đồng. Doosan Enerbility sẽ liên danh cùng Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thực hiện toàn bộ công việc thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng nhà máy.

Không chỉ tham gia xây dựng, Doosan Enerbility còn trực tiếp cung cấp tua-bin hơi, một trong những thiết bị quan trọng của nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp. Đây sẽ là lần đầu tiên tua-bin hơi của doanh nghiệp Hàn Quốc được ứng dụng trong loại hình nhà máy này tại Việt Nam.

Theo công bố của Doosan Enerbility, Ô Môn III có công suất 1.155 MW và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án được triển khai tại cùng trung tâm điện lực với Nhà máy Ô Môn IV, nơi doanh nghiệp Hàn Quốc đã giành được hợp đồng xây dựng trị giá khoảng 900 tỷ won vào tháng 6/2025.

Khu vực Trung tâm điện lực Ô Môn tại Cần Thơ.

Ô Môn III là một trong những dự án thành phần của chuỗi khí – điện Lô B – Ô Môn, có quy mô đầu tư toàn chuỗi khoảng 12 tỷ USD. Dự án kết nối hoạt động khai thác khí ngoài khơi, vận chuyển khí qua đường ống và sử dụng nguồn khí này để phát điện tại khu vực Tây Nam Bộ.

Theo thông tin Petrovietnam công bố hồi tháng 8/2026, hoạt động khoan tại thượng nguồn đang vượt kế hoạch, trong khi hệ thống đường ống cơ bản bám sát tiến độ. Dòng khí đầu tiên dự kiến được đón nhận vào tháng 8/2027. Đây là nguồn nhiên liệu phục vụ các nhà máy thuộc Trung tâm điện lực Ô Môn, trong đó có Ô Môn III và Ô Môn IV.

Việc ký hợp đồng Ô Môn III cũng nối tiếp quá trình triển khai Ô Môn IV. Theo thông tin cập nhật đầu tháng 10/2026, Ô Môn IV đã đạt tiến độ khoảng 31,44%, hướng tới vận hành thương mại trong tháng 12/2028. Đối với Ô Môn III, mục tiêu vận hành thương mại được cơ quan chức năng địa phương đề cập là tháng 5/2030.

Đối với Doosan Enerbility, đây là hợp đồng nhà máy điện khí thứ năm doanh nghiệp giành được từ đầu năm 2026, với tổng giá trị các hợp đồng khoảng 3.870 tỷ won. Doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án điện khí khác của Petrovietnam tại Việt Nam.