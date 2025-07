13h55 ngày 27/6/2025 đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử ngành năng lượng Việt Nam: Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 4 - một trong hai tổ máy thuộc Tổ hợp Nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam - chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.

Với công suất ban đầu 50 Megawatt, đây là lần đầu tiên Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 4 lên lưới điện, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

Thành công này tạo tiền đề cho siêu nhà máy điện khí tỷ USD của Việt Nam tiến tới vận hành thương mại lần lượt vào tháng 8 và tháng 11 tới, phục vụ đời sống, sản xuất...

Hình ảnh Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 4 tại Đồng Nai. Ảnh: PV Power.

Tổ hợp Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (tại Đồng Nai), do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, có tổng vốn lên tới 1,4 tỷ USD (hơn 36.000 tỷ đồng tính theo tỷ giá hiện tại) và tổng công suất thiết kế đạt 1.624 Megawatt.

Tính đến cuối tháng 6/2025, Tổ hợp đã hoàn thành 99,7% khối lượng công việc tổng thể. Trong đó, Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 đã hòa lưới điện quốc gia từ ngày 5/2/2025 và hiện đang chạy thử nghiệm thu. Dự kiến, Nhơn Trạch 3 sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào giữa tháng 8/2025. Nhơn Trạch 4 sẽ đi vào vận hành thương mại trong tháng 11/2025.

Sau khi hoàn thành, Tổ hợp nhà máy 36.000 tỷ này có khả năng cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế xanh.

Siêu nhà máy điện đầu tiên của Việt Nam sử dụng LNG - Xu thế xanh trên toàn cầu

PV Power cho biết, Tổ hợp Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là công trình đầu tiên sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu để phát điện tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển ngành điện khí quốc gia; hợp với xu thế phát triển trong ngành năng lượng toàn cầu.

Khí thiên nhiên hóa lỏng được vận chuyển trên các con tàu chuyên dụng. Tính đến cuối năm 2020, có khoảng 541 tàu LNG đang hoạt động trên toàn thế giới, thể hiện vai trò quan trọng của chúng trong mạng lưới vận chuyển năng lượng toàn cầu. Ảnh: Orbitshub

Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) thông tin, bắt đầu từ cuối năm 2024, thị trường LNG toàn cầu chứng kiến một làn sóng chưa từng có các dự án hóa lỏng mới đi vào hoạt động. Đây sẽ là mức tăng trưởng công suất nhanh nhất trong lịch sử của ngành LNG toàn cầu, tăng 40% chỉ trong 5 năm. Dự kiến, ngành này đang trên đà tăng gần gấp 5 lần công suất hóa lỏng mới từ năm 2025 đến năm 2028 so với giai đoạn 4 năm trước đó.

Lý do được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về các nguồn năng lượng sạch hơn trong bối cảnh các công ty, chính phủ nhanh chóng thích ứng với biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu.

Energydigital đánh giá, ngành công nghiệp LNG đã và đang trở thành nền tảng của bức tranh năng lượng toàn cầu. LNG được coi là nhiên liệu chuyển tiếp (transitional fuel) trong quá trình chuyển đổi từ than và dầu sang năng lượng tái tạo. LNG được xem là dạng nhiên liệu hóa thạch sạch nhất vì nó tạo ra ít hơn 40% CO2 so với than và ít hơn 30% CO2 so với dầu.

Trong lĩnh vực sản xuất điện, LNG ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt ở các khu vực như châu Á, châu Âu, và Bắc Mỹ. Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... đang mở rộng sử dụng LNG cho các nhà máy điện để thay thế than và dầu.

Các công ty hàng đầu trong lĩnh vực LNG, như TotalEnergies, Shell và Chevron, đang đi đầu trong quá trình chuyển đổi này - không chỉ mở rộng năng lực sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng mà còn đầu tư vào các công nghệ tiên tiến để tăng cường tính bền vững.

Đối với Tổ hợp Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 của Việt Nam, khi đi vào vận hành chính thức, hai nhà máy không chỉ góp phần tăng cường nguồn điện cho hệ thống quốc gia trong bối cảnh phụ tải ngày càng cao, mà còn mở ra hướng phát triển năng lượng mới phù hợp với định hướng của Quy hoạch điện VIII đã được Chính phủ phê duyệt; đồng thời góp phần đưa đất nước đạt được mục tiêu Net Zero năm 2050.