Chiến binh Lữ đoàn Al-Quds tại Beit Hanun, Gaza. Ảnh: FLASH90

Theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, Israel đã rút lui vào một vành đai kiểm soát gọi là "vùng vàng" bên trong Dải Gaza, nơi lực lượng Israel hiện chịu trách nhiệm an ninh và phối hợp chi tiết với Washington về các bước tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố việc phá hủy mạng lưới đường hầm của Hamas là “siêu mục tiêu” và yêu cầu Quân đội (IDF) ưu tiên nhiệm vụ này trong vùng vàng, vì cho rằng khoảng 60% đường hầm vẫn tồn tại 2 năm sau vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Hamas được cho là xây dựng một hệ thống ngầm đa lớp gồm các kho vũ khí, xưởng chế tạo, các vị trí chỉ huy và nơi giam giữ con tin.

Các chuyên gia nhận định mạng lưới này là yếu tố “thay đổi cuộc chơi” và từng khiến lợi thế quân sự của Israel bị giảm sút, trong khi các ước tính về độ dài và tỷ lệ bị phá hủy mâu thuẫn theo thời gian.

Binh sĩ Israel đi qua đường hầm mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết là đường hầm có rào sắt do Hamas thiết kế để đổ các xe chiến binh Palestine vào biên giới bất ngờ ở phía bắc Dải Gaza. (Ảnh: AMIR COHEN/REUTERS)

Họ nêu ra khoảng cách công nghệ trong tác chiến chống công trình ngầm, trong đó cảm biến xuyên nền, radar xuyên đất, cảm biến địa chấn và phương pháp trinh sát không hiệu quả hoàn toàn ở môi trường đô thị phức tạp.

Ngoài ra, việc phá hủy đường hầm đụng tới hạ tầng dân sự và các ràng buộc luật nhân đạo quốc tế về phân biệt, tỷ lệ và biện pháp phòng ngừa.

Giải pháp khả thi cho Israel gồm chiến dịch “tìm và triệt” liên tục, giám sát các miệng hầm đã biết, các đơn vị kỹ thuật chuyên trách và phát triển bộ cảm biến mới.

Bên cạnh đó là cơ chế dưới thỏa thuận ngừng bắn để xử lý các khu vực ngoài tầm kiểm soát Israel, vì không thể tiếp cận mọi miệng hầm nếu không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ.

Israel cho rằng nếu không giải quyết triệt để vấn đề đường hầm ngay, Hamas có khả năng phục hồi và Israel có nguy cơ thua trong xung đột tiếp theo. Việc thực hiện mục tiêu này đang được bàn thảo chặt chẽ với phía Mỹ và đối tác quốc tế liên quan.