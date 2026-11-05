Siêu mô tô BMW M 1000 RS lộ diện: Tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây, cả thế giới chỉ có 1.000 chiếc

BMW Motorrad vừa chính thức giới thiệu BMW M 1000 RS phiên bản 2027. Mẫu naked bike này chỉ được sản xuất 1.000 chiếc trên toàn cầu.

Mẫu xe ra mắt tại triển lãm EICMA 2026. Theo hãng, BMW M 1000 RS là mẫu hyper naked mạnh nhất thế giới hiện nay. Tại Đức, xe có giá khởi điểm 40.000 euro, tương đương hơn 1,15 tỷ đồng. BMW M 1000 RS sẽ có mặt tại đại lý từ tháng 3/2027.

Tên gọi RS là viết tắt của Rennsport, nghĩa là đua xe trong tiếng Đức. Đồng thời, cái tên này gợi lại các mẫu xe đua RS 255 Kompressor và RS 54 của hãng. Xuất phát điểm của BMW M 1000 RS là mẫu M 1000 R trang bị gói M Competition.

BMW M 1000 RS sản xuất giới hạn 1.000 chiếc. Ảnh: BMW

Động cơ lấy từ siêu mô tô BMW M 1000 RR

Trái tim của BMW M 1000 RS là khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 999 cc. Đây cũng là động cơ của siêu mô tô M 1000 RR. Cụ thể, động cơ sản sinh công suất 218 mã lực tại 14.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 11.000 vòng/phút.

So với M 1000 R, BMW M 1000 RS mạnh hơn 8 mã lực. Động cơ dùng công nghệ van biến thiên BMW ShiftCam và có tỷ số nén 14,5:1. Ngoài ra, xe dùng hộp số 6 cấp, ly hợp chống trượt và sang số nhanh Gearshift Assistant Pro.

Nhờ đó, BMW M 1000 RS tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây, tốc độ tối đa đạt 283 km/h. Xe nặng 196 kg khi đổ đầy bình xăng 16,5 lít. Như vậy, mỗi kg trọng lượng tương ứng hơn 1,1 mã lực.

Chất liệu carbon được dùng ở nhiều vị trí trên xe. Ảnh: BMW

Trang bị và tư thế lái trên BMW M 1000 RS

Về khung gầm, BMW M 1000 RS dùng khung nhôm, với động cơ là một phần kết cấu chịu lực. Hệ thống treo được điều khiển điện tử Dynamic Damping Control. Phuộc trước upside-down 45 mm có hành trình 120 mm, trong khi giảm xóc sau có hành trình 117 mm.

Hệ thống phanh M gồm hai đĩa trước 320 mm với kẹp phanh 4 piston. Phía sau là đĩa 220 mm và kẹp phanh 1 piston. Bên cạnh đó, BMW M 1000 RS có hệ thống ABS Pro và kiểm soát lực kéo Dynamic Traction Control.

Tư thế lái của BMW M 1000 RS thể thao hơn M 1000 R. Xe dùng cụm gác chân lấy từ M 1000 RR, đồng thời yên cao thêm 20 mm, lên 850 mm.

Mỗi chiếc BMW M 1000 RS đều được đánh số thứ tự. Ảnh: BMW

Để giảm trọng lượng, BMW M 1000 RS dùng mâm M Carbon và ống xả M full titanium. Ngoài ra, xe có nhiều chi tiết carbon nhám cùng cánh gió M in chữ RS. Phần đuôi lấy từ M 1000 RR, kết hợp bình xăng nhôm chải xước và yên Alcantara thêu chữ RS.

Trang bị tiêu chuẩn trên BMW M 1000 RS còn có Riding Modes Pro và gói M Track Package. Thêm vào đó, xe có kiểm soát hành trình, tay nắm sưởi và khóa thông minh Keyless Ride. Cùm ghi đông mỗi xe khắc chữ "1 of 1000", đánh dấu giới hạn sản xuất.