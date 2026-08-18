Siêu mô tô 4 xi-lanh Kawasaki Z1100 2027 ra mắt bản mới khiến Honda CB1000R và Yamaha MT-10 tái mặt

Sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh 1099cc uy lực, dàn chân Öhlins, phanh Brembo cùng trọn bộ công nghệ điện tử IMU 6 trục, siêu chiến mã này hứa hẹn tiếp tục gây sốt.

Thị trường mô tô phân khối lớn tại Châu Âu vừa đón nhận sự xuất hiện chính thức của mẫu nakedbike đầu bảng Kawasaki Z1100 2027 cùng biến thể cao cấp Z1100SE. Là đại diện tiêu biểu nhất cho dòng xe Z-series huyền thoại, mẫu siêu nakedbike này nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới mộ điệu nhờ diện mạo được tân trang đầy ấn tượng.

Mặc dù ở đợt nâng cấp này hãng xe Nhật Bản tập trung chủ yếu vào việc đổi mới màu sơn cùng tem xe, giữ nguyên toàn bộ nền tảng cơ khí và công nghệ từ thế hệ 2026, nhưng sức hút của chiếc xe 1000cc này vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt đối với các biker đam mê tốc độ.

Kawasaki giới thiệu Z1100 và Z1100SE 2027 tại thị trường Châu Âu với bộ dàn áo phối màu mới.

Ngôn ngữ thiết kế Sugomi đặc trưng của Kawasaki tiếp tục được thể hiện một cách trọn vẹn trên Z1100 2027, tạo nên một tư thế chiến đấu cực kỳ hung hãn và giàu tính cơ bắp. Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là giá trị nhất trên phiên bản mới nằm ở phối màu sơn ngoại thất.

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn giữ lại sắc đen xám truyền thống vô cùng nam tính, thì phiên bản cao cấp Z1100SE lại gây sốc khi khoác lên mình bộ áo xám kim loại nhám kết hợp với các đường nét nhấn nhá màu xanh lá đặc trưng của Kawasaki. Sự phối hợp tương phản giữa tông xám phong trần và sắc xanh nổi bật giúp chiếc xe trông thể thao, hiện đại và sở hữu độ nhận diện thương hiệu tuyệt đối khi xuất hiện trên đường phố.

Thiết kế bên ngoài mang ngôn ngữ Sugomi hầm hố; bản SE sở hữu phối màu xám kim loại nhám kết hợp xanh lá đặc trưng của Kawasaki.

Dù không có sự can thiệp hay thay đổi sâu về mặt cơ khí, khối động cơ trên Kawasaki Z1100 2027 vẫn thừa sức làm hài lòng những tín đồ tốc độ khó tính nhất. Trái tim của xe là cỗ máy 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1099cc, làm mát bằng dung dịch, mang lại khả năng vận hành vô cùng linh hoạt.

Khối động cơ này được các kỹ sư tinh chỉnh để tối ưu hóa lực kéo ở dải vòng tua tầm trung và thấp, giúp xe vọt đi dễ dàng trong môi trường giao thông đô thị mà vẫn đảm bảo sự phấn khích tuyệt đối mỗi khi người lái siết ga trên các cung đường trường hay ôm cua chạy dốc.

Song hành cùng sức mạnh động cơ là hệ thống đệm điện tử can thiệp toàn diện, mang lại độ an toàn tối đa cho người điều khiển. Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Z1100 bộ đo lường quán tính IMU 6 trục hiện đại, đóng vai trò như bộ não điều khiển toàn bộ các tính năng an toàn chủ động.

Xe sở hữu hệ thống phanh chống bó cứng trong cua Cornering ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS nhiều cấp độ, các chế độ lái linh hoạt theo điều kiện thời tiết, cùng hệ thống hỗ trợ sang số nhanh hai chiều Quickshifter và ga tự động Cruise Control.

Toàn bộ thông số vận hành và tình trạng xe được hiển thị trực quan thông qua màn hình màu TFT kích thước 5 inch có tích hợp khả năng kết nối thông minh với điện thoại di động.

Khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1099cc làm mát bằng dung dịch, tối ưu lực kéo ở dải tua tầm trung và thấp.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp Z1100SE tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi sở hữu dàn phụ tùng hàng hiệu đắt giá. Xe được trang bị hệ thống kẹp phanh Brembo cao cấp mang lại lực phanh chính xác và mạnh mẽ, kết hợp cùng giảm xóc sau dạng monoshock đến từ thương hiệu Öhlins có khả năng tùy chỉnh toàn diện.

Dàn chân này giúp nâng cao giới hạn chịu lực và khả năng kiểm soát thân xe khi vận hành ở dải tốc độ cực cao. Mặc dù là một mẫu nakedbike hạng nặng với trọng lượng bản thân lên tới 221kg, nhưng nhờ thiết kế phân bổ trọng lượng tối ưu cùng chiều cao yên xe ở mức 815mm vô cùng hợp lý, người lái có vóc dáng trung bình vẫn có thể dễ dàng chống chân và xoay sở chiếc xe một cách tự tin.

Tích hợp bộ đo quán tính IMU 6 trục, phanh Cornering ABS, kiểm soát lực kéo TCS, Quickshifter hai chiều, Cruise Control và màn hình TFT 5 inch kết nối điện thoại.

Nhìn từ góc độ thị trường Việt Nam, giới đam mê xe phân khối lớn trong nước luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những cỗ máy 4 xi-lanh nhờ âm thanh ống xả gầm rú đầy uy lực và phấn khích. Hiện tại, các mẫu xe đối thủ thuộc phân khúc nakedbike 1000cc như Honda CB1000R, Yamaha MT-10 hay BMW S1000R đang cạnh tranh vô cùng gay gắt.

Sự xuất hiện của Kawasaki Z1100 2027 với diện mạo tươi mới chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng quan tâm lớn nếu được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam trong thời gian tới. Người chơi xe Việt Nam vốn rất coi trọng vẻ ngoài độc lạ và các phối màu phiên bản đặc biệt.

Sử dụng kẹp phanh Brembo và giảm xóc sau Öhlins tùy chỉnh; chiều cao yên 815mm, trọng lượng bản thân 221kg.

Giả sử khi về Việt Nam, mẫu xe này giữ nguyên mức giá cạnh tranh tương tự các thế hệ trước, dao động quanh mức 500 triệu đồng, Z1100 2027 sẽ đặt ra thách thức không nhỏ cho các đối thủ cùng phân khúc.

Với tâm lý người tiêu dùng Việt Nam vốn rất chuộng các dòng xe sở hữu dàn chân hàng hiệu như phuộc Öhlins, phanh Brembo cùng các công nghệ điện tử an toàn tận răng, phiên bản Z1100SE hứa hẹn sẽ là cái tên hút khách bậc nhất.

Dù phải đối mặt với áp lực từ sự trỗi dậy của các thương hiệu châu Âu cũng như bài toán vận hành xe phân khối lớn trong điều kiện thời tiết nắng nóng đô thị, Kawasaki Z1100 2027 vẫn sở hữu đầy đủ phẩm chất của một siêu nakedbike quốc dân, sẵn sàng chinh phục những biker khó tính nhất.

Tham khảo: Moto Fine