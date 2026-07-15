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Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong thời điểm trái đất tận thế, ngày tận cùng của con người thậm chí sớm hơn?

Thiên Di
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Càng ngày, môi trường sống cho con người và sinh vật sẽ càng khắc nghiệt.

Siêu máy tính NASA dự đoán ngày tận thế của trái đất và con người vào năm 1 . 000 . 002 . 021 - Ảnh 1.

Hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Đại học Toho ở Nhật Bản, các nhà nghiên cứu của NASA đã sử dụng siêu máy tính để mô hình hoá và xác định thời gian sự sống tồn tại trên trái đất. Ngày tận thế của trái đất được dự đoán còn rất xa, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo ngày cuối cùng của con người có thể sớm hơn chúng ta nghĩ.

Theo nghiên cứu, mọi sự sống trên trái đất sẽ phụ thuộc vào tuổi thọ của mặt trời. Trong hàng tỷ năm tới, mặt trời sẽ tiếp tục toả ánh sáng và nhiệt, hun nóng trái đất đến mức sự sống không còn tồn tại được nữa.

Các nhà nghiên cứu ước tính điều này sẽ xảy ra vào năm 1.000.002.021, khi điều kiện bề mặt trái đất trở nên khắc nghiệt đến mức ngay cả những sinh vật có khả năng chống chịu cao nhất cũng không thể tồn tại.

Đối với con người, mọi thứ có thể còn nghiêm trọng hơn nữa. Khi mặt trời nóng lên, bầu khí quyển trái đất sẽ thay đổi. Điều này dẫn đến hàm lượng oxy giảm, chất lượng không khí kém và nhiệt độ tăng. Những thay đổi này đã được dự đoán bằng cách sử dụng một mô hình chi tiết về biến đổi khí hậu và bức xạ mặt trời.

Những dấu hiệu thay đổi đã có thể cảm nhận ngay lúc này. Những cơn bão mặt trời ngày càng gia tăng về cường độ và ảnh hưởng đến trái đất. Biến đổi khí hậu do chính con người gây ra cũng đang rút ngắn tuổi thọ trái đất. Thế giới ghi nhận nhiệt độ gia tăng toàn cầu và băng tan chảy ở hai cực gây nước biển dâng cùng nhiều hệ luỵ.

Mặc dù chưa có dự đoán nào về ngày cuối cùng của con người, theo các nhà nghiên cứu, điều kiện môi trường có thể sớm trở nên khắc nghiệt hơn nhiều so với mốc thời gian 1 tỷ năm.

Sự sống trên trái đất nếu không có sự kiện cực đoan sẽ không kết thúc một cách đột ngột, nhưng sẽ dần lụi tàn mà không thể ngăn cản hay đảo ngược. Dù thời gian vẫn còn dài, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và thích ứng cho tương lai nhân loại ngay từ bây giờ.

Một số nhà khoa học đang đề xuất các biện pháp can thiệp công nghệ, bao gồm hệ thống hỗ trợ sự sống khép kín và môi trường sống nhân tạo để bảo tồn các môi trường có thể sinh sống được càng lâu càng tốt.

Trong khi đó, một số nhà khoa học khác thậm chí còn hướng đến các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Các kế hoạch như sứ mệnh lên sao Hỏa do NASA và SpaceX dẫn đầu, đang được nghiên cứu như những chiến lược tiềm năng để duy trì sự sống của con người một khi trái đất không còn sống được.

Tổng hợp

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ngày tận thế

siêu máy tính NASA

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