Tờ Bloomberg đưa tin, tập đoàn ASML Holding NV vừa giới thiệu dòng máy sản xuất chip mới nhất của mình. Đây là một thiết bị trị giá 350 triệu euro (380 triệu USD) nặng bằng hai chiếc Airbus A320 cộng lại.



Thiết bị này được gọi là tia cực tím cực cao High-NA. Tập đoàn Intel đã đặt hàng chiếc máy này và chiếc máy đầu tiên đã được chuyển đến nhà máy của Intel ở Oregon vào cuối tháng 12. Công ty có kế hoạch bắt đầu sản xuất chip bằng máy High-NA vào cuối năm 2025.

Chiếc máy nặng bằng 2 chiếc máy bay cộng lại.

Máy có thể in các lát trên chất bán dẫn dày 8 nanomet, nhỏ hơn 1,7 lần so với thế hệ trước. Các đường càng mỏng thì càng có thể lắp nhiều bóng bán dẫn vào một con chip. Và càng có nhiều bóng bán dẫn trên chip thì tốc độ xử lý và bộ nhớ càng cao. Đó là lý do tại sao, các giám đốc điều hành ASML cho biết, chiếc máy mới này sẽ chứng tỏ sự cần thiết đối với AI, một công nghệ nổi tiếng về yêu cầu xử lý công nghệ cường độ cao.

AI sẽ cần "khối lượng lớn sức mạnh tính toán và lưu trữ dữ liệu. Tôi nghĩ nếu không có ASML, không có công nghệ của chúng tôi, điều đó sẽ không thể xảy ra", Giám đốc điều hành của ASML là Peter Wennink cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào tháng trước. "Chiếc máy này sẽ là động lực lớn cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi".

Cỗ máy của ASML được lắp đặt tại nhà máy Intel.

ASML là công ty duy nhất sản xuất thiết bị cần thiết để tạo ra các chất bán dẫn phức tạp nhất và nhu cầu về sản phẩm của họ là thước đo cho sức khỏe của ngành. Quý trước, công ty đã nhận được đơn đặt hàng kỷ lục cho loại máy in thạch bản cực tím hay EUV hàng đầu, cho thấy sự lạc quan của những khách hàng lớn nhất đối với công nghệ này, bao gồm Intel, Samsung Electronics Co. và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Người phát ngôn của ASML là Monique Mols cho biết, việc lắp đặt hệ thống nặng 150.000 kg đầu tiên cần 250 thùng đựng, 250 kỹ sư và sáu tháng để hoàn thành.

Sự nổi lên của AI trong năm qua, được thúc đẩy bởi sự ra mắt ChatGPT của OpenAI vào cuối năm 2022, đã làm tăng kỳ vọng cho các công ty bán dẫn trên diện rộng. Trước đó, ASML bán máy in thạch bản EUV với giá lên tới 200 triệu USD.

Ngày nay, ASML chỉ bán máy cho năm nhà sản xuất chip. Ba công ty lớn nhất - Công ty TSMC, Samsung và Intel - chiếm gần 84% hoạt động kinh doanh của mình vào năm 2021. TSMC cho biết vào năm 2019, họ là công ty đầu tiên cung cấp chip khối lượng lớn được sản xuất bằng EUV và họ đã đi trước các đối thủ kể từ đó, với công nghệ chip đi trước Samsung và Intel ít nhất một bậc.

Sự thống trị của ASML là một hiện tượng tương đối mới. Một thập kỷ trước, khả năng nghiên cứu EUV của công ty được quyết định bởi các khoản đầu tư lớn từ Intel, Samsung và TSMC.

Quá trình lắp ráp chiếc máy mất 6 tháng.

"Chúng tôi không có tiền", Wennink, người đã tham gia ASML vào năm 1999 cho biết. "Vì vậy, chúng tôi đã đi ra ngoài và tìm kiếm các đối tác, đó thực sự là nền tảng cho cách chúng tôi xây dựng công ty. Vì vậy, chúng tôi buộc phải trở thành một kiến trúc sư hệ thống và một nhà tích hợp hệ thống".

ASML khởi đầu như một công ty con của tập đoàn điện tử khổng lồ Philips của Hà Lan vào năm 1984. Họ ra mắt máy in thạch bản bán dẫn đầu tiên - được phát minh trong một phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ vào những năm 1950 - từ một nhà kho bị dột bên cạnh một tòa nhà văn phòng Philips ở Eindhoven, Hà Lan.

Đến năm 1988, ASML có 5 văn phòng ở Mỹ với 84 nhân viên và một văn phòng mới tại Hà Lan ở Veldhoven, nơi cuối cùng trở thành trụ sở chính của nó.

Miller, tác giả của cuốn sách "Chiến tranh chip: Cuộc chiến giành công nghệ quan trọng nhất thế giới" sắp ra mắt cho biết: "Khi ngành công nghiệp đã sẵn sàng để nhảy vào giai đoạn đầu của nghiên cứu EUV, không có công ty nào của Mỹ sẵn sàng lao vào một đề xuất đắt tiền và rủi ro, trong khi ASML làm như vậy. ASML là một công ty Hà Lan, nhưng nó cũng là một công ty Hà Lan phụ thuộc rất nhiều vào các linh kiện của Mỹ nói riêng cho máy móc của họ".

Theo: Bloomberg