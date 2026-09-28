Siêu mẫu sinh năm 1982, lấy chồng Tây kém 2 tuổi: "Giờ sao về với Việt Nam thân yêu"

Điều gì đang thực sự xảy ra với siêu mẫu này khi cô ở nước ngoài?

Mới đây, trên tài khoản TikTok chính thức, siêu mẫu Hà Anh đăng tải một đoạn video ghi lại khung cảnh tại Bangkok, Thái Lan. Trong video, người đẹp sinh năm 1982 cầm ô đứng bên một đoạn đường vẫn ngập nước, phía sau là cảnh phương tiện di chuyển giữa khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn.

Đi kèm video, Hà Anh viết ngắn gọn: “Giờ sao về với Việt Nam thân yêu”. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự chú ý trong bối cảnh Bangkok vừa trải qua nhiều ngày mưa lớn, gây ngập trên diện rộng và ảnh hưởng đáng kể tới việc đi lại.

Trong video, Hà Anh cũng nói thêm: "Chúng tôi không thể về được khách sạn mà chúng tôi đặt trước đó. Vì vậy chúng tôi đã phải tìm 1 khách sạn địa phương khác, toàn bộ thí sinh, khách mời, ban giám khảo phải về đây nghỉ tạm. Hiện tại đường đang ngập hết, không có 1 chiếc xe nào cả. Sau khi ăn xong tôi sẽ phải đi tàu điện ra sân bay không thì sẽ không còn cách nào khác".

Video được siêu mẫu Hà Anh đăng trên trang cá nhân, chia sẻ về tình hình của bản thân tại Thái Lan (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, Hà Anh đang có mặt tại nước bạn để phục vụ cho 1 lịch trình làm việc quan trọng. Cụ thể, cô hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi vào khoảng 14h ngày 26/9 để tham gia chung kết Mister International 2026 với vai trò thành viên hội đồng lựa chọn. Trước đó, ban tổ chức cuộc thi đã chính thức giới thiệu cô trong Telecast Selection Committee của chung kết năm nay.

Thế nhưng, hành trình từ sân bay tới địa điểm tổ chức sự kiện nhanh chóng trở nên khó khăn. Hà Anh cho biết khi ra khỏi sân bay, cô cùng những người đi chung không thể gọi được taxi hay phương tiện đường bộ như dự kiến vì nhiều tuyến đường bị ngập.

Theo khuyến cáo của ban tổ chức, nữ siêu mẫu chuyển sang đi tàu. Trong quá trình đổi tuyến, cô phải lội bộ khoảng 300 m qua đoạn đường ngập, trong khi vẫn mang theo nhiều hành lý và trang phục phục vụ cho đêm chung kết. Sau đó, một người dân địa phương đã hỗ trợ chở hành lý bằng xe bán tải.

Hà Anh cho biết cô đã biết Bangkok có mưa ngập trước khi tới nhưng thực tế giao thông bị ảnh hưởng mạnh hơn dự tính. Nữ siêu mẫu cũng lo lắng số váy áo mang theo có thể bị nước làm hỏng trong lúc di chuyển. Dù vậy, Hà Anh vẫn kịp tới The Mall Lifestore Bangkapi, nơi diễn ra chung kết Mister International vào tối cùng ngày.

Thay vì để tình hình thời tiết làm gián đoạn lịch trình, cô tiếp tục chuẩn bị, tham gia công việc của hội đồng trước khi xuất hiện tại đêm thi. Chung kết năm nay có 52 thí sinh. Andrés Briseño, đại diện Mexico, giành ngôi vị cao nhất. Sau thời điểm công bố kết quả, Hà Anh còn gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu, khiêu vũ cùng tân Mister International. Theo Ngôi Sao, tiết mục này đã được ban tổ chức đề nghị và chuẩn bị từ trước.

Nữ siêu mẫu người Việt trong đêm chung kết Mister International (Ảnh FBNV)

Hà Anh khiêu vũ cùng tân nam vương trên sân khấu (Ảnh BTC)

Bangkok ngập diện rộng sau gần 300 mm mưa trong 48 giờ

Những khó khăn Hà Anh gặp phải diễn ra đúng thời điểm Bangkok chịu ảnh hưởng nặng của một đợt mưa lớn.

Cơ quan thông tin Chính phủ Thái Lan dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết gần 300 mm mưa đã rơi xuống thành phố trong khoảng 48 giờ kể từ ngày 24/9, khiến các kênh chính đầy nước nhanh hơn khả năng tiêu thoát. Nhà chức trách từng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và tránh một số tuyến đường bị ngập.

Cục Khí tượng Thái Lan lý giải trong giai đoạn 26-27/9, một vùng áp thấp mạnh kết hợp với rãnh gió mùa và gió mùa Tây Nam tăng cường khiến Bangkok cùng nhiều khu vực miền Trung Thái Lan có mưa liên tục, một số nơi mưa lớn đến rất lớn. Trước diễn biến này, toàn bộ 50 quận của Bangkok đã được đưa vào danh sách khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan triển khai biện pháp ứng phó nhanh hơn.

Đến chiều 27/9, thông tin chính thức dành cho du khách cho biết hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn hoạt động; Airport Rail Link, BTS và MRT cũng duy trì vận hành. Tuy nhiên, tình trạng ngập cục bộ vẫn ảnh hưởng tới một số tuyến đường, vì vậy du khách được khuyến cáo dành thêm thời gian cho việc di chuyển.

Người dân lội qua con phố ngập nước trong trận mưa lớn ở Bangkok ngày 26 tháng 9 (ẢNH REUTERS)

Giao lộ Mitr Samphan trên đường Phetchaburi ở Bangkok (Ảnh Jetjaras Na Ranong)

Tuổi 44 của Hà Anh sau 10 năm kết hôn với chồng người Anh

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của làng mẫu Việt. Bên cạnh hoạt động người mẫu, cô từng đảm nhận nhiều vai trò liên quan tới thời trang, truyền hình và các cuộc thi sắc đẹp.

Ngoài sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Hà Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ siêu mẫu kết hôn với Olly Dowden, một giáo viên người Anh, vào năm 2016. Olly sinh năm 1984, kém vợ hai tuổi. Năm 2026 đánh dấu 10 năm hôn nhân của cặp đôi. Hà Anh và chồng hiện có hai con, một gái và một trai.

Chia sẻ với báo chí gần đây, người đẹp 44 tuổi cho rằng một trong những yếu tố giúp cuộc hôn nhân duy trì sự gắn kết là hai người chủ động dành thời gian cho nhau nhưng vẫn tôn trọng không gian riêng của mỗi người. Sau một thập kỷ lập gia đình, Hà Anh vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện.