Siêu mẫu nội y bị mắng khắp mạng xã hội Minh Vũ | 06/09/2026 21:30 Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Báo lỗi cho Soha Tỉnh Bách Nhiên vừa nổi tiếng với bộ phim ngôn tình "Đầu xuân tươi sáng", bạn gái anh là siêu mẫu Lưu Văn bị chỉ trích tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trang QQ đưa tin dù không tham gia đóng phim, siêu mẫu Lưu Văn cũng trở thành tâm điểm được bàn luận khi tác phẩm Đầu xuân tươi sáng bùng nổ. Siêu mẫu nội y bị chỉ trích vì đã "thả tim" bức hình bạn trai Tỉnh Bách Nhiên. Loạt hình ảnh được Tỉnh Bách Nhiên đăng trên trang mạng quốc tế Instagram. Tuy nhiên, hành động nhỏ của Lưu Văn lại đem tới nhiều rắc rối, khiến cô vấp phải làn sóng chê bai của khán giả. Nhiều người cho rằng dù Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên thực sự hẹn hò ngoài đời thật, khi Tỉnh Bách Nhiên có phim đang phát sóng với nghệ sĩ khác, bộ đôi trong phim đang nổi tiếng, Lưu Văn không nên lộ diện, tránh làm ảnh hưởng tới cảm nhận của khán giả khi xem phim. Mặt khác, khán giả đưa ra các bằng chứng cho thấy khi phim Đầu xuân tươi sáng có danh tiếng tốt, thường xuyên xuất hiện các chủ đề liên quan tới chuyện tình cảm của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn, khen ngợi Lưu Văn là "chị dâu rộng lượng nhất showbiz". "Mối tình thật tôi đương nhiên chúc phúc. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là diễn viên, lại đúng lúc phim đang hot, làm mờ đi sự tồn tại của người yêu thật một chút có khi lại tốt cho chính nghệ sĩ", khán giả bình luận. Vẫn có những khán giả ủng hộ Lưu Văn, cho rằng người yêu thích phim Đầu xuân tươi sáng quá khó tính, soi mói, không phân biệt được giữa nhân vật trên màn ảnh và nghệ sĩ ngoài đời thực. Lưu Văn chỉ nhấn thích bức ảnh của Tỉnh Bách Nhiên trên nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cô cũng không ít lần "thả tim" cho bạn trai. Khi cả hai ra sân bay cùng nhau, siêu mẫu cũng cố ý đi riêng để tránh làm ảnh hưởng tới fan của Tỉnh Bách Nhiên. Trước đó, khi Bạch Kính Đình, Đậu Kiêu có tác phẩm nổi bật, những người phụ nữ có liên quan như Tống Dật, Hà Siêu Liên đều bị chỉ trích dù họ chỉ ủng hộ tác phẩm một cách bình thường hoặc có những hành động vô tình. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau năm 2019, khi hợp tác trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập trang sức cao cấp Coco Crush của Chanel. Họ đóng chung phim ngắn Cứ thế mà yêu, được tung ra đúng dịp Thất tịch - lễ tình nhân của Trung Quốc (7/7 Âm lịch). Sau lần hợp tác này, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn tiếp tục có mặt tại một số sự kiện thời trang. Nghi vấn hẹn hò bắt đầu rộ lên vào năm 2022. Hai nghệ sĩ bị truyền thông Trung Quốc phát hiện sánh đôi ngoài đời thường, còn có ảnh được cho là Tỉnh Bách Nhiên chở Lưu Văn bằng xe đạp. Tháng 12/2025, họ xác nhận chuyện tình cảm của mình qua một bài phỏng vấn trên tạp chí danh tiếng VOGUE. Lưu Văn sinh năm 1988, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ giữa những năm 2000. Cô thuộc nhóm "tứ đại siêu mẫu" Hoa ngữ, từng trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Lưu Văn cũng là siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc, giữ vững sự nghiệp gần 20 năm khiến ai cũng nể phục. Năm 2008, Lưu Văn bắt đầu gây chú ý trên các sàn diễn quốc tế. Sang mùa thời trang Thu Đông 2009, cô tạo dấu ấn mạnh khi góp mặt trong 74 show tại New York, London, Milan và Paris. Giai đoạn cao điểm, Lưu Văn phải trình diễn tới sáu show mỗi ngày. Tới nay, vẫn chưa có người mẫu Trung Quốc nào đạt được những thành tích trên sàn diễn quốc tế như Lưu Văn. Xét về độ nổi tiếng quốc tế và vị thế nghề nghiệp, Lưu Văn bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên. Cô có hơn 5,8 triệu người theo dõi trên Instagram, còn nam diễn viên chỉ đạt khoảng một triệu. Từ năm 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong Top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố. Nhà hàng vợ chồng Tuấn Hưng đang kinh doanh ở Việt Nam Tags tỉnh bách nhiên đầu xuân siêu mẫu Lưu VĂn sao hoa ngữ Theo Tiền Phong Copy link Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/sieu-mau-noi-y-bi-mang-khap-mang-xa-hoi-post1874068.tpo Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha