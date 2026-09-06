Siêu mẫu nội y bị mắng khắp mạng xã hội

Vẫn có những khán giả ủng hộ Lưu Văn, cho rằng người yêu thích phim Đầu xuân tươi sáng quá khó tính, soi mói, không phân biệt được giữa nhân vật trên màn ảnh và nghệ sĩ ngoài đời thực. Lưu Văn chỉ nhấn thích bức ảnh của Tỉnh Bách Nhiên trên nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cô cũng không ít lần "thả tim" cho bạn trai. Khi cả hai ra sân bay cùng nhau, siêu mẫu cũng cố ý đi riêng để tránh làm ảnh hưởng tới fan của Tỉnh Bách Nhiên. Trước đó, khi Bạch Kính Đình, Đậu Kiêu có tác phẩm nổi bật, những người phụ nữ có liên quan như Tống Dật, Hà Siêu Liên đều bị chỉ trích dù họ chỉ ủng hộ tác phẩm một cách bình thường hoặc có những hành động vô tình.