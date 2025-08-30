Siêu mẫu Minh Tú sốc vì bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn, dập xương

Trong tập 4 Sao Nhập Ngũ, siêu mẫu Minh Tú đã bật khóc tiếc nuối nói lời chia tay với chương trình vì bị chấn thương. "Tuy rằng thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt, nhưng quãng thời gian ở đây đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm và tình cảm đáng trân trọng. Xin chân thành cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả, và chúc các đồng đội của tôi sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc", cô viết.

Tối 29/8, siêu mẫu sinh năm 1991 gây lo lắng khi chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại. Cô đã được chẩn đoán đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương. "Đôi khi hành trình mà mình lựa chọn không chỉ có niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn đi kèm cả thử thách và nỗi đau.

Sau những ngày đồng hành cùng Sao Nhập Ngũ 2025, có những điều đến bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị… Kết quả chẩn đoán mình đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương", Minh Tú cho hay.

Minh Tú tiết lộ bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương

Khi đọc kết quả này, Minh Tú thừa nhận bất ngờ và rất buồn vì những dự định bị dang dở. Cô viết: "Đọc từng dòng kết quả, tim mình nặng trĩu. Tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước. Mình phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng , gọt sụn chêm.

Một bước ngoặt không hề dễ dàng. Nhưng mình tin rằng mọi khó khăn đều mang đến một ý nghĩa, Và hành trình này sẽ dạy mình học cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng sức khỏe, trân trọng từng khoảnh khắc và những bước đi tưởng chừng bình thường nhưng thật quý giá". Cuối bài đăng, Minh Tú gửi lời cảm ơn tới netizen vì đã yêu thương và gửi lời động viên tới cô trong suốt thời gian qua.

Nữ siêu mẫu sinh năm 1991 rất sốc và hụt hẫng khi đọc kết quả chẩn đoán bị chấn thương nặng

Tại chương trình Sao Nhập Ngũ, Minh Tú đã gặp chấn thương bị bong gân đau đớn trong phần kéo co bốn người. Nữ siêu mẫu sinh năm 1991 bị mất đà, ngã xuống nền đất khiến một bên chân bị chấn thương nặng. Ngay thời điểm đó, các đồng chí quân y đã chạy tới để kiểm tra tình hình sức khỏe của cô.

Cô chia sẻ trước đồng đội tại Sao Nhập Ngũ: "Tôi có việc phải xử lý gấp, không thể tiếp tục ở đây cùng với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ nữa. Tôi rất là vui và hạnh phúc khi được là một phần tham gia vào chương trình và được gặp gỡ các đồng chí.

Hy vọng các đồng chí có thể cùng nhau đi hết chặng đường, giúp tôi hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Tôi cảm ơn rất nhiều mọi người đã đồng hành, giúp đỡ trong quá trình khi tôi học tập và bị chấn thương".

Minh Tú bị mất đà, ngã xuống nền đất trong phần kéo co bốn người

Cô bật khóc nói lời chào tạm biệt chương trình trong tập 4