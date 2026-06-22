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Siêu mẫu Hà Anh cập nhật vụ lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ", phía công ty có hành động gây phẫn nộ

Minh Ngọc
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Vào tháng 12/2025, siêu mẫu Hà Anh từng tiết lộ mẹ ruột của cô là một trong những nạn nhân của mô hình sở hữu kỳ nghỉ.

Theo chia sẻ của Hà Anh, sự việc bắt đầu khi mẹ cô tham dự một buổi giới thiệu dịch vụ và ký hợp đồng kỳ nghỉ với mức chi phí khoảng 250 triệu đồng sau khi được tư vấn về nhiều quyền lợi đi kèm. Tuy nhiên sau đó, mẹ cô tiếp tục được mời tham gia các thủ tục phát sinh, đóng thêm tiền và thậm chí được hướng dẫn tiếp cận khoản vay ngân hàng với mục đích được giới thiệu là phục vụ việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng. Theo thông tin Hà Anh chia sẻ, tổng số tiền liên quan đến vụ việc hiện đã lên đến khoảng 700 triệu đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh đăng tải bài viết dài chia sẻ về tình hình hiện tại của vụ việc. Theo lời nữ siêu mẫu, trong lúc vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét, phía công ty tiếp tục liên hệ với gia đình cô và đề nghị mẹ cô trực tiếp bay từ nơi ở ra Hà Nội để ký giấy nhận lại tiền.

Tuy nhiên, Hà Anh cho biết gia đình bức xúc và không đồng tình với phương án này. Theo chia sẻ của cô, trước đó mẹ cô đã nhiều lần phải di chuyển để làm việc nhưng vẫn chưa nhận được khoản hoàn trả như mong đợi. Nữ siêu mẫu cho biết tổng thiệt hại liên quan đến hợp đồng lên tới khoảng 250 triệu đồng.

Hà Anh viết trên trang cá nhân: "Vẫn là chuyện cái công ty này đang sợ bị các nhà chức trách rờ tới vì lừa đảo kỳ nghỉ nên gọi mẹ tôi bảo mẹ tôi bay ra Hà Nội, đến văn phòng nó để ký giấy nhận tiền. Nhưng mẹ tôi không đồng ý vì mẹ tôi đã lên đó năm lần bảy lượt từ trước, bay ra bay vào nó không thèm trả mà còn dụ đóng thêm tiền...".

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Siêu mẫu Hà Anh tiếp tục cập nhật diễn biến mới liên quan đến vụ việc gia đình cô cho rằng bị lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Hà Anh, gia đình hiện mong muốn phía công ty thực hiện hoàn tiền thông qua chuyển khoản thay vì tiếp tục yêu cầu người lớn tuổi phải trực tiếp di chuyển làm thủ tục. Cô cũng cho biết việc kéo dài xử lý trong thời gian dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và sinh hoạt của gia đình.

Đáng chú ý, Hà Anh còn tiết lộ hai người mà cô cho là có liên quan trực tiếp đến việc mẹ mình bị lừa trước đó đã bị bắt. Nữ siêu mẫu cho biết gia đình sẽ tiếp tục chờ kết quả điều tra mở rộng từ phía cơ quan chức năng.

Trước đó, Hà Anh từng nhiều lần công khai câu chuyện liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ trên mạng xã hội và cho biết gia đình đã theo đuổi vụ việc trong thời gian dài. Những chia sẻ mới nhất của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đồng thời nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận động viên gia đình sớm giải quyết được sự việc.

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Hà Anh còn tiết lộ hai người mà cô cho là có liên quan trực tiếp đến việc mẹ mình bị lừa trước đó đã bị bắt. Ảnh: FBNV

Nữ siêu mẫu cũng từng chia sẻ rằng sau khi công khai câu chuyện trên mạng xã hội, phía công ty liên quan đã liên hệ với mẹ cô. Theo lời Hà Anh, gia đình được đề nghị hoàn trả một phần tiền nhưng đi kèm yêu cầu gỡ các bài đăng và cam kết không tiếp tục lên tiếng. Hà Anh cho biết cô không đồng ý với điều kiện này và yêu cầu việc hoàn tiền phải được thực hiện vô điều kiện.

Hà Anh bộc bạch: "Nhiều gia đình chọn cách xử lý nhẹ nhàng vì không muốn làm bố mẹ tổn thương. Nhưng tôi cho rằng cách đó chưa chắc hiệu quả. Bởi những người đang lừa đảo các cụ dành thời gian trò chuyện, thuyết phục và tác động tâm lý nhiều gấp hàng trăm lần con cái.

Họ khai thác sự cô đơn của người lớn tuổi, nhu cầu được trò chuyện, được quan tâm. Trong khi con cái không thể ở bên bố mẹ 24 giờ mỗi ngày. Chính vì thế, việc đối diện thẳng thắn, cùng nhau rà soát và kiểm soát tình hình là điều cần thiết để ngăn các cụ tiếp tục trở thành nạn nhân".

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Phía công ty từng đề nghị hoàn tiền với điều kiện gia đình gỡ bài đăng và không tiếp tục lên tiếng. Ảnh: FBNV

Theo Hà Anh, ở thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cô sống một mình tại Hà Nội trong khi hai chị em đều làm việc ở TP.HCM. Dù nhiều lần mong mẹ vào ở cùng để tiện chăm sóc nhưng bà vẫn muốn duy trì cuộc sống riêng với bạn bè và các hoạt động hội nhóm.

Nữ siêu mẫu cho biết gia đình luôn tôn trọng quyền tự quyết của mẹ, từ sinh hoạt đến chi tiêu. Tuy nhiên, cũng chính sự tin tưởng đó khiến bà trở thành mục tiêu của nhóm người mà Hà Anh gọi là "lừa đảo kỳ nghỉ". Hà Anh viết: "Hai chị em mình luôn tôn trọng quyền tự do của mẹ… nhưng chính vì sự tin tưởng vào sự quyết định và 'sáng suốt' cũng như quyền tự do của bà, mà bà đã trở thành một con mồi béo bở cho lũ lừa đảo kỳ nghỉ".

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Vào tháng 12/2025, siêu mẫu Hà Anh tiết lộ mẹ ruột của cô là một trong những nạn nhân của mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh
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sao Việt

hà anh

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