Tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc), nhắc đến cặp đôi có ngoại hình "đũa lệnh" chịu nhiều định kiến, siêu mẫu Ân Kỳ và doanh nhân Trương Sĩ Dục luôn được kể tên đầu tiên. Thời điểm công bố kết hôn, Ân Kỳ bị dị nghị cưới "đại gia xấu trai nhất xứ Đài" vì tiền, song người đẹp showbiz bỏ ngoài tai tất cả. Và chính cuộc hôn nhân này lại trở thành bước ngoặt đổi đời của Ân Kỳ.

Mỹ nhân được đại gia ngành cơ khí 10 lần quỳ gối hỏi cưới

Theo tờ China Times, Ân Kỳ sinh năm 1983, từng là siêu mẫu gợi cảm hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô cao 1,72m và sở hữu số đo 3 vòng vô cùng sexy. Thời đỉnh cao sự nghiệp, Ân Kỳ được giới thời trang săn đón, xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng như Esquire, GQ, Vogue, Bazaar, Orange, Elle, L’Officiel... Ngoài ra, Ân Kỳ còn lấn sân làm ca sĩ, từng phát album về tình yêu lứa đôi mang tên Em Có Anh .

Ân Kỳ là siêu mẫu gợi cảm, nóng bỏng bậc nhất xứ Đài. Ảnh: China Times.

Sau đó, thông qua 1 bữa tiệc, Ân Kỳ đã có dịp gặp gỡ Trương Sĩ Dục. Doanh nhân này ngay lần đầu gặp Ân Kỳ đã trúng tiếng sét ái tình. Dù e dè, lo lắng với hình tượng gợi cảm của Ân Kỳ, Trương Sĩ Dục vẫn quyết định theo đuổi mỹ nữ. Đến năm 2016, cặp đôi công khai hẹn hò.

Chuyện tình cảm của họ nhận được sự đồng tình từ hai bên gia đình, nhưng không vừa lòng công chúng. Nguyên nhân dân tình phản ứng tiêu cực là vì Trương Sĩ Dục hơn Ân Kỳ 6 tuổi, có ngoại hình kém sắc, từng trải qua 1 đời vợ và có con riêng.

Tuy nhiên, anh lại là doanh nhân tài giỏi trên thương trường. Sau tốt nghiệp đại học và lấy bằng thạc sĩ, Trương Sĩ Dục trở về phát triển công ty cơ khí của gia đình, đảm nhận vị trí giám đốc khi mới 25 tuổi. Với tài lèo lái của mình, Trương Sĩ Dục đã đưa công ty lên top 1 trong ngành cơ khí tại Đài Loan (Trung Quốc), doanh thu mỗi năm không dưới 100 triệu USD (2.500 tỷ đồng). Tài sản ròng của Trương Sĩ Dục ước tính lên đến 1 tỷ TWD (gần 840 tỷ đồng).

Mối quan hệ của Ân Kỳ và Trương Sĩ Dục bị bàn ra tán vào không ngớt vì ngoại hình của họ có sự chênh lệch lớn. Ảnh: Vogue Taiwan.

Đến tháng 4/2018, Trương Sĩ Dục thông báo cầu hôn thành công Ân Kỳ tại Nhật Bản. Doanh nhân này cho biết phải mất tới 10 lần quỳ gối cầu hôn, anh mới nhận được lời chấp thuận của bạn gái mỹ nhân. Nguyên nhân Ân Kỳ chần chừ mãi không chịu cưới Trương Sĩ Dục đến từ việc mẹ cô chưa ưng thuận chàng rể này. Do đó, mãi tới khi mẹ của siêu mẫu chịu gật đầu đồng ý, Ân Kỳ mới dám lên xe hoa với đại gia ngành cơ khí.

Trương Sĩ Dục cho biết anh cầu hôn 10 lần mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Ân Kỳ. Ảnh: Vogue Taiwan.

Cuộc sống viên mãn, nghe là thấy choáng của siêu mẫu nóng bỏng

Tháng 6/2018, Ân Kỳ và Trương Sĩ Dục tổ chức đám cưới linh đình. Sau ngày trọng đại, khi đối mặt với những lời gièm pha kết hôn với trai xấu vì hám tiền, siêu mẫu hàng đầu thẳng thắn đáp trả rằng cô không hề coi trọng tiền bạc của chồng mà bị chinh phục bởi sự lương thiện và vẻ đẹp trai của Trương Sĩ Dục. Theo Ân Kỳ, chồng cô đẹp trai ngang ngửa tài tử Kim Thành Vũ: " Tôi thấy chồng mình đẹp trai như Kim Thành Vũ. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giàu nên khi ra ngoài tôi rất sợ anh ấy bị các cô gái ve vãn ", người đẹp gợi cảm tuyên bố.

Ân Kỳ cho biết cô cưới chồng vì yêu không phải vì tiền. Ảnh: Vogue Taiwan.

Trong mắt siêu mẫu gợi cảm, chồng cô đẹp trai không thua tài tử Kim Thành Vũ. Ảnh: X.

Bất chấp miệng đời bàn ra tán vào, sau 8 năm nên duyên vợ chồng, cặp đôi đũa lệch Ân Kỳ và Trương Sĩ Dục vẫn vô cùng hạnh phúc. Sau khi bước chân vào nhà hào môn, siêu mẫu này cũng giã từ hào quang showbiz, làm phu nhân hưởng thụ cuộc sống xa hoa và vun vén gia đình. Do Ân Kỳ muốn sống ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), Trương Sĩ Dục không tiếc bỏ ra 1 khoản tiền lớn mua biệt thự rồi đưa cả nhà về đây sinh sống.

Họ hiện có với nhau 2 con trai. Ân Kỳ cũng chia sẻ rằng cô đặt mục tiêu sinh thêm 1 bé nữa trong tương lai. Mỗi lần mang thai và hạ sinh em bé an toàn, Ân Kỳ đều được chồng thưởng nóng tài sản có giá trị lớn và chuyến du lịch "trăng mật" triệu đô trên du thuyền hạng sang sau khi hết thời gian ở cữ. Không chỉ vậy, Ân Kỳ cho biết cô chẳng phải động tay vào việc gì, được chồng chăm sóc, nấu ăn cho và cơm bưng nước rót tận răng trong thai kỳ. Vừa qua, Trương Sĩ Dục đã lấy được học vị tiến sĩ khiến Ân Kỳ nở mày nở mặt vì có chồng vừa giàu, vừa giỏi.

Có thể nói, Ân Kỳ giờ có cuộc sống trong mơ, viên mãn và hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Tình cảm gắn bó của cô và Trương Sĩ Dục như cú tát vào mặt những người từng hoài nghi, chê bai, gièm pha họ trước đây.

Ân Kỳ và chồng đại gia đã có với nhau 2 mặt con. Người đẹp được ông xã thương yêu, chiều chuộng. Ảnh: Vogue Taiwan.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times