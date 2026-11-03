Siêu đường sắt tốc độ cao 5,4 tỷ USD qua 4 tỉnh, thành do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư: 45 trụ cầu đang được thi công, đã hoàn thành 237 cọc khoan nhồi, dự kiến khai thác từ năm 2029

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đang được đẩy nhanh nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2028, đưa vào khai thác thương mại từ năm 2029.

Theo Báo Quảng Ninh, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đang được triển khai tại nhiều vị trí trên địa bàn Quảng Ninh, tập trung vào các hạng mục cầu và kết cấu phần dưới. Song song với thi công, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng được đẩy nhanh nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2028, đưa vào khai thác thương mại từ năm 2029.

Đến thời điểm này, các nhà thầu hiện thi công ở vị trí 45 trụ cầu, với 237 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Riêng tại cầu vượt cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, 84 cọc khoan nhồi thuộc 18 vị trí trụ đã được thi công. Đối với kết cấu phần dưới, các nhà thầu đã hoàn thành 10 bệ trụ và 4 thân trụ. Đây là những hạng mục đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành kết cấu cầu trên toàn tuyến.

Về GPMB, Quảng Ninh đã bàn giao 226,88ha, tương đương khoảng 82% diện tích cần thu hồi. Phần diện tích còn lại là 46,53ha. Một số địa bàn như Mạo Khê, Tuần Châu và Uông Bí cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Trong khi đó, các địa bàn Hoàng Quế, Yên Tử và Hà An mới bàn giao khoảng 80% khối lượng. Riêng phường Đông Mai – nơi còn khối lượng GPMB tương đối lớn – đạt khoảng 43%. Đáng chú ý, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn chậm so với kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư và các địa phương liên quan đang tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ vướng mắc tại từng vị trí, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý của từng đơn vị. Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết gồm vướng mắc về đất ở, tài sản trên đất, diện tích nuôi trồng thủy sản; hoàn thiện quỹ đất tái định cư và phương án di dời các công trình quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần khẩn trương xây dựng phương án di dời hệ thống điện, viễn thông, chiếu sáng, đặc biệt là các đường dây điện cao thế có thể ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công. Trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng, chủ đầu tư sẽ rà soát điều kiện thực tế để tổ chức thi công phù hợp, huy động nhân lực, máy móc và thiết bị, triển khai đồng thời nhiều mũi thi công tại các khu vực đủ điều kiện.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có tổng chiều dài khoảng 121km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến có điểm đầu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội và điểm cuối tại khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, Quảng Ninh.

Theo quy hoạch, tuyến được xây dựng đường đôi, khổ ray 1.435mm. Trong tổng chiều dài hơn 121km, khoảng 116km đi trên cao và 4km đi trên mặt đất. Dự án dự kiến có 9 cầu vượt sông và 11 cầu cạn vượt đường sắt, các tuyến đường giao thông hiện hữu.

Tốc độ thiết kế trên tuyến chính đạt 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120km/h. Khi đi vào khai thác, thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc từ Hà Nội đến Hạ Long dự kiến còn khoảng 23 phút.

Về phương tiện, VinSpeed dự kiến đầu tư 16 đoàn tàu, bao gồm cả đoàn dự phòng. Mỗi đoàn có 7–8 toa, sức chứa trên 600 hành khách. Thời gian khai thác dự kiến từ 6h đến 24h hằng ngày.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư.