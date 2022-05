Siêu dự án vũ trụ Thaispace của bầu Thụy chưa góp đủ vốn trước hạn

CTCP Thaiholdings (HNX: THD) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với những thông tin đáng chú ý.



Theo đó, doanh thu bán hàng hợp nhất đạt 1.470 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 142,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 109% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do không còn ghi nhận thu nhập khác từ bán dự án xi măng, lãi trước thuế của Thaiholdings trong kỳ chỉ là 190,3 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2022 ở mức 10.954 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 6.479 tỷ đồng.

Năm 2022, Thaiholdings đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.433 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp này mới hoàn thành 13,3% kế hoạch. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, nguồn lợi nhuận chủ yếu của Thaiholdings trong 2 năm 2020-2021 không đến từ hoạt động chính - là thương mại, mà đến từ các thương vụ bán tài sản hay M&A.

Bởi vậy, không loại trừ khả năng trong các quý còn lại trong năm, Thaiholdings sẽ tìm kiếm lợi nhuận với cách thức này.

Trong 3 tháng đầu năm, Thaiholdings đã thoái hết vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư Thủy điện Quảng Nam và CTCP Đầu tư Thaihomes, đồng thời nâng vốn góp trong CTCP Thaispace từ 80 tỷ đồng lên 253 tỷ đồng.



CTCP Thaispace được thành lập ngày 31/12/2021 với vốn điều lệ đăng ký lên tới 26.688 tỷ đồng, trong đó Thaiholdings góp 5%, tương đương 1.334,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Thụy góp 75% và 2 người con của ông Thụy chia đều 20% còn lại.

Theo quy định hiện hành, gia đình "bầu" Thụy và Thaiholdings có 90 ngày để góp đủ vốn cho doanh nghiệp nếu không sẽ phải tiến hành điều chỉnh theo số vốn góp thực tế. Như vậy, tới cuối tháng 3/2022, tức là hết thời hạn theo quy định, Thaiholdings mới góp được gần 1/5 số tiền phải nộp vào Thaispace.

Thaispace được thành lập nhằm thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam, nếu được các cơ quan quản lý cấp phép. Thaiholdings dự kiến xin cơ chế đặc thù trình Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo mục tiêu sẽ có chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ ngay trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng thời điểm thành lập Thaispace, Thaiholdings cũng có chủ trương thực hiện dự án cảng vũ trụ du lịch tại Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 30.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có của Thaigroup và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022 - 2026