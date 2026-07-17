Siêu dự án tâm linh 19.000ha do tỷ phú "ăn chay" Xuân Trường đầu tư, tham vọng xây dựng công trình lớn nhất thế giới chính thức chấm dứt hoạt động

Sở Tài chính Thái Nguyên vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đối với Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc.

Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 6/7/2016 và quyết định điều chỉnh ngày 26/4/2019. Dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường (trụ sở tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, sử dụng từ năm 2020, theo thông tin Báo Tiền Phong.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa đưa vào hoạt động. Theo đánh giá, dự án đã chậm tiến độ 5,5 năm so với tiến độ đã được phê duyệt.

Đồng thời, đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 33, Luật Đầu tư, dự án không đủ điều kiện để điều chỉnh đầu tư. Do vậy, dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025.

Trước đó, hồi giữa tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường; giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, văn bản thông báo theo quy định.﻿

Được biết, dự án Khu Du lịch tâm linh hồ Núi Cốc được khởi công năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó hồ Núi Cốc là 2.500 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 15.000 tỷ đồng, gồm: ngân sách nhà nước, vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác; được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2035.

Vùng thực hiện dự án thuộc địa bàn 10 xã, thị trấn của 3 địa phương gồm thành phố Thái Nguyên (cũ), thị xã Phổ Yên (cũ) và huyện Đại Từ (cũ).

Phân khu chức năng chính siêu dự án này gồm khu tâm linh có chùa Tháp cao 150m; khu dịch vụ đón tiếp, vui chơi giải trí có khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền; khu làng văn hóa các dân tộc.

Ngoài ra dự án còn có 2 cổng chính vào khu du lịch. Vị trí 1 tại nút giao đường cao tốc với đường trục chính vào trung tâm thành phố, kết nối với đường vào khu du lịch. Vị trí 2 tại nút giao đường phía Tây với Tỉnh lộ 261.

Đặc biệt, tại siêu dự án Hồ Núi Cốc, Công ty Xuân Trường dự kiến xây dựng Tháp phật giáo lớn nhất thế giới với chiều cao 150m, nền móng Tháp có chiều rộng 10.000m2, có thể chứa được từ 5.000-10.000 người trong cùng một thời điểm tại.