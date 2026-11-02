Siêu dự án giao thông hơn 150.000 tỷ đồng thi công suốt 8 năm vẫn tiếp tục chậm tiến độ đến 2031, người dân ngán ngẩm: "Không biết còn có thể trụ được bao lâu"

Một siêu dự án giao thông liên tục kéo dài thời gian thi công, khiến cuộc sống và hoạt động kinh doanh của nhiều người dân bị đảo lộn.

Một trong những dự án giao thông lớn nhất Singapore đang tiếp tục đối mặt với những thách thức kỹ thuật, khiến thời gian hoàn thành phải kéo dài thêm khoảng 2 năm. Đáng chú ý, công trình đã được triển khai suốt 8 năm và hoàn thành phần lớn khối lượng móng, nhưng những vấn đề phát sinh dưới lòng đất khiến kế hoạch khai thác tiếp tục thay đổi.

Siêu dự án hành lang giao thông Bắc – Nam (North–South Corridor) có tổng chiều dài 21,5 km, gồm 8,8 km đường trên cao và 12,3 km đường hầm. Công trình được xây dựng nhằm kết nối các khu dân cư phía Bắc Singapore với trung tâm thành phố, đồng thời giảm áp lực giao thông trên những tuyến đường huyết mạch.

Dự án được khởi công từ năm 2018 và đến nay đã được thi công 8 năm. Ban đầu công trình hướng tới hoàn thành vào năm 2026. Sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lịch khai thác từng được điều chỉnh sang giai đoạn 2027–2029.

Tuy nhiên, theo thông báo của Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore (LTA) ngày 17/9/2026, dự án sẽ được đưa vào sử dụng muộn hơn dự kiến. Trong đó, đoạn cầu cạn dự kiến khai thác theo từng giai đoạn từ năm 2029, thay vì 2027; còn hệ thống đường hầm bắt đầu mở cửa từng phần từ năm 2031, thay vì 2029. Kế hoạch lại tiếp tục thay đổi khiến thời gian chờ đợi của người dân kéo dài thêm

Đáng chú ý, Singapore đã trao các hợp đồng xây dựng dự án với tổng giá trị khoảng 7,4 tỷ SGD, quy đổi tương đương hơn 150.000 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo. Tuy nhiên, đây là giá trị các hợp đồng đã trao, chưa phải tổng chi phí cuối cùng của dự án. Nhà chức trách cũng thừa nhận việc kéo dài tiến độ có thể khiến chi phí tiếp tục tăng, song chưa công bố mức phát sinh cụ thể.

Siêu dự án giao thông North–South Corridor tại Singapore dài 21,5 km, với tổng giá trị các hợp đồng xây dựng khoảng 7,4 tỷ SGD, tương đương hơn 150.000 tỷ đồn (Ảnh CNA)

Điều đáng nói là dự án không phải đang ở giai đoạn khởi đầu. Tính đến tháng 8/2026, hơn 90% phần móng của hệ thống cầu cạn đã hoàn thành. Tỷ lệ tương tự cũng được ghi nhận đối với phần móng của hệ thống đường hầm, trong khi nhiều hạng mục kết cấu phía trên và công tác đào hầm đang tiếp tục triển khai.

Nguyên nhân chậm tiến độ nằm ở những điều kiện địa chất phức tạp hơn dự kiến. Tại khu vực Novena, các kỹ sư phát hiện đá nứt vỡ và nước ngầm thấm qua địa tầng, buộc phải thay đổi phương pháp đào. Thay vì đào trực tiếp như kế hoạch ban đầu, nhà thầu phải chia nhỏ từng đoạn, liên tục gia cố và kiểm soát chuyển vị của đất đá.

Đặc biệt, có vị trí đường hầm mới đi sát tuyến tàu điện ngầm Bắc – Nam đang hoạt động, với khoảng cách giữa các kết cấu chỉ khoảng 1 m. Việc thi công trong không gian chật hẹp đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt để tránh ảnh hưởng đến hoạt động tàu điện và giao thông phía trên.

Tại khu vực Thomson, nhà thầu lại gặp những lớp đá cứng hơn dự kiến, phải tiến hành nổ mìn có kiểm soát, phá đá và gia cố nền đất. Những công việc phát sinh liên tiếp khiến tiến độ các hạng mục phụ thuộc lẫn nhau bị kéo dài.

Dù đã triển khai từ năm 2018 và hoàn thành hơn 90% phần móng, dự án vẫn phải điều chỉnh tiến độ thêm khoảng 2 năm do gặp điều kiện địa chất phức tạp dưới lòng đất (Ảnh ST)

Người dân ngán ngẩm, nhiều cửa hàng giảm tới 75% doanh thu vì công trường kéo dài

Việc siêu dự án tiếp tục chậm tiến độ không chỉ gây áp lực cho các nhà thầu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người sinh sống và kinh doanh dọc tuyến.

Tại các khu vực Novena và Thomson, nhiều cửa hàng đã phải chịu cảnh công trường chắn mặt tiền, tiếng ồn kéo dài, bụi bặm và đường sá liên tục thay đổi hướng lưu thông. Những bất tiện này khiến lượng khách ghé thăm sụt giảm, trong khi chi phí thuê mặt bằng và vận hành vẫn phải duy trì.

Theo Channel News Asia, ông Alvin Lin, chủ cửa hàng kem Celine's Gelato tại Novena, doanh thu đã giảm tới 75% kể từ khi công trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Cửa hàng từng mở cửa 7 ngày mỗi tuần, nhưng sau đó phải nghỉ ngày thứ Hai vì gần như không có doanh thu trong ngày này.

Hoạt động thi công kéo dài tại khu vực Novena khiến nhiều cửa hàng bị che khuất mặt tiền, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các hộ buôn bán dọc tuyến đường (Ảnh CNA)

Cũng tại khu vực Novena Regency, một nhà hàng Mexico ghi nhận doanh thu giảm khoảng 60%. Trong khi đó, cơ sở giặt là Urban Laundry cho biết hoạt động kinh doanh giảm khoảng 30% do khách hàng gặp khó khăn khi tìm đường đến cửa hàng. Có người thậm chí phải bỏ cuộc sau khi liên tục đi nhầm vì các tuyến đường tạm thay đổi.

Đáng chú ý, ông Mike Mok, chủ quán cơm gà Chye Kee Goldhill tại trung tâm thương mại Goldhill, cho biết doanh thu đã giảm khoảng 25–30% kể từ khi công trình được triển khai. Theo ông, khoảng 7 quán cà phê trong khu vực đã đóng cửa, trong khi cơ sở của ông, hoạt động hơn 26 năm, vẫn đang cố gắng duy trì. Trước thông tin dự án tiếp tục kéo dài thêm 2 năm, ông Mok bày tỏ sự lo lắng về tương lai cửa hàng: "Tôi không biết mình còn có thể trụ được bao lâu".

Không chỉ các hộ kinh doanh, cư dân gần công trường cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Một giáo viên trẻ sống tại khu Braddell View cho biết thời gian đi bộ từ nhà đến ga Marymount MRT đã tăng từ 10 lên 20 phút. Những chuyến đi vào giờ cao điểm cũng có thể kéo dài thêm 5–10 phút vì tình trạng ùn tắc và thay đổi lộ trình.

Công trường thi công dự án North–South Corridor nằm sát các khu dân cư tại Singapore, gây ra những bất tiện cho sinh hoạt của người dân (Ảnh CNA)

Tình trạng tiếng ồn, bụi và các tuyến đường tạm cũng được nhiều người phản ánh. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không giống nhau ở tất cả khu vực; một số cửa hàng có lượng khách quen ổn định cho biết hoạt động kinh doanh không bị tác động quá lớn.

Trước những lo ngại này, Chính phủ Singapore thừa nhận việc thay đổi tiến độ đã gây thêm bất tiện cho người dân, doanh nghiệp và người tham gia giao thông. Tại phiên họp Quốc hội ngày 6/10/2026, Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow cho biết việc rút ngắn thời gian thi công bằng mọi giá có thể làm gia tăng rủi ro an toàn, đặc biệt khi công trình nằm sát nhà dân, đường đang sử dụng và hệ thống tàu điện ngầm vận hành liên tục.

Dù vậy, người dân không nhất thiết phải chờ đến năm 2031 mới được cải thiện điều kiện đi lại. Theo kế hoạch, từ năm 2027, nhiều hoạt động xây dựng sẽ dần chuyển xuống dưới lòng đất, giúp giảm tiếng ồn và ảnh hưởng trên mặt đường. Từ năm 2028, Singapore dự kiến từng bước hoàn trả các tuyến đường, vỉa hè và không gian công cộng đã bị công trường chiếm dụng.

Khi hoàn thành, hành lang Bắc – Nam được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc, cải thiện kết nối từ phía Bắc vào trung tâm Singapore và mở rộng không gian cho người đi bộ, xe đạp cùng phương tiện công cộng.

Nguồn: LTA