Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do “tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư chủ yếu đi trên cao

Thanh Phong |

Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh có 116/120km đi trên cao bằng cầu cạn, cầu vượt dòng chảy, cầu vượt đường bộ, cầu vượt đường sắt.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo đó, dự án này do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư. Tuyến đường sắt đi qua 4 tỉnh gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Quy mô đầu tư của dự án được xây dựng là đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hoá với chiều dài tuyến khoảng 120km (điểm đầu tại vị trí Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP Hà Nội và điểm cuối tại Khu công viên công cộng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh).

Trong đó, đoạn đi qua TP Hà Nội dài khoảng 16km; đoạn qua tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 32 km; đoạn qua TP Hải Phòng dài khoảng 33 km; đoạn qua tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39km. Tốc độ thiết kế tuyến chính 350km/h, đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h.

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do “tân binh” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư chủ yếu đi trên cao - Ảnh 1.

Tuyến đường dài khoảng 120km, trong đó đoạn đường sắt đi nổi trên mặt đất dài khoảng 4 km; đoạn đường sắt đi trên cao khoảng 116 km kết cấu bằng cầu cạn, cầu vượt dòng chảy, cầu vượt đường bộ, cầu vượt đường sắt và bố trí đường dẫn vào nhà ga, depot.

Các hạng mục công trình chính trên tuyến gồm 9 cầu vượt các sông: sông Đuống, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy (3 đoạn), sông Đá Vách, sông Sinh, sông Uông, sông Hốt; các cầu cạn vượt đường sắt, đường hiện trạng, đường quy hoạch.

Theo thiết kế, để xây dựng hàng loạt cầu cạn, cầu vượt dòng chảy, cầu vượt đường bộ, cầu vượt đường sắt…, sẽ có hơn 3.400 trụ cầu trên toàn tuyến. Trong đó, đoạn qua Hà Nội có 455 trụ cầu; đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có khoảng 909 trụ cầu; đoạn qua TP Hải Phòng có khoảng 938 trụ cầu; đoạn qua tỉnh Quảng Ninh có khoảng 1108 trụ cầu.

Dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả. So với đề xuất trước đó, tổng mức đầu tư đã tăng thêm khoảng gần 8.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp 22.110 tỷ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỷ đồng được huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức Lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh vào ngày 12/4/2026 tại vị trí xây dựng nhà ga Hạ Long Xanh (thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng).

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận "cái kết đắng": Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe "chim mồi", người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

