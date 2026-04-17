Siêu dự án 17 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại tỉnh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đón tin vui

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản xác nhận về việc 2.343 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích sử dụng đất hơn 4.109 ha, nằm trên địa bàn các phường Tuần Châu, Hà An và Đông Mai.

Trong đó, tại thị xã Quảng Yên (nay là phường Hà An) là 3.186 ha; tại thành phố Hạ Long (nay là phường Tuần Châu) là 923,64 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án lên tới hơn 456.639 tỷ đồng (gần 17 tỷ USD), trong đó vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 15% (tương đương 68.496 tỷ đồng) và vốn huy động chiếm 85% (khoảng 388.143 tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án được xác định là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Tính đến thời điểm tháng 3/2026, dự án đã hoàn thành hàng loạt thủ tục then chốt theo Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở năm 2023.

Về đất đai, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 6 Quyết định giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh (từ QĐ 3333 năm 2021 đến QĐ 3412 năm 2025). Chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và có biên bản bàn giao đất thực địa.

Về hạ tầng, dự án đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm III bao gồm hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và đường giao thông đến lớp thảm bê tông nhựa.

Về xây dựng, các công trình nhà ở thấp tầng tại khu A2 đã có thông báo khởi công và được Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế, đủ điều kiện triển khai mà không cần cấp giấy phép xây dựng riêng lẻ theo quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ninh xác nhận đến ngày 13/3/2026, dự án chưa đăng ký thế chấp tại ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các căn nhà đủ điều kiện giao dịch ngay mà không vướng các thủ tục giải chấp phức tạp.

Sở Xây dựng Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư chỉ được sử dụng nguồn vốn huy động từ khách hàng vào đúng mục đích xây dựng 2.343 căn nhà nêu trên. Tuyệt đối nghiêm cấm việc huy động vượt quá số tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dự án. Nếu sử dụng sai mục đích hoặc chiếm dụng vốn, chủ đầu tư phải hoàn trả tiền, bồi thường thiệt hại và đối mặt với xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Trước khi đưa bất động sản vào kinh doanh, chủ đầu tư phải công khai toàn bộ thông tin về dự án theo quy định.

Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo Kết luận, sau khi xem xét Tờ trình của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.