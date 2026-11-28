Hạng mục đang được nhắc tới đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ người dân sau này của dự án.

Bên cạnh sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, một công trình phục vụ hoạt động thể thao và dịch vụ tại siêu dự án ở phía Nam Hà Nội cũng chính thức bước vào giai đoạn khởi công.

Thời gian qua, tiến độ xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng tại phía Nam Hà Nội liên tục thu hút sự quan tâm. Với sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi, đây là công trình thuộc nhóm sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới khi hoàn thành.

Tuy nhiên, sân vận động không phải công trình thể thao duy nhất đang được triển khai tại siêu dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1,2 triệu tỷ đồng của Vingroup.

Mới đây, theo thông tin từ VinCons - Trung đoàn xây dựng 01, một hạng mục khác thuộc dự án đã chính thức bước vào giai đoạn khởi công. Đó là nhà Clubhouse, công trình phục vụ khu tổ hợp thể thao có sân golf 18 lỗ, quy mô 137 ha, tương đương 1,37 km².

Hình ảnh tại lễ khởi công (Ảnh Vincons)

Công trình phục vụ sân golf 18 lỗ vừa được khởi công

Theo thông tin từ đơn vị thi công, nhà Clubhouse được định hướng trở thành điểm kết nối các hoạt động đón tiếp, giao lưu, ẩm thực, sự kiện, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Đơn vị này cũng cho biết sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp triển khai công việc nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ xây dựng.

Clubhouse, hay còn gọi là nhà câu lạc bộ, là công trình dịch vụ thường thấy tại các sân golf hiện đại. Nếu khu vực sân cỏ là nơi diễn ra các hoạt động luyện tập, thi đấu, thì Clubhouse là nơi người chơi làm thủ tục trước khi ra sân, nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ sau mỗi vòng golf.

Tùy theo thiết kế, công trình có thể tích hợp nhiều tiện ích như khu vực lễ tân, nhà hàng, phòng thay đồ, cửa hàng dụng cụ thể thao, không gian dành cho hội viên và tổ chức sự kiện.

Thực tế, việc phát triển sân golf tại siêu dự án phía Nam Hà Nội đã được Vingroup công bố từ trước.

Cụ thể, theo Tập đoàn Vingroup, Khu liên hợp thể thao quốc tế được quy hoạch với hai sân golf 18 hố, do các đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế, hướng tới đáp ứng nhu cầu thi đấu, luyện tập và trải nghiệm thể thao.

Hiện những thông tin chi tiết về thiết kế, diện tích xây dựng cũng như thời điểm hoàn thành riêng của nhà Clubhouse vừa khởi công chưa được công bố.

Ảnh minh họa phối cảnh tạo bởi AI

Hàng loạt công trình thể thao quy mô lớn dự kiến hoàn thành trong năm 2027

Theo Vingroup, Khu liên hợp thể thao quốc tế có quy mô hơn 400 ha, được phát triển theo mô hình kết hợp thể thao, văn hóa và giải trí, với sân vận động VinFast - Trống Đồng là công trình trung tâm.

Bên cạnh hai sân golf 18 hố, khu liên hợp còn được quy hoạch một sân vận động Olympic sức chứa 40.000 chỗ, cung thi đấu Hanoi Sport Arena 12.000 chỗ, cung thể thao dưới nước 10.000 chỗ và nhà thi đấu xe đạp lòng chảo sức chứa 4.000–5.000 chỗ.

Đáng chú ý, dự án còn có công viên tennis, pickleball và padel rộng hơn 40 ha, với khoảng 300 sân. Hệ thống khách sạn, trung tâm mua sắm, bệnh viện, nhà hát và các không gian văn hóa, ẩm thực cũng nằm trong quy hoạch.

Khu liên hợp bao gồm nhiều sân thể thao khác (Ảnh phối cảnh tạo bởi AI)

Trong số các công trình đang được triển khai, sân vận động VinFast - Trống Đồng vẫn là hạng mục nhận được nhiều sự chú ý nhất. Công trình có diện tích 73,3 ha, đường kính khoảng 408 m, kiến trúc lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và được trang bị hệ thống mái che đóng mở tự động.

Cập nhật vào cuối tháng 11, khoảng 16.700 công nhân đang được huy động tại công trường sân vận động và các công trình phụ trợ xung quanh. Nếu tính cả những khu vực khác trong khu phức hợp thể thao, con số lên tới gần 20.000 người.

Công trường duy trì hoạt động thi công liên tục theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Trong tháng 12 tới, công trình dự kiến bước vào một cột mốc quan trọng liên quan đến việc nâng kết cấu mái thép.

Theo kế hoạch được Vingroup công bố, sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Các hạng mục chính của khu liên hợp thể thao hướng tới mốc hoàn thành vào tháng 8 cùng năm.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng đang được gấp rút thi công

Siêu dự án vừa nâng vốn đầu tư dự kiến thêm gần 300.000 tỷ đồng

Thông tin khởi công nhà Clubhouse xuất hiện trong bối cảnh toàn bộ siêu dự án cũng vừa ghi nhận những thay đổi đáng chú ý về tên gọi, quy mô và kế hoạch đầu tư.

Theo văn bản công bố thông tin ngày 6/11/2026 của Vinhomes, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án được điều chỉnh từ 925.651 tỷ đồng lên khoảng 1.225.011 tỷ đồng, tức tăng thêm 299.360 tỷ đồng, tương đương 32,3%. Tổng vốn đầu tư thực tế sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Tiếp đó, HĐQT Vinhomes đã thông qua việc điều chỉnh tên dự án thành Khu đô thị Trung tâm Thể thao Quốc tế - Vinhomes Global Centre, với quy mô diện tích dự kiến khoảng 9.139,2 ha, tương đương hơn 91 km². Dự án được khởi công vào ngày 19/12/2025, định hướng phát triển các không gian đô thị, thể thao, du lịch, thương mại và dịch vụ. Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2036.