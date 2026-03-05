Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã trải qua thời kỳ phục hưng từ năm 2008 đến năm 2018 khi khoảng 30 mỏ dầu mới đi vào hoạt động. Hầu hết đều là các mỏ được phát hiện từ thời Liên Xô nhưng trước đây không khai thác được vì công nghệ khoan chưa đủ mạnh và vận chuyển từ vùng sâu vùng xa quá đắt đỏ.

Giờ đây, có một dự án duy nhất ở Nga về mặt lý thuyết có thể mang lại sự gia tăng đáng kể về sản lượng: Siêu dự án Vostok Oil của Tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft.

10.000 tỷ RUB cho 'mỏ vàng' 6,5 tỷ tấn dầu chất lượng cao

Dự án Vostok đang trên đà trở thành một dự án dầu khí khổng lồ của Nga. Dự án sẽ hợp nhất các mỏ dầu lớn nhất ở phía bắc vùng Krasnoyarsk, nằm phía trên Vòng Bắc Cực.

Interfax thông tin trước đó vào năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế Á Âu Verona lần thứ 17, Giám đốc điều hành của Rosneft, ông Igor Sechin cho biết Rosneft dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn đầu tiên của Dự án dầu khí Vostok ngay trong năm 2026.

Vostok Oil được xem là dự án chiến lược hàng đầu của Rosneft, tập trung khai thác các mỏ dầu tại bán đảo Taimyr. Với tổng trữ lượng ước tính lên đến 6,5 tỷ tấn dầu chất lượng cao, hàm lượng lưu huỳnh thấp, đây là một trong những nguồn dầu tiềm năng lớn nhất của Nga, Interfax thông tin.

Cổng thông tin đầu tư của khu vực Bắc Cực thuộc Liên bang Nga cho biết, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Ước tính việc thực hiện Dự án dầu khí Vostok sẽ cần ít nhất 10.000 tỷ RUB – con số khiến nó trở thành một trong những khoản đầu tư lớn nhất lịch sử ngành dầu khí Nga kể từ những năm 1980.

Dù vậy, theo dự báo, Vostok sẽ trở thành một dự án kinh doanh sinh lời cao. "Đây sẽ là một cụm công nghiệp đẳng cấp thế giới" - Ông Igor Sechin, cho biết.

Vì dầu từ các mỏ này sẽ được vận chuyển qua Hành lang Đông Bắc đến cả thị trường châu Á và châu Âu, nên Vostok Oil cũng có kế hoạch xây dựng đội tàu riêng, bao gồm cả tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá và tàu chở dầu thông thường. Ảnh: ShutterStock

Dự án bao gồm 52 khu vực được cấp phép trải rộng ở phía bắc vùng Krasnoyarsk và Khu tự trị Yamalo-Nenets, trong đó có 13 mỏ dầu khí quan trọng, nổi bật nhất là cụm mỏ Vankor và Payakha – những khu vực đang được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào sản lượng dầu trong tương lai.

Vostok Oil đòi hỏi xây dựng một lượng lớn các công trình hạ tầng chưa từng có. Ví dụ, kế hoạch dự án bao gồm khoan 6.500 giếng và lắp đặt 5.500 km đường ống. Việc xây dựng 2 sân bay, một cảng biển với khả năng chuyển tải dầu lên đến 100 triệu tấn mỗi năm, đường dây cung cấp điện và đường cao tốc đã hoàn thành.

Nga và quốc tế đánh giá Rosneft dẫn đầu trong phát triển bền vững

Rosneft là công ty hàng đầu trong ngành dầu khí Nga (chiếm khoảng 40% sản lượng dầu mỏ của Nga) và là một trong những công ty sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới được niêm yết trên sàn chứng khoán. Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, ưu tiên hàng đầu của Rosneft là xây dựng doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE).

Rosneft thông tin tháng 2/2026 cho biết, theo Liên minh Đánh giá Tiêu chuẩn Thế giới (WBA), Rosneft là công ty dầu khí Nga hàng đầu trong 4 bảng xếp hạng về chuyển đổi năng lượng công bằng, sáng kiến xã hội và bình đẳng giới.

Năm thứ ba liên tiếp, RAEX, cơ quan xếp hạng tín dụng phi truyền thống lớn nhất của Nga, đã xếp hạng ESG cho Rosneft ở mức “AA”.

Ngoài ra, năm thứ hai liên tiếp, Da-strategy, một công ty phát triển kinh doanh, đã xếp hạng cao nhất A+ cho danh hiệu “Lãnh đạo về thực tiễn ESG doanh nghiệp tại Liên bang Nga” cho Rosneft.

Rosneft đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc thông qua hàng chục tỷ RUB vào ESG.

Theo Wood Mackenzie, Rosneft hiện là một trong những công ty thăm dò và khai thác dầu khí hàng đầu thế giới. Dự án Vostok Oil được đánh giá sẽ duy trì mức phát thải carbon thấp, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn.

Rosneft nhấn mạnh các biện pháp bền vững như sử dụng công nghệ hiện đại để giảm thiểu tác động đến môi trường Bắc Cực mong manh, bao gồm giám sát lớp băng vĩnh cửu và bảo vệ hệ sinh thái địa phương.

Rosneft cam kết tích hợp các tiêu chuẩn bền vững vào dự án, như giảm cường độ phát thải và đầu tư vào hạ tầng thân thiện với môi trường, nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm toàn cầu.

Vostok Oil không chỉ là minh chứng cho quy mô khổng lồ của ngành năng lượng Nga mà còn là bài kiểm tra cho khả năng thích ứng của Rosneft trong bối cảnh biến đổi khí hậu và địa chính trị.