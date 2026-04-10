Siêu đám cưới chấn động New York của Taylor Swift: Tổ chức đúng dịp 250 năm Quốc khánh Mỹ, 150 khách mời hạng A đổ bộ như lễ trao giải!

Ngày 10/4, theo thông tin độc quyền của tờ Daily Mail, Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời cưới đến bạn bè. Ngày trọng đại của cặp đôi sẽ diễn ra vào 3/7 tại New York (Mỹ). Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đã yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự bằng cách ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp cưới, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ.

Các nguồn tin cho biết đôi uyên ương đang tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại xa hoa, hoành tráng của mình. Trên toàn cầu, công chúng cũng nín thở đếm ngược đến "đám cưới thế kỷ năm 2026" này.

Lý do Taylor Swift phải cưới tại New York vào ngày 3/7

Theo Page Six, ngoài việc tháng 7 là thời điểm phù hợp với lịch trình của cả hai khi Travis Kelce bước vào kỳ nghỉ giữa hai mùa giải và Taylor Swift cũng có khoảng trống sau những chuyến lưu diễn quốc tế dày đặc thì làm đám cưới trong tháng này cũng mang ý nghĩa trọng đại với giọng ca sinh 8X. Nguyên nhân là ngày 4/7 sắp tới sẽ là lễ kỷ niệm 250 Quốc khánh Mỹ. Đây cũng là dịp nghỉ lễ yêu thích của Taylor Swift. Nguồn tin thân cận cho biết thay vì một đám cưới lặng lẽ trước mùa lễ hội như kế hoạch trước đó, Taylor Swift muốn biến ngày vui của mình thành 1 sự kiện văn hóa đáng nhớ, cả đời không thể quên với cô và khán giả.

Không chỉ vậy, thành phố New York (Mỹ) cũng có ý nghĩa lớn đối với Taylor Swift. Cô từng xây dựng cả 1 đế chế và sở hữu nhiều bất động sản giá trị khủng ở đây. Năm 2014, nữ diễn viên mua 2 căn penthouse liền kề ở khu Tribeca rồi cải tạo thành 1 căn duplex lớn. Sau đó, cô tiếp tục mua thêm 1 căn nhà liền kề khác và 1 căn Lofthouse với 2 tầng thông nhau rộng 325 m2 trong cùng tòa nhà. Tình yêu với New York của Taylor Swift lớn đến mức cô còn sáng tác hẳn 1 ca khúc mang tên Welcome to New York . Đến năm 2014-2015, nữ ca sĩ hàng đầu được mời làm Đại sứ du lịch toàn cầu của thành phố New York.

Đặc biệt, New York cũng là thành phố mà Taylor Swift và Travis Kelce từng có những buổi hẹn hò lãng mạn, đáng nhớ khi họ chính thức bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Travis Kelce cũng yêu thích thành phố không ngủ này như hôn thê siêu sao.

Với việc làm đám cưới ở New York, Taylor Swift và Travis Kelce sẽ gia nhập danh sách dài các ngôi sao đã kết hôn tại đây như Beyoncé và Jay-Z, Hailey Bieber - Justin Bieber, Mariah Carey - Tommy Mottola, Sarah Jessica Parker - Matthew Broderick, Catherine Zeta-Jones - Michael Douglas.

Siêu đám cưới khủng như lễ trao giải của Taylor Swift

Theo các nguồn tin, sẽ có khoảng 150 người nổi tiếng hạng A đến tham dự hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce, trong đó có Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, Patrick Mahomes, Miles Teller... Do thay đổi kế hoạch giữa chừng, Taylor Swift và Travis Kelce đang ráo riết tìm địa điểm mới để dựng lễ đường, đáp ứng được số lượng khách mời đông như lễ trao giải và việc tổ chức tiệc mừng hoành tráng. Cặp đôi được cho biết đang cân nhắc việc thuê 1 đấu trường hoặc không gian giống bảo tàng.

Đám cưới của cặp đôi sẽ có đầy đủ các chi tiết truyền thống như cha đẻ dắt tay cô dâu vào lễ đường, những điệu nhảy giữa cha và con gái cũng như giữa mẹ và con trai. Travis Kelce yêu cầu tiệc mừng sau đó phải có nhiều bia tươi để cô dâu - chú rể cùng khách mời chung vui. Về phần váy cưới, Taylor Swift đã đồng ý với thiết kế của thương hiệu cao cấp và đang trong giai đoạn thử đồ, chỉnh sửa cuối cùng. Mẫu váy cưới của cô được cho là đến từ 1 trong 3 thương hiệu Oscar de la Renta, Roberto Cavalli và Versace.

Taylor Swift cũng chọn hai người bạn thân Selena Gomez và Gigi Hadid làm phù dâu. Trong đó, nữ ca sĩ đặc biệt nhờ bạn thân Selena Gomez tư vấn, giúp đỡ lên kế hoạch đám cưới vì nữ diễn viên đã có kinh nghiệm sau hôn lễ với Benny Blanco. Gia đình Taylor Swift và Travis Kelce không can thiệp vào công tác chuẩn bị, chỉ đứng sau hỗ trợ khi 2 con cần sự giúp đỡ.

Trước đó, vào ngày 27/8/2025 (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: " Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn".

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Nguồn: Page Six, Hola