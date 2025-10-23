Siêu công trình vượt biển sắp thành hình của Việt Nam, dự kiến sẽ lọt top 3 Đông Nam Á: Có gì đặc biệt?

```html
Đáp án đúng là: B. Cầu vượt biển, 18km, 25.700 tỉ đồng
Giải thích: Cầu từ Khai Long ra đảo Hòn Khoai được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, dài khoảng 18km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư 25.700 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 19/8 cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Trong đó, cầu chính dài 17,3km, cầu nhánh lên đảo 0,87km, mặt cầu rộng 16,5m, do Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.
Đáp án đúng là: C. Dài nhất Việt Nam, thứ 3 Đông Nam Á
Giải thích: Khi hoàn thành, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ 3 ở Đông Nam Á, kết nối thông suốt trục Bắc Nam đến cực Nam Tổ quốc cùng cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (dài hơn 80km, bốn làn xe, tốc độ 100km/h, vốn gần 59.000 tỉ đồng) và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Hệ thống này tạo động lực phát triển kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng an ninh, đòi hỏi kỹ thuật móng và dầm cầu tiên tiến để vượt qua địa hình biển phức tạp.
Đáp án đúng là: B. Cọc khoan nhồi, khu vực nước sâu dùng cọc ống thép
Giải thích: Kết cấu móng chủ yếu là cọc khoan nhồi, khu vực nước sâu dùng cọc ống thép để đảm bảo độ vững chắc trên địa hình biển. Kết hợp với dầm cầu bằng bêtông cốt thép và thép liên hợp, kỹ thuật này hỗ trợ nhịp thông thuyền lớn, giúp cầu đạt quy mô bốn làn xe rộng 16,5m và tốc độ 80km/h, đồng thời liên kết với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi để hoàn thành hệ thống vào năm 2028.
Đáp án đúng là: C. Bê tông cốt thép và thép liên hợp, nhịp thông thuyền vòm thép 150m
Giải thích: Dầm cầu kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép liên hợp, trong đó nhịp thông thuyền sử dụng kết cấu vòm thép khẩu độ 150m để đảm bảo thông hành cho tàu thuyền. Kỹ thuật này, dựa trên móng cọc khoan nhồi và cọc ống thép, giúp cầu vượt biển dài 17,3km chịu lực tốt, hỗ trợ đơn vị thi công Binh đoàn 12 hoàn thành dự án với tổng vốn 25.700 tỉ đồng vào cuối năm 2028.
Đáp án đúng là: C. Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng, hoàn thành cuối năm 2028
Giải thích: Công trình do Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng thi công, với tổng vốn hơn 25.700 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Kỹ thuật dầm bê tông - thép liên hợp và vòm thép 150m, cùng móng cọc khoan nhồi, sẽ kết nối điểm đầu với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (vốn gần 59.000 tỉ đồng), hình thành hệ thống thông suốt thúc đẩy kinh tế biển và quốc phòng an ninh cực Nam Tổ quốc.