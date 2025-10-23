Siêu công trình vượt biển sắp thành hình của Việt Nam, dự kiến sẽ lọt top 3 Đông Nam Á: Có gì đặc biệt?

Giải thích: Cầu từ Khai Long ra đảo Hòn Khoai được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, dài khoảng 18km, quy mô bốn làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư 25.700 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 19/8 cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Trong đó, cầu chính dài 17,3km, cầu nhánh lên đảo 0,87km, mặt cầu rộng 16,5m, do Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

Hỏi 1: Cầu từ Khai Long ra đảo Hòn Khoai được xây dựng theo tiêu chuẩn gì, có chiều dài khoảng bao nhiêu km và tổng mức đầu tư là bao nhiêu?

Hỏi 2: Khi hoàn thành, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ có vị trí đặc biệt như thế nào ở Việt Nam và Đông Nam Á?

A Ngắn nhất Việt Nam, thứ 5 Đông Nam Á B Dài nhất Đông Nam Á, thứ 2 Việt Nam C Dài nhất Việt Nam, thứ 3 Đông Nam Á D Thứ 2 Việt Nam, dài nhất Đông Nam Á