Một công trình từng phá kỷ lục Việt Nam, tiết kiệm tối đa từ mẩu sắt, đến cân xi măng và con số bất ngờ

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Cầu Rạch Miễu được khởi công xây dựng vào ngày nào và khánh thành vào ngày nào, với tổng thời gian thi công gần bao nhiêu ngày? A Khởi công 19/1/2009 - Khánh thành 30/4/2002 - 1.500 ngày B Khởi công 22/8/2008 - Khánh thành 19/1/2009 - 2.000 ngày C Khởi công 30/4/2002 - Khánh thành 19/1/2009 - 2.500 ngày D Khởi công 10/2008 - Khánh thành 22/8/2008 - 3.000 ngày Đáp án đúng là: C. Khởi công 30/4/2002 - Khánh thành 19/1/2009 - 2.500 ngày Giải thích: Cầu Rạch Miễu được khởi công ngày 30/4/2002, hợp long ngày 22/8/2008, thông xe kỹ thuật tháng 10/2008 và khánh thành ngày 19/1/2009, trải qua gần 2.500 ngày thi công với bao gian nan trên sông Tiền. Tập thể kỹ sư, công nhân ngành Cầu đường Việt Nam đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, tiết kiệm tối đa chi phí từ mẩu sắt đến cân xi măng, giúp tổng kinh phí chỉ khoảng 1.300 tỷ đồng, tạo nên công trình thế kỷ dài 11.130m tổng thể.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Điểm đặc biệt của Cầu Rạch Miễu so với các công trình cầu đường khác ở Việt Nam vào thời điểm khánh thành là gì? A Là cầu dây văng đầu tiên vượt sông Tiền với kinh phí thấp nhất B Có phần đường dẫn dài nhất với thiết kế bê tông thông thường C Là cây cầu dài nhất nước ta tính đến năm 2009 D Được xây dựng hoàn toàn bằng máy móc nhập khẩu từ nước ngoài Đáp án đúng là: C. Là cây cầu dài nhất nước ta tính đến năm 2009 Giải thích: Tính đến năm 2009, Cầu Rạch Miễu là cây cầu dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài 11.130m, trong đó phần đường dẫn và cầu dài 8.331m (thiết kế bê tông và dây văng), phần cầu bê tông chính dài 1.710m rộng 15m, khoảng thông thuyền rộng 70m và độ tĩnh không 37,5m (bằng cầu Mỹ Thuận). Điểm đặc biệt này đòi hỏi kỹ thuật kéo cáp dây văng phức tạp, với 112 bó cáp (dài 100-250m, mỗi bó 19-55 sợi), đặc biệt vất vả khi thời tiết gió mưa, và trụ tháp đặt trên 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m sâu 90m.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Phần kỹ thuật quan trọng nhất trong xây dựng Cầu Rạch Miễu là gì, và tại sao nó quyết định tiến độ hoàn thành? A Đúc dầm dây văng, vì phải thay đổi từ đổ một lần sang hai lần mỗi đốt B Kéo cáp trụ tạm, vì ảnh hưởng đến luồng tàu thuyền qua lại C Xây dựng đường dẫn bê tông, vì cần tiết kiệm xi măng và sắt vụn D Khoan cọc trụ tháp, vì phải đạt độ sâu 50m dưới lòng sông Đáp án đúng là: A. Đúc dầm dây văng, vì phải thay đổi từ đổ một lần sang hai lần mỗi đốt Giải thích: Theo đánh giá của các kỹ sư, kéo cáp dây văng là phần quan trọng nhất, nhưng đúc dầm dây văng là khó nhất và quyết định tiến độ, vì công trình vừa thiết kế vừa thi công dẫn đến thay đổi: mỗi đốt dầm dài 9m ban đầu đổ một lần, nay phải đổ hai lần từ tháng 8/2007, tăng thêm 4 ngày/đốt, cộng với khó khăn nguồn vốn khiến chậm so với dự kiến cuối 2007. Những thay đổi này đã được tháo gỡ, dẫn đến các sáng kiến như thay trụ tạm bằng cáp neo để mở rộng luồng tàu và sử dụng ván khuôn neo tiết kiệm.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Trong kỹ thuật kéo cáp dây văng của Cầu Rạch Miễu, mỗi trụ tháp được thiết kế như thế nào và tổng số bó cáp là bao nhiêu? A Mỗi trụ trên 10 cọc khoan nhồi Ø1m sâu 50m, tổng 80 bó cáp B Mỗi trụ trên 20 cọc khoan nhồi Ø2m sâu 90m, tổng 112 bó cáp C Mỗi trụ trên 30 cọc khoan nhồi Ø1.5m sâu 70m, tổng 100 bó cáp D Mỗi trụ trên 15 cọc khoan nhồi Ø3m sâu 100m, tổng 120 bó cáp Đáp án đúng là: B. Mỗi trụ trên 20 cọc khoan nhồi Ø2m sâu 90m, tổng 112 bó cáp Giải thích: Ở hai trụ tháp kéo cáp dây văng, mỗi trụ được đặt trên 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m khoan sâu 90m, mỗi trụ kéo 56 bó cáp, tổng cộng 112 bó (bó ngắn nhất 100m, dài nhất 250m, mỗi bó 19-55 sợi). Việc căng kéo đòi hỏi chính xác tỉ mỉ, từng sợi một được căn chỉnh trước khi bó toàn bộ, đặc biệt vất vả khi gió mưa; kỹ thuật này liên kết chặt chẽ với đúc dầm, nơi thay đổi phương pháp đổ tăng thời gian nhưng đảm bảo chất lượng, và các sáng kiến sau giúp tối ưu chi phí.