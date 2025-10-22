Một công trình từng phá kỷ lục Việt Nam, tiết kiệm tối đa từ mẩu sắt, đến cân xi măng và con số bất ngờ

Đáp án đúng là: C. Khởi công 30/4/2002 - Khánh thành 19/1/2009 - 2.500 ngày
Giải thích: Cầu Rạch Miễu được khởi công ngày 30/4/2002, hợp long ngày 22/8/2008, thông xe kỹ thuật tháng 10/2008 và khánh thành ngày 19/1/2009, trải qua gần 2.500 ngày thi công với bao gian nan trên sông Tiền. Tập thể kỹ sư, công nhân ngành Cầu đường Việt Nam đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, tiết kiệm tối đa chi phí từ mẩu sắt đến cân xi măng, giúp tổng kinh phí chỉ khoảng 1.300 tỷ đồng, tạo nên công trình thế kỷ dài 11.130m tổng thể.
Đáp án đúng là: C. Là cây cầu dài nhất nước ta tính đến năm 2009
Giải thích: Tính đến năm 2009, Cầu Rạch Miễu là cây cầu dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài 11.130m, trong đó phần đường dẫn và cầu dài 8.331m (thiết kế bê tông và dây văng), phần cầu bê tông chính dài 1.710m rộng 15m, khoảng thông thuyền rộng 70m và độ tĩnh không 37,5m (bằng cầu Mỹ Thuận). Điểm đặc biệt này đòi hỏi kỹ thuật kéo cáp dây văng phức tạp, với 112 bó cáp (dài 100-250m, mỗi bó 19-55 sợi), đặc biệt vất vả khi thời tiết gió mưa, và trụ tháp đặt trên 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m sâu 90m.
Đáp án đúng là: A. Đúc dầm dây văng, vì phải thay đổi từ đổ một lần sang hai lần mỗi đốt
Giải thích: Theo đánh giá của các kỹ sư, kéo cáp dây văng là phần quan trọng nhất, nhưng đúc dầm dây văng là khó nhất và quyết định tiến độ, vì công trình vừa thiết kế vừa thi công dẫn đến thay đổi: mỗi đốt dầm dài 9m ban đầu đổ một lần, nay phải đổ hai lần từ tháng 8/2007, tăng thêm 4 ngày/đốt, cộng với khó khăn nguồn vốn khiến chậm so với dự kiến cuối 2007. Những thay đổi này đã được tháo gỡ, dẫn đến các sáng kiến như thay trụ tạm bằng cáp neo để mở rộng luồng tàu và sử dụng ván khuôn neo tiết kiệm.
Đáp án đúng là: B. Mỗi trụ trên 20 cọc khoan nhồi Ø2m sâu 90m, tổng 112 bó cáp
Giải thích: Ở hai trụ tháp kéo cáp dây văng, mỗi trụ được đặt trên 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m khoan sâu 90m, mỗi trụ kéo 56 bó cáp, tổng cộng 112 bó (bó ngắn nhất 100m, dài nhất 250m, mỗi bó 19-55 sợi). Việc căng kéo đòi hỏi chính xác tỉ mỉ, từng sợi một được căn chỉnh trước khi bó toàn bộ, đặc biệt vất vả khi gió mưa; kỹ thuật này liên kết chặt chẽ với đúc dầm, nơi thay đổi phương pháp đổ tăng thời gian nhưng đảm bảo chất lượng, và các sáng kiến sau giúp tối ưu chi phí.
Đáp án đúng là: B. Làm ván khuôn neo tự chế và thay trụ tạm bằng cáp neo mở rộng luồng tàu
Giải thích: Sáng kiến thay thế hai trụ tạm (T5) bằng cáp neo không ảnh hưởng chất lượng mà còn mở rộng luồng tàu thuyền qua cầu sau này; sáng kiến thứ hai là làm ván khuôn neo tự chế, tiết kiệm thời gian thi công và kinh phí so với nhập khẩu từ nước ngoài. Những sáng kiến này xuất phát từ tinh thần tiết kiệm của đội ngũ, giúp vượt khó khăn vốn và thay đổi thiết kế đúc dầm, đảm bảo công trình hoàn thành với tổng kinh phí 1.300 tỷ đồng và trở thành biểu tượng tự lực của ngành Cầu đường Việt Nam.