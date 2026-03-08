Siêu cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng đạt tiến độ mới

Theo UBND phường Hồng Hà (Hà Nội), UBND phường vừa ban hành Quy chế bốc thăm tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu trên địa bàn phường.

Theo quy chế, việc bốc thăm tái định cư áp dụng đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, có nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án và đủ điều kiện được bồi thường, bố trí tái định cư theo quy định.

Quỹ đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại các khu đất thuộc xã Vân Hà (trước sắp xếp), nay là xã Thư Lâm, TP Hà Nội. Tổng cộng 474 thửa đất tái định cư được bố trí tại nhiều khu vực, gồm: khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà; khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất NO-17, NO-19; cùng khu tái định cư NO-20, NO-21. Diện tích các lô đất khá đa dạng, dao động từ khoảng 80 m² đến 180 m².

Quy chế cũng quy định ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi đối với các hộ gia đình sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và các trường hợp người có công với cách mạng. Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được thông báo nhưng không tham gia bốc thăm theo quy định, UBND phường sẽ lập biên bản và cử đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện bốc thăm thay, nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

UBND phường Hồng Hà giao Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai Quy chế tại trụ sở UBND phường, các địa điểm sinh hoạt cộng đồng khu dân cư nơi có đất thu hồi và trên Cổng thông tin điện tử của phường để người dân nắm rõ và thực hiện.

Việc ban hành Quy chế bốc thăm tái định cư được xem là bước quan trọng trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Tứ Liên – một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Phối cảnh cầu Tứ Liên.

Được biết, cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025. Dự án có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu dự án nối với đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ cũ), điểm cuối nối với đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ).

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,5 ha, khoảng 700 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào khai thác, cầu Tứ Liên sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm TP Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc sông Hồng, đồng thời kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và Vùng Thủ đô.